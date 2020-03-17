Акции: Билайн вводит экстренные антикризисные меры поддержки абонентов

17.03.2020, MForum.ru

Как и ожидалось, не заставили себя ждать антикризисные меры и других операторов. Билайн сегодня сообщает о комплексе инициатив, предпринятых компанией для поддержки абонентов, остающимся в зоне международного роуминга. И это весьма щедрое предложение, отвечающее масштабам проблемы.

С 19 марта в 5 раз увеличивается количество звонков и интернета для клиентов Билайн в международном роуминге. С 19 марта в 5 раз увеличивается количество минут звонков и интернета для клиентов Билайн в международном роуминге. (У кого был пакет 20 минут на сутки, становится 100 минут на сутки, 50 МБ на сутки превращаются в 250 МБ в сутки).

С 19 марта обнуляется стоимость звонков для абонентов Билайн в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма +7-499-678-12-03 по теме коронавирусной инфекции. Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию в любое время суток может любой абонент Билайн, где бы он не находился - дома, в поездках по России или за границей.

С 23 марта Билайн обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом Билайн ТВ в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета. Каких-то действий клиенту в связи с этим предпринимать не нужно, все заработает автоматически.

С 25 марта заработают короткие номера для дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Звонки на эти номера не будут тарифицироваться для всех абонентов Билайн.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно, и могут быть продлены.

В Билайн обещают внедрение и новых инициатив и предложений, направленных на помощь своим абонентам в сложившихся обстоятельствах. Кроме того, в приложении Мой Билайн с 13 марта 2020 года доступна информация о профилактике коронавируса, оператор рассылает актуальные данные о способах профилактики по SMS или в push-уведомлениях.

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Пресс-релиз "ВымпелКом" через MForum.ru

Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса

18 марта 2020 года, Москва - Билайн сообщает о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции:

С 19 марта в 5 раз увеличивается количество звонков и интернета для клиентов Билайн в международном роуминге

С 19 марта обнуляется стоимость звонков для абонентов Билайн в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции

С 23 марта Билайн обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом Билайн ТВ в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета

С 25 марта заработают короткие номера для дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции

Билайн внимательно следит за развитием ситуации и будет внедрять новые инициативы и предложения, направленные на помощь своим абонентам в сложившихся обстоятельствах.

С 19 марта Билайн в 5 раз увеличивает количество минут и интернета в составе популярных услуг в международном роуминге для тех клиентов, кто в настоящий момент находится за границей. На территории более 100 стран мира ежедневно клиентам Билайн будут доступны услуги мобильной связи в 5 раз больше за те же деньги!

С 19 марта Билайн обнуляет стоимость звонков для своих абонентов в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса. Номер горячей линии +74996781203. Горячая линии организована совместно с ассоциацией «Турпомощь» и действует круглосуточно. Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию может любой абонент Билайн, где бы он ни находился – дома, в поездках по России или за границей.

С 23 марта Билайн обеспечит своим клиентам возможность пользоваться услугами ШПД и сервисом Билайн ТВ в сети ШПД Билайн даже при нулевом балансе абонентского счета. Такая возможность заработает автоматически и не потребует от клиентов каких-либо действий.

С 25 марта заработают короткие номера для более удобного дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Звонки на данные номера не будут тарифицироваться у всех клиентов Билайн.

Кроме того, с 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Мы информируем наших клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.

Билайн внимательно следит за развитием ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции и продолжит внедрять все необходимые дополнительные инициативы, призванные обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств.

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