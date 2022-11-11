Социальная ответственность бизнеса: ВымпелКом перевел основные договоры и материалы о компании на "Ясный язык"

11.11.2022, MForum.ru

Любопытная новость. Шаг компании ВымпелКом, направленный на упрощение документов и сообщений для клиентов за счет переделки текстов в простые и понятные подается в рамках повестки инклюзии и равных прав. На мой взгляд, этот шаг своевременный и далеко не только для ВымпелКом, но для очень многих российских компаний, работающих в сфере услуг.

Юридические документы часто пишутся на "птичьем языке", их чтение человеком без соответствующего образования затруднено, в результате чего их обычно читают не все, что конечно неправильно. А те, кто все же заставляет себя дочитать такой документ до конца, зачастую не понимает того, что сказано в документе. Что опять же неправильно, так как ставит стороны в неравное положение. Можно было бы высокомерно сказать, что перед подписыванием, следовало бы показывать любые документы своему юристу. К сожалению, юридические услуги из-за их цены недоступны слишком многим людям.

Выход есть - компании могли бы составлять документы с использованием концепции "ясный язык", то есть так, чтобы можно было воспринимать важную информацию даже людям с ментальными особенностями или, скажем, с миграционным опытом. Проще говоря, людям с далеким от идеального уровнем владения языком. Этим путем движутся в билайне, что хотелось бы отметить и поддержать. Эту инициативу стоило бы поддерживать и расширять. Возможно и другие операторы связи последуют этому примеру?

пресс-релиз ВымпелКом

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теги: социальная ответственность бизнеса билайн ВымелКом Ясный язык инклюзивность