Пресс-релизы: Билайн принял на работу первого робота

MForum.ru
25.10.2018,
Пока визионеры рассуждают, каких сотрудников в будущем заменят интеллектуальные системы, Билайн доказывает: роботы не заменяют людей, но работают с ними вместе, делая бизнес эффективнее:
29 октября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в рамках проекта по роботизации процессов (robotic process automation, RPA) впервые трудоустроил робота. В обязанности нового сотрудника, зарегистрированного под именем RobBee, входят проверка и учет кассовых операций. Внедрение робота проводилось в рамках проекта «Повышение эффективности Объединенного центра обслуживания (ОЦО) ВымпелКом в г.Ярославль».
В создании алгоритмов искусственного интеллекта приняли участие сотрудники бухгалтерии и службы управления эффективности ОЦО при поддержке IT. Настройкой, обучением и внедрением RobBee занималась команда экспертов центра роботизации ОЦО совместно с компанией EY. Робот реализован на платформе корпорации Blue Prism — одного из ведущих мировых поставщиков систем роботизации.
Необходимость привлечения интеллектуальной системы обусловлена высокой трудоемкостью процесса: корректность кассовых документов и операций во всех 3 300 офисах продаж Билайн раньше проверял 101 сотрудник бухгалтерии ОЦО. Теперь эти функции взял на себя RobBee: он проверяет поступление инкассированных денежных средств в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение. Работа RobBee позволяет другим сотрудникам ОЦО уделять больше внимания сложным нестандартным ситуациям вместо рутинных операций.
Благодаря RobBee ОЦО удалось отказаться от визуальной проверки более чем 90% кассовых документов, снизить трудоемкость процесса в 4 раза и повысить скорость выполнения операций на 30%. Также в 2 раза увеличился объем выполняемых действий без найма дополнительных сотрудников. Предполагается, что в первый год работы робота расходы сократятся на 36 млн руб., а окупаемость проекта составит 7 месяцев.
Андрей Ларкин, исполнительный вице-президент, главный финансовый директор, прокомментировал: «Выбирая сферу ответственности для RobBee, мы руководствовались двумя критериями. Первый — большое количество повторений при небольшом количестве исключений, чтобы можно было составить алгоритм. Второй — трудоемкость, чтобы затраты на создание робота были экономически оправданными. Проверка кассовых документов полностью отвечает обоим критериям — и теперь коллеги из Ярославля имеют возможность первыми испытать нашу уникальную разработку. Примеров роботизации такого сложного процесса в мире единицы, и мы намерены продолжать работу над внедрением подобных систем в «Билайн».
Алексей Аммосов, партнер EY, отметил: «Помимо полученного экономического эффекта, компания сделала важный шаг на пути интеллектуальной автоматизации предприятия - заложила базу для развития на основе процессной роботизации и создала собственный центр компетенций. Дальнейшими шагами могут стать масштабирование, а также обогащение систем RPA когнитивными технологиями, элементами машинного обучения и расширенными возможностями коммуникаций (чат-боты)».
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теги: автоматизация Билайн ВымпелКом
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