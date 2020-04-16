Развитие сетей: Билайн продолжает развивать сеть 5G-ready в Москве

16.04.2020, MForum.ru

Билайн продолжает строить 5G-ready сеть в Москве, а также предпринимает меры по усилению сетей мобильной и фиксированной связи с тем, чтобы они соответствовали изменениям в профиле потребления абонентов.

Первый этап программы Москва #СуперСити включал в себя модернизацию инфраструктуры оператора в городе. Было обновлено оборудование - устаревшее заменялось на решения Huawei, с лета 2019 года началось умощнение сети. Что было сделано?

Оптимизированы частоты и настройки сети LTE

Для увеличения пропускной способности и повышения средних скоростей мобильного интернета проведены агрегация частотных диапазонов LTE и дополнительный рефарминг частот 2G для наращивания емкости сети LTE 1800. Балансировка нагрузки между сетями LTE 1800 и LTE 2.5 ГГц позволила улучшить качество покрытия в помещениях зданий и сооружений города.

Установка дополнительного оборудования в сети 2G/GSM

Хотя основные инвестиции компании были сосредоточены на развитии сетей LTE в разных диапазонах частот, ВымпелКом также нарастил сеть GSM 1800, добавив в нее более 3000 новых передатчиков.

Массовое внедрение MIMO 4x4

Как сообщает ВымпелКом, на всех базовых станциях LTE 1800, LTE 2100 и LTE 2.6 ГГц активирован режим MIMO 4x4, что значительно улучшило качество покрытия, позволило нарастить проникновение сигнала и повысить пропускную способность сетей LTE.

Расширение сети фиксированной связи

Одновременно с модернизацией сетей сотовой связи компании, идут работы по расширению каналов и ребалансировке нагрузки маршрутизаторов широкополосного доступа, что позволяет удерживать скорости передачи данных на необходимом уровне, несмотря на существенный рост трафика.

Модернизация транспортной сети

Трафик с более загруженных участков транспортной сети компании перераспределяется на менее загруженные. Кардинально решать проблемы помогает расширение пропускной способности каналов с 10 до 100 Гбит/c.

Вторая фаза программы Москва #СуперСити

Стартовала в начале 2020 года и подразумевает строительство новых объектов. По итогам 1q2020, несмотря на меры, предпринимаемые компанией в связи с пандемией, построено свыше 700 новых BS в Москве и Московской области.

В частности, дополнительные базовые станции начали работать в новых жилых комплексах: Некрасовка, Краски жизни, Хедлайнер, Мещерский лес, Пресня Сити, Лайф – Ботанический сад, Домашний, Сильвер, Саларьево Парк, Варшавское шоссе,141, Мой адрес на Дмитровском, 169, Ландыши, Сердце Столицы и Донской Олимп; коттеджных поселках: Барвиха Хилз, Истрия, Огниково Парк, Французский квартал, Шахово; городах Подмосковья: Видное, Красногорск, Люберцы, Химки, Сергиев Посад, Солнечногорск, Раменское, Звенигород, Пушкино, Шатура, Балашиха, Домодедово, Голицыно, Истра.

Особо можно выделить действия компании по обеспечению надежной связи в ГКБ 40 ("Коммунарка") и ГКБ 47. На территории клиники неврозов им. З.П. Соловьева и в строящемся новом Коронавирусном центре в поселке Вороновское установлены мобильные базовые станции, которые в дальнейшем будут заменены на стационарные.

Развитие сетей компании ВымпелКом будет продолжаться в течение всего года.

Алексей Левченко, исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»: «Качество работы нашей сети является абсолютным приоритетом для нас в любых условиях. По итогам 1 квартала 2020 года мобильный трафик в Москве и Московской области вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом, фиксированный – только за март почти на 40%. Программа модернизации, которая заранее была проведена нами, подготовила сеть к дополнительным нагрузкам. И, несмотря на текущую ситуацию, наша техническая дирекция продолжает стоить новые базовые станции при соблюдении всех санитарных норм».

Пресс-релиз ВымпелКом на сайте компании

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теги: развитие сетей Москва Московский регион