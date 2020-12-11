Соцответственность: Платформа трудоустройства людей с инвалидностью Everland и Билайн: итоги первого года работы

11.12.2020, MForum.ru

Пресс-релизы. 11 декабря 2020 года, Москва — Билайн и инклюзивный социальный предпринимательский проект Everland (Эверленд) подводят итоги первого года запуска онлайн-платформы для профессионального обучения и последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности. За этот период в рамках проекта получили работу более 200 человек, порядка 600 – прошли или продолжают проходить обучение и стажироваться под кураторством профессионалов из крупных корпораций.

Среди специализаций, представленных на платформе, — специалисты по текстовому и видеоконтенту, связям с общественностью, графическому и веб-дизайну, веб-разработке, юриспруденции, тестированию доступности сайтов и приложений. Все эти профессии востребованы на открытом рынке труда и позволяют работать удаленно.

Среди кураторов стажеров и заказчиков платформы — как крупный бизнес Билайн, Сбербанк, Совкомбанк, Amway, Х5 Retail Group, ВкусВилл, М.Видео и другие компании, — так и небольшие предприятия, государственные и общественные организации. Также с платформой сотрудничают 34 вуза и ресурсных учебно-методических центра (РУМЦ), в том числе НИУ «Высшая школа экономики» РУМЦ Государственного университета управления и другие.

Следующим этапом развития платформы станет запуск нового важного блока — «Биржи проектов». Это фриланс-площадка, на которой компании и индивидуальные предприниматели смогут напрямую находить исполнителей с опытом реализации кейсов, а профессионалы с инвалидностью — получать работу.

По данным исследования глобального инклюзивного рынка Return on Disability Group на сегодняшний день, общая численность людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляет 1,85 миллиарда человек: больше, чем население Китая. По данным ФГИС Федеральный Реестр Инвалидов в России 4,2 млн трудоспособных людей с инвалидностью, 72% из которых не работают.

Близкое окружение таких потребителей (члены семьи и друзья, находящиеся с ними в эмоциональной связке) составляет порядка 40 млн человек. Таким образом, в той или иной степени, в товарах и услугах, ориентированных на нужды людей с различными ограничениями здоровья, нуждаются 73% потребителей.

При этом, только порядка 29% от всех людей с особенностями здоровья имеют признаки явных ограничений, видимые окружающим. Остальные 71% людей с ОВЗ внешне ничем не выделяются, однако большинство из них нуждаются в том, чтобы рынок товаров и услуг учитывал их нужды, и готовы за это платить. Это люди, страдающие сенсорными, когнитивными или иными видами нарушений, хроническим болевым синдромом и многие другие.

Игорь Новиков, сооснователь Everland:

«Сегодня, по данным ВЦИОМ, в России из четырех миллионов трудоспособных людей с инвалидностью работает менее трети. В период пандемии произошло несколько важных изменений в восприятии этой категории сотрудников — с одной стороны, открылось очень много возможностей для удаленной работы, с другой стороны — повысилась безработица и люди с инвалидностью с недостаточным уровнем знаний оказались в более уязвимом положении. Но ситуация решаема, нужны компетенции — а их, как показывает наш опыт, можно приобрести».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Современный подход к человеку как к «disability person» основывается не на его медицинском диагнозе, а на том, как он сам оценивает свою функциональность. Согласно исследованию (Adult Autism & Employment: A Guide for Vocational Rehabilitation Professionals), люди, тем или иным образом отличающиеся от «типичного» или «среднестатистического» пользователя, могут являются лучшими тестировщиками инновационных продуктов и решений для компаний, ищущих нестандартные подходы к своим потребителям и новые пути увеличения прибыли. Именно они способны лучше всех нащупать путь к продукту, который будет удобен и функционален не только для пользователя с особыми потребностями, но и для обычного клиента — за счет расширения потенциальной функциональности».

Евгений Мамонов, у которого ДЦП, занимается монтажом видео и motion-графикой. Он считает, что важное отличие платформы от других подобных проектов в том, что человек может выбирать посильное задание. Это важно, так как, в силу физических особенностей, специалисту с инвалидностью иногда может потребоваться больше времени на выполнение.

Отметим, что недавно социально-предпринимательский проект «Эверленд» и ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн) — получил признание конкурса корпоративных проектов People Investor в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами».

Видео встреча, посвященная теме "Инклюзия как бизнес-кейс. Есть ли в России реальный шанс на развитие массового инклюзивного трудоустройства".

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теги: пресс-релизы Билайн Вымпелком инклюзивность социальная ответственность бизнеса