МегаФон развивает арктический проект

20.01.2020, MForum.ru

Летом 2019 года МегаФон и Cinia Oy, Финляндия, объявили на ПМЭФ о создании международного консорциума для строительства океанического оптоволоконного маршрута между Европой и Азией по Арктическому пути. В декабре 2019 года в "МегаФон" решили приобрести до 50% голосующих акций компании Arctic Link Development Oy. Это СП с Cinia Oy занимается реализацией предпроектных работ для прокладки оптоволоконного кабеля от Японии предположительно - Токио) до Норвегии (предположительно - Киркинес) по дну Северного Ледовитого океана.

10 декабря 2019 года дочка МегаФона - "МФ Диджитал" зарегистрировала ООО "Арктик Линк Рус", которую возглавил Александр Власов. 31 декабря 2019 года МегаФон объявил закрытый тендер на прокладку оптического подводного кабеля по маршруту от Японии до Норвегии протяженностью до 11,5 тыс.км. Линия будет также стыковаться с магистральными сетями Финляндии и Китая.

Подписано соглашение МегаФон и Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников", подразумевающее строительство ВОЛС Европа-Азия с 13 отводами на территорию России. Ассоциация будет выступать консультантом при подготовке и проведении проектно-изыскательских работ. В МегаФон за проект Arctic Connect отвечает Елена Кирюшина. Новая ВОЛС с ее отводами поможет заменить в арктической зоне России дорогую сотовую связь. Кроме того, новая ВОЛС, как ожидается, будет выгодно отличаться от магистралей Европа-Азия Ростелекома и Транстелекома меньшими задержками распространения сигнала, они могут составить 138 мс, что на 25-30 мс меньше, чем в существующих линиях.

Интриги проекту добавляет то, что пока что нет ясности - кто будет прокладывать кабель. Будет ли на российскую территорию для этого допущено иностранное судно с иностранной командой и иностранным кабелем. Или придется найти российского исполнителя, задействовать кабель российского производства - возможно ли это? И, наконец, будет ли согласован проект российскими силовиками, в среде которых все более нервно относятся к любым иностранным партнерам стратегически важных проектов.

Источники: comnews.ru ; telesputnik.ru ; mforum.ru

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