Автоматизация бизнеса: МТС запустил сервис на базе ИИ для работы с документами SmartDocs

MForum.ru
12.04.2024,
Преимущество современного оператора связи в том, что он не существует без мощной ИТ-команды. А когда есть такая команда, она может заниматься самыми разными темами. Они зачастую начинаются как внутрикорпоративный продукт, решающий те или иные потребности компании, но могут затем выводится на рынок.
МТС сообщает о запуске сервиса SmartDocs на основе ИИ. Как нетрудно догадаться, речь идет о сервисе для автоматизированной работы с документами. Его задача - распознавать и классифицировать тексты и документы, извлекать из них необходимые технические параметры. Говорится, что сервис может сделать краткую выжимку основного смысла документа, переписать текст без потери смысла и т.п. Я пока не видел продуктов, которые бы действительно такое умели, но возможно я чересчур придирчив, а решения МТС я не видел.
Сервис находится в стадии активного развития - тестируются функции выравнивания стиля, автоматического тегирования, анализа тональности. Точность распознавания изображений, рукописного, машинописного или печатного текста достигает 95%. Неплохо, если этим оценкам можно верить.
Так или иначе, но за 1q2024 с применением SmartDocs было обработано более 2.5 млн документов. В частности, решение применили для классификации и извлечения продуктовых характеристик тендерной документации, что позволило более, чем вдвое сократить трудоемкость обработку таких документов.
С начала 2024 года SmartDocs в МТС применяется для автоматического учета ключевых параметров при обработке договоров, что позволило сократить длительность цикла закупки в среднем на 10 дней.
До конца 2024 года сервисом будут пользоваться уже тысячи сотрудников МТС.
«Создание собственных технологических платформ для автоматизации – приоритет для МТС. Мы стремимся, чтобы все критически важные для бизнеса корпоративные процессы функционировали на основе собственных, импортозамещенных решений. SmartDocs — очередной шаг в этом направлении», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
В перспективе отдельные сервисы, реализуемые на базе SmartDocs, могут применяться не только в продуктах МТС, но и на внешнем рынке.
Автоматизация работы с документами, как часть автоматизации бизнес-процессов - не новость на российском рынке, на нем работает целый ряд игроков в области RPA. И если пока что результаты самостоятельной работы ИИ зачастую весьма скромные, то в тандеме с пользователем подобные сервисы могут быть неплохим подспорьем. По крайней мере, пока пользование ими не отнимает у человека больше времени, чем экономит.
Кастомизированные продукты могут быть вполне удобными, если их разрабатывала хорошая команда под грамотно написанное ТЗ, учитывающее потребности МТС. Того и другого от МТС можно ожидать, но окончательные выводы о качестве этого продукта можно будет делать, если его выведут на рынок и найдутся желающие его приобрести.
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теги: МТС автоматизация работы с документами искусственный интеллект
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