Мобильные BS: МегаФон задействовал мобильную базовую станцию для обеспечения праздника

MForum.ru
18.12.2019,
Российские операторы обладают немалым опытом использования мобильных и передвижных базовых станций для временного обеспечения покрытия или умощнения радиопокрытия там и тогда, где это требуется. На днях МегаФон обеспечил умощнение покрытия сотовой связи в Бородинском лесничестве Можайского городского округа, где была выбрана ель, которой в этом году выпала честь стать главной ёлкой страны.
Мобильный комплекс МегаФон - связь там и тогда, где это требуется
«Кремлёвская ёлка – это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», – рассказал директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.
В лесничестве было выбрано дерево высотой 25 метров и возрастом 90 лет.
Для обеспечения качественного радиопокрытия в месте проведения работ в лесничестве был задействован мобильный комплекс МегаФона на шасси КАМАЗа. Разработанный в МегаФон комплекс произвели в 2014 году на Мытищинском приборостроительном заводе.
Вот уже около 5 лет он успешно работает на массовых мероприятиях и на концертах. В распоряжении МегаФон есть немало таких комплексов, которые активно работают там и тогда, когда это необходимо, например, на территориях, оказывающихся в зоне ЧС, стихийных бедствий, применяются для обеспечения оперативной связи во время поиска людей.
Краткие параметры:
Подробнее о мобильных и передвижных базовых станциях
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком МегаФон мобильный комплекс мобильные базовые станции
Публикации по теме:
03.02. [Новости компаний] LTE: На автотранспорте появятся мобильные базовые станции LTE? / MForum.ru
07.01. [Новости компаний] Словарные статьи, начинающиеся на букву М (кир.) / MForum.ru
05.04. [Зарубежные новости] Контракты. WiMAX: Wind Telecom выбирает Nortel для создания сети WiMAX в Доминиканской Республике / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена наушников Oppo Enco Q1 / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 10s Pro – первый смартфон на базе Snapdragon 865 / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X30 и X30 Pro с поддержкой 5G представлены официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Mi Mix Alpha привезут в Россию / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A51 оснастили Quad-камерой> / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy A71 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Vivo U20 8 Гб ОЗУ дебютирует в Индии за 17 990 рупий / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C1 на Android Go Edition / MForum.ru
11.12. [Общество] Анонсы: iPhone 4 назван важнейшем гаджетом десятилетия / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro получит графеновую батарею / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru