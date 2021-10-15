Социальная ответственность: "Билайн.Поиск" поможет спасателям искать людей

MForum.ru

Социальная ответственность: "Билайн.Поиск" поможет спасателям искать людей

15.10.2021, MForum.ru

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Компания билайн (ВымпелКом) запустила решение для организаций, которые занимаются поиском пропавших и потерявшихся людей (детей и взрослых) - платформу "Билайн.Поиск". В ее основе - технологии геопозиционирования мобильных устройств абонентов и технология анализа на основе подходов Big Data. Идея разработки - найти все устройства, которые находились близко к точке последнего известного местоположения устройства пропавшего человека в тот же момент времени.

 

 

Все эти устройства находятся у людей, которые являются потенциальными свидетелями. На их устройства высылается SMS с данными о пропавшем человеке - с его фотографией, приметами, возрастом и телефоном горячей линии поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". По этому телефону можно сообщить информацию о пропавшем, если вы действительно его видели. Это может серьезно помочь поискам.

Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных:

«билайн - один из лидеров рынка больших данных в России. Мы запустили множество продуктов и сервисов, которыми пользуются крупнейшие бренды и государственные заказчики. Помимо коммерческих услуг для наших B2B клиентов мы используем телекоммуникационные технологии для решения масштабных социальных задач. Одна из них – построение системы поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей в масштабах всей страны в сотрудничестве с поисковым отрядом «ЛизаАлерт».

Наши сервисы помогают оперативно организовать поисковые операции, привлечь волонтеров, обеспечить быстрый обмен информацией о пропавших людях. С запуском решения «Билайн.Поиск» мы помогаем отряду оперативно отправлять сообщения о поисковой операции именно тем абонентам, кого алгоритмы больших данных рассматривают как потенциальных свидетелей и кто дал согласие на получение информационных материалов при заключении абонентского договора или в процессе его исполнения. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем»

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт:

«В поиске людей самый ценный ресурс – время. Поэтому любой сервис, который помогает его экономить критически важен для нас. «Билайн.Поиск» позволит нам в разы быстрее находить людей, которые потенциально могут обладать информацией о пропавших людях и связываться с ними, практически не привлекая к этой работе человека.

Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с билайн развивается и компания регулярно предлагает нам новые сервисы на основе самых современных технологий, которые помогают нам с нашей работе».

Компания билайн является многолетним партнером ЛизаАлерт, с 2012 года развивая и внедряя инфраструктурные решения для работы отряда. В 2011 году была создана Федеральная горячая линия 8-800-700 54 52 для приема заявок и свидетельств о пропавших. Это дало толчок развитию деятельности отряда в регионах: буквально за два года региональные отделения появились в 52 городах.

Была создана SMS система информирования людей о поисках рядом: на сегодняшний день к ней подключено 72 000 человек по всей России. Подписаться на оповещения могут абоненты всех операторов. Сервис доступен по ссылке

В 2019 году билайн совместно со специалистами отряда создал решение «BeelineAI - Поиск людей» на основе нейронных сетей, призванное распознавать людей или следы их присутствия на тысячах снимков с беспилотных летательных аппаратов, которые делаются во время поисков в природной среде. Это позволяет в десятки раз сократить время анализа местности, экономит физические силы людей и позволяет более оперативно принимать решение о стратегии проведения спасательной операции.

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теги: телеком услуги социальная ответственность бизнеса билайн Вымпелком ЛизаАлерт

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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