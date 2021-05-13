Кадры: Хачатур Помбухчан с 1 июля 2021 года возглавит МегаФон в должности генерального директора

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Кадры: Хачатур Помбухчан с 1 июля 2021 года возглавит МегаФон в должности генерального директора

13.05.2021, MForum.ru

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МегаФон предлагает пенсионерам России постоянно действующую скидку на связь. Если выбрать для подключения любой тариф основной линейки #БезПереплат, то по предъявлению пенсионного удостоверения можно будет подключиться к любому такому тарифу со скидкой в 20%.

 

 

"За время руководства компанией Геворк Вермишян трансформировал МегаФон из классического телеком-оператора в представителя новой индустрии. МегаФон не только лидер по скорости мобильного интернета и масштабу инфраструктуры в стране, но и компания с широкой и прибыльной продуктовой линейкой для корпоративных клиентов, реализовавшая целый ряд стратегических альянсов в новых сферах бизнеса – таких как электронная торговля или медиа.

Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года. Он продолжит реализовывать стратегию МегаФона, вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании", – говорит председатель совета директоров МегаФона Иван Стрешинский.

 

Биографическая справка

Геворк Вермишян назначен генеральным директором МегаФона в ноябре 2018 года. Ранее был исполнительным директором компании (2017-2018) и финансовым директором (2011-2017). С 2007 по июнь 2011 года курировал блок корпоративных финансов в АФК «Система», а до этого – занимал различные посты в ОАО «ЛУКОЙЛ». Родился 24 ноября 1978 года, выпускник Финансовой академии при Правительстве РФ, факультета «Международные экономические отношения».

Хачатур Помбухчан в МегаФоне с 2020 года, сначала – в качестве Члена Совета Директоров, позже – исполнительный директор компании. Занимает должность коммерческого директора в «ЮэСэМ Телеком». Ранее был членом Совета директоров ООО «Городской супермаркет» – сети «Азбука вкуса» (2018-2019), финансовым директором ПАО «Магнит» (2008-2018), в 2018 году возглавил компанию. Родился 16 марта 1974 года, выпускник факультета прикладной математики Кубанского государственного университета и Всероссийского заочного финансово‑экономического института.

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теги: телеком МегаФон тарифы социальная ответственность бизнеса

© Алексей Бойко, MForum.ru

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