Мобильные BS: МегаФон задействовал мобильную базовую станцию для обеспечения праздника

18.12.2019, MForum.ru

Российские операторы обладают немалым опытом использования мобильных и передвижных базовых станций для временного обеспечения покрытия или умощнения радиопокрытия там и тогда, где это требуется. На днях МегаФон обеспечил умощнение покрытия сотовой связи в Бородинском лесничестве Можайского городского округа, где была выбрана ель, которой в этом году выпала честь стать главной ёлкой страны.

Мобильный комплекс МегаФон - связь там и тогда, где это требуется

«Кремлёвская ёлка – это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», – рассказал директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

В лесничестве было выбрано дерево высотой 25 метров и возрастом 90 лет.

Для обеспечения качественного радиопокрытия в месте проведения работ в лесничестве был задействован мобильный комплекс МегаФона на шасси КАМАЗа. Разработанный в МегаФон комплекс произвели в 2014 году на Мытищинском приборостроительном заводе.

Вот уже около 5 лет он успешно работает на массовых мероприятиях и на концертах. В распоряжении МегаФон есть немало таких комплексов, которые активно работают там и тогда, когда это необходимо, например, на территориях, оказывающихся в зоне ЧС, стихийных бедствий, применяются для обеспечения оперативной связи во время поиска людей.



Краткие параметры:

Шасси - Камаз 43118 повышенной проходимости,

Высота подъема антенны - 30 метров,

Автономность работы - 10 суток.

Подробнее о мобильных и передвижных базовых станциях

Пресс-релиз компании МегаФон

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теги: телеком МегаФон мобильный комплекс мобильные базовые станции