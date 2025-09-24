Мобильные БС: В сентябре прошли финальные испытания конкурса "Автономный поиск. На борту" - мобильное покрытие обеспечил Билайн

MForum.ru
Конкурс Up Great, организованный Фондом НТИ, отрядом «ЛизаАлерт» и МФТИ, направлен на создание беспилотной авиационной системы (БАС), способной анализировать видео с камеры прямо на борту с помощью нейросетей, находить людей и передавать их координаты спасателям без вмешательства оператора.
Испытания проходили с 6 по 14 сентября в Тверской области. Стабильное покрытие и мобильный интернет обеспечил ВымпелКом, развернув две мобильные базовые станции. Скорость передачи данных достигала 150-200 Мбит/с, что позволило получать телеметрические и другие данные с беспилотников.
Ключевым решением от Билайна стала интеграция SIM-карт оператора в поисковые маяки, которые крепились на беспилотные летательные аппараты каждой из команд-финалистов. Это позволило в режиме реального времени отслеживать местоположение аппаратов, значительно ускорять их поиск в случае падения и повышать общую безопасность полетов. Маяки также выполняли функцию независимого контроля за выполнением конкурсных заданий.
В финале конкурса приняли участие 15 сильнейших команд, отобранных из 51. Они представили беспилотные летательные аппараты разных типов: от квадрокоптеров и «летающих крыльев» до аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL). Испытания подтвердили, что задача автономного поиска с обработкой данных на борту достижима: беспилотные воздушные судна успешно прошли маршруты, обнаружили объекты и передали координаты.
Итоги конкурса с определением победителей, которые разделят призовой фонд в 40 млн рублей, будут подведены после полной проверки данных судейской коллегией.
Следующий этап конкурса Up Great «Автономный поиск» – «Навигация» – стартует в ноябре 2025 года. Командам предстоит решить еще более сложную задачу: выполнить поиск в условиях отсутствия сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).
Тренд - на бортовой ИИ и автономность БАС
Конкурса Up Great «Автономный поиск» прекрасно иллюстрирует ключевой технологический тренд — смещение интеллекта с земли на борт беспилотников. Это не просто очередное небольшое изменение, а качественный скачок, меняющий парадигму применения БАС.
Как отмечается в условиях конкурса, ключевая задача — создание систем, работающих в условиях отсутствия радиосвязи и спутникового сигнала. Бортовой ИИ позволяет дрону выполнять миссию там, где традиционные средства беспомощны — в лесах, оврагах, в условиях плохой погоды. Нейросеть не устает и не теряет концентрации. Она может непрерывно анализировать местность, снижая вероятность пропустить цель. Это значительно увеличивает площадь и эффективность поиска по сравнению с методом, полностью зависящим от внимания оператора. В ближайшие годы мы будем видеть все больше таких интеграций ИИ и БАС.
Интеграция SIM-карт для отслеживания местоположения самих дронов — это логичное развитие тренда. Даже автономные системы требуют контроля и управления. Это создает замкнутую экосистему: ИИ отвечает за поиск объекта, а сетевая инфраструктура — за мониторинг и безопасность носителя этого ИИ.
Успешные испытания в Тверской области — это очередное наглядное доказательство жизнеспособности тренда на полную автономию беспилотных систем. Бортовой ИИ превращает дрон из дистанционно управляемого инструмента в самостоятельного интеллектуального агента, способного воспринимать среду, анализировать ее и принимать решения без вмешательства человека.
