Мобильные БС: В сентябре прошли финальные испытания конкурса "Автономный поиск. На борту" - мобильное покрытие обеспечил Билайн

MForum.ru

Мобильные БС: В сентябре прошли финальные испытания конкурса "Автономный поиск. На борту" - мобильное покрытие обеспечил Билайн

24.09.2025, MForum.ru

Конкурс Up Great, организованный Фондом НТИ, отрядом «ЛизаАлерт» и МФТИ, направлен на создание беспилотной авиационной системы (БАС), способной анализировать видео с камеры прямо на борту с помощью нейросетей, находить людей и передавать их координаты спасателям без вмешательства оператора.

Испытания проходили с 6 по 14 сентября в Тверской области. Стабильное покрытие и мобильный интернет обеспечил ВымпелКом, развернув две мобильные базовые станции. Скорость передачи данных достигала 150-200 Мбит/с, что позволило получать телеметрические и другие данные с беспилотников.

Ключевым решением от Билайна стала интеграция SIM-карт оператора в поисковые маяки, которые крепились на беспилотные летательные аппараты каждой из команд-финалистов. Это позволило в режиме реального времени отслеживать местоположение аппаратов, значительно ускорять их поиск в случае падения и повышать общую безопасность полетов. Маяки также выполняли функцию независимого контроля за выполнением конкурсных заданий.

В финале конкурса приняли участие 15 сильнейших команд, отобранных из 51. Они представили беспилотные летательные аппараты разных типов: от квадрокоптеров и «летающих крыльев» до аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL). Испытания подтвердили, что задача автономного поиска с обработкой данных на борту достижима: беспилотные воздушные судна успешно прошли маршруты, обнаружили объекты и передали координаты.

Итоги конкурса с определением победителей, которые разделят призовой фонд в 40 млн рублей, будут подведены после полной проверки данных судейской коллегией.

Следующий этап конкурса Up Great «Автономный поиск» – «Навигация» – стартует в ноябре 2025 года. Командам предстоит решить еще более сложную задачу: выполнить поиск в условиях отсутствия сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).

Тренд - на бортовой ИИ и автономность БАС

Конкурса Up Great «Автономный поиск» прекрасно иллюстрирует ключевой технологический тренд — смещение интеллекта с земли на борт беспилотников. Это не просто очередное небольшое изменение, а качественный скачок, меняющий парадигму применения БАС.

Как отмечается в условиях конкурса, ключевая задача — создание систем, работающих в условиях отсутствия радиосвязи и спутникового сигнала. Бортовой ИИ позволяет дрону выполнять миссию там, где традиционные средства беспомощны — в лесах, оврагах, в условиях плохой погоды. Нейросеть не устает и не теряет концентрации. Она может непрерывно анализировать местность, снижая вероятность пропустить цель. Это значительно увеличивает площадь и эффективность поиска по сравнению с методом, полностью зависящим от внимания оператора. В ближайшие годы мы будем видеть все больше таких интеграций ИИ и БАС.

Интеграция SIM-карт для отслеживания местоположения самих дронов — это логичное развитие тренда. Даже автономные системы требуют контроля и управления. Это создает замкнутую экосистему: ИИ отвечает за поиск объекта, а сетевая инфраструктура — за мониторинг и безопасность носителя этого ИИ.

Успешные испытания в Тверской области — это очередное наглядное доказательство жизнеспособности тренда на полную автономию беспилотных систем. Бортовой ИИ превращает дрон из дистанционно управляемого инструмента в самостоятельного интеллектуального агента, способного воспринимать среду, анализировать ее и принимать решения без вмешательства человека.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: мобильные БС мобильные базовые станции Тверская область Вымпелком Билайн

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

12.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ивановской области - скорости мобильного интернета выросли на 20% для 34 тысяч жителей / MForum.ru

16.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн продолжает развивать сеть 5G-ready в Москве / MForum.ru

18.12. [Новости компаний] Мобильные BS: МегаФон задействовал мобильную базовую станцию для обеспечения праздника / MForum.ru

24.11. [Новости компаний] Самые необычные базовые станции / MForum.ru

03.02. [Новости компаний] LTE: На автотранспорте появятся мобильные базовые станции LTE? / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: