Социальная ответственность: МТС присоединилось к Национальному инклюзивному договору

26.10.2022, MForum.ru

Компания МТС подписала Национальный инклюзивный договор. Это означает, что оператор принял на себя ряд обязательств по развитию инклюзивных программ и созданию безбарьерной среды на территориях присутствия. А еще МТС создаст онлайн-центр технологической помощи людям с инвалидностью.

Что планирует сделать оператор:

расширить образовательно-просветительские программы, направленные на преодоление цифрового неравенства ;

усилит интеграцию IT-решений для получения дистанционного образования;

усилит интеграцию ИТ-решений для получения дистанционного образования;

пролонгирует поддержку социального предпринимательства;

масштабирует HR-проекты по инклюзивному трудоустройству; продолжит создание доступной и безбарьерной среды не только в офисах и отделениях Группы МТС, но и в рамках организации туристических маршрутов, доступных для маломобильных граждан.

«Для нас важно формирование инклюзивной культуры как внутри компании, так и в обществе МТС ведет ряд целевых программ по непосредственному привлечению на работу сотрудников «непопулярных» возрастных групп, в компании также действуют специальные HR-инициативы по обучению, адаптации руководителей и команд для работы с инклюзивными целевыми аудиториями. Эти инициативы уже показали результат: более 70 процентов наших сотрудников выступают за прием на работу возрастных кандидатов и людей с инвалидностью, только в этом году 420 кандидатов с особенностями здоровья прошли обучающие программы и стажировку. Впереди у нас много работы в рамках открыто задекларированных обязательств, и это нас еще больше мотивирует», рассказала директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Екатерина Фролова.

Национальный инклюзивный договор (НИД) – публичное принятие коммерческими компаниями и НКО обязательств внедрять в свою работу инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду. Подписывая НИД, организация заявляет о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. На текущий момент НИД подписали порядка 70 компаний, среди которых РЖД, ГК «Самолет» и компания «Магнит».

пресс-релиз МТС

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теги: МТС инклюзивность социальная ответственность бизнеса