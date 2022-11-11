Социальная ответственность бизнеса: ВымпелКом перевел основные договоры и материалы о компании на "Ясный язык"

MForum.ru
11.11.2022,
Любопытная новость. Шаг компании ВымпелКом, направленный на упрощение документов и сообщений для клиентов за счет переделки текстов в простые и понятные подается в рамках повестки инклюзии и равных прав. На мой взгляд, этот шаг своевременный и далеко не только для ВымпелКом, но для очень многих российских компаний, работающих в сфере услуг.
Юридические документы часто пишутся на "птичьем языке", их чтение человеком без соответствующего образования затруднено, в результате чего их обычно читают не все, что конечно неправильно. А те, кто все же заставляет себя дочитать такой документ до конца, зачастую не понимает того, что сказано в документе. Что опять же неправильно, так как ставит стороны в неравное положение. Можно было бы высокомерно сказать, что перед подписыванием, следовало бы показывать любые документы своему юристу. К сожалению, юридические услуги из-за их цены недоступны слишком многим людям.
Выход есть - компании могли бы составлять документы с использованием концепции "ясный язык", то есть так, чтобы можно было воспринимать важную информацию даже людям с ментальными особенностями или, скажем, с миграционным опытом. Проще говоря, людям с далеким от идеального уровнем владения языком. Этим путем движутся в билайне, что хотелось бы отметить и поддержать. Эту инициативу стоило бы поддерживать и расширять. Возможно и другие операторы связи последуют этому примеру?
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу Бойко о телеком ВКонтакте
теги: социальная ответственность бизнеса билайн ВымелКом Ясный язык инклюзивность
Публикации по теме:
26.10. [Новости компаний] Социальная ответственность: МТС присоединилось к Национальному инклюзивному договору / MForum.ru
18.08. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: ВымпелКом и Пятерочка помогут поискам пропавших людей / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: Билайн открыл горячую линию для благотворительной акции / MForum.ru
23.06. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: ЛизаАлерт и билайн подключили чат-бот ВКонтакте / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: Вымпелком присоединился к Национальному инклюзивному договору / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru