Рекорды скорости: Гигабиты без 5G. МТС разогнала сеть в Уфе до 1.4 Гбит/c

12.07.2021, MForum.ru

Раз уж лоббисты "отечественной электроники" добились того, что операторы не могут пока что внедрять в России технологию 5G, остается стараться выжать все, что можно из уже выданных частот и внедренных технологий. МТС и Ericsson провели любопытный тест на сети LTE оператора в Уфе. Здесь задействовали 5 несущих частот в диапазонах FDD и TDD - всего 75 МГц. Это позволило добиться пиковых скоростей до 1,4 Гбит/c на коммерческой сети LTE.

Какие конкретно полосы частот агрегировались?

Band 1 FDD (2100 МГц), 2 х band 3 FDD (1800 МГц), band 7 FDD (2500 МГц), band 38 TDD (2600 МГц), режим MIMO 4x4, модуляция 256QAM.

Было задействовано оборудование Ericsson Radio System (Baseband 5216), использовался FTP сервер (TCP/UDP), приложение Iperf (TCP/UDP) и смартфон iPhone 12 Pro Max.

5 несущих - это не предел для LTE, стандарт LTE Advanced предусматривает агрегацию до 7 несущих с общей полосой до 140 МГц, что в теории позволят добиться пиковых скоростей вплоть до 2 Гбит/с.

"Наша стратегия модернизации действующих сетей LTE направлена на внедрение новейших технологий, обеспечивающих нашим абонентам высокие скорости доступа и емкость сети для предоставления современных цифровых сервисов. Проведенный тест доказывает, что в преддверии первых запусков 5G еще не полностью исчерпан потенциал сетей четвертого поколения – на их базе мы можем строить гигабитные сети 5G-ready, используя весь доступный в Башкирии частотный спектр», - отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Конечно, не каждый смартфон может поддерживать агрегацию 5 или 7 несущих. Тем не менее, даже если часть аппаратов на сети LTE может столь активно использовать ее ресурсы, это повышает степень и качество утилизации сети. А значит, операторам имеет смысл внедрять поддержку возможности использования агрегации частот - от этого в выигрыше и оператор, и его абоненты.

К сожалению, какое-то фото или видео, которое подтверждало бы заявление компании, пока что получить не удалось.

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теги: телеком МТС Ericsson рекорды скорости агрегация частот LTE