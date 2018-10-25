Пресс-релизы: Билайн принял на работу первого робота

MForum.ru

Пресс-релизы: Билайн принял на работу первого робота

25.10.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Пока визионеры рассуждают, каких сотрудников в будущем заменят интеллектуальные системы, Билайн доказывает: роботы не заменяют людей, но работают с ними вместе, делая бизнес эффективнее:

  • Объем выполняемой работы увеличился в два раза без найма дополнительных сотрудников
  • Скорость выполнения операций увеличилась на 30%
  • Сотрудники теперь могут больше времени уделять нестандартным ситуациям, вместо рутинных операций

29 октября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в рамках проекта по роботизации процессов (robotic process automation, RPA) впервые трудоустроил робота. В обязанности нового сотрудника, зарегистрированного под именем RobBee, входят проверка и учет кассовых операций. Внедрение робота проводилось в рамках проекта «Повышение эффективности Объединенного центра обслуживания (ОЦО) ВымпелКом в г.Ярославль».

В создании алгоритмов искусственного интеллекта приняли участие сотрудники бухгалтерии и службы управления эффективности ОЦО при поддержке IT. Настройкой, обучением и внедрением RobBee занималась команда экспертов центра роботизации ОЦО совместно с компанией EY. Робот реализован на платформе корпорации Blue Prism — одного из ведущих мировых поставщиков систем роботизации.

Необходимость привлечения интеллектуальной системы обусловлена высокой трудоемкостью процесса: корректность кассовых документов и операций во всех 3 300 офисах продаж Билайн раньше проверял 101 сотрудник бухгалтерии ОЦО. Теперь эти функции взял на себя RobBee: он проверяет поступление инкассированных денежных средств в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение. Работа RobBee позволяет другим сотрудникам ОЦО уделять больше внимания сложным нестандартным ситуациям вместо рутинных операций.

Благодаря RobBee ОЦО удалось отказаться от визуальной проверки более чем 90% кассовых документов, снизить трудоемкость процесса в 4 раза и повысить скорость выполнения операций на 30%. Также в 2 раза увеличился объем выполняемых действий без найма дополнительных сотрудников. Предполагается, что в первый год работы робота расходы сократятся на 36 млн руб., а окупаемость проекта составит 7 месяцев.

Андрей Ларкин, исполнительный вице-президент, главный финансовый директор, прокомментировал: «Выбирая сферу ответственности для RobBee, мы руководствовались двумя критериями. Первый — большое количество повторений при небольшом количестве исключений, чтобы можно было составить алгоритм. Второй — трудоемкость, чтобы затраты на создание робота были экономически оправданными. Проверка кассовых документов полностью отвечает обоим критериям — и теперь коллеги из Ярославля имеют возможность первыми испытать нашу уникальную разработку. Примеров роботизации такого сложного процесса в мире единицы, и мы намерены продолжать работу над внедрением подобных систем в «Билайн».

Алексей Аммосов, партнер EY, отметил: «Помимо полученного экономического эффекта, компания сделала важный шаг на пути интеллектуальной автоматизации предприятия - заложила базу для развития на основе процессной роботизации и создала собственный центр компетенций. Дальнейшими шагами могут стать масштабирование, а также обогащение систем RPA когнитивными технологиями, элементами машинного обучения и расширенными возможностями коммуникаций (чат-боты)».

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: автоматизация Билайн ВымпелКом 

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене / MForum.ru

23.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Инновационная лаборатория Билайн стала партнером акселератора Сбербанка и 500 Startups / MForum.ru

22.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета / MForum.ru

19.10. [Новости компаний] Пресс-релизы: Клиенты Билайн в Подмосковье стали больше пользоваться сетью LTE / MForum.ru

18.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн и Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края заключили соглашение о развитии мобильной связи / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 16:16 keilly Тема: Пришло SMS о крупном выигрыше. Можно ли верить?
Согласна, верить не стоит
Сегодня 04:33 evg7519 Тема: приложение Video Player & Downloader for Youtube
Подключил смартфон к компьютеру и с ужасом увидел, что индикатор заполнения SD-card светится красным цветом. Решил освободить объём занятой памяти переносом видеороликов на компьютер. Но не смог в ...
Вчера 14:16 PythonSuperman Тема: Nokia E52 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
Помню настроил телефон так, чтобы при входе в меню телефона играла музыка.... Как это заново настроить?
26.10.2018 08:51 jaigomes Тема: Что вы с вашими старыми телефонами Windows в эти дни?
У меня есть старая Lumia 520 и люблю ее битами! Включите один раз в два дня, чтобы проверить, все ли работает или нет. В ней работает Windows 10, хотя последние обновления уже давно прекратились. ...
25.10.2018 14:13 Skosar Тема: Как удалить номер из черного списка в телефоне Samsung? (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как извлечь номер из чёрного списка на телефоне Samsung E2530

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

29.10. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Max (M1) в России оценили в 8888 рублейb / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Meizu M8 Note представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A6s — первый смартфон Galaxy от ODM-производителя / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 появился в России / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Black Shark Helo — игровой смартфон с 10 Гб ОЗУ / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition появился в России / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru

22.10. [Новинки]  Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru

20.10. [Новинки] Пятое поколение: Xiaomy представила модель Mi Mix 3 / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru

18.10. [Новинки]  Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: