Тесты скорости: МегаФон укрепился на позиции лидера российского мобильного интернета по данным Ookla

MForum.ru

Тесты скорости: МегаФон укрепился на позиции лидера российского мобильного интернета по данным Ookla

08.07.2021, MForum.ru

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Компания Ookla провела исследования качества мобильного интернета в России в 1H2021. В приведенном отчете Ookla сообщает итоги анализа более 7,35 млн пользовательских тестов, проведенных с помощью мобильных приложений Speedtest в России в период 1H2021. Данные агрегированы с тем, чтобы вычислить средние скорости загрузки данных на мобильные устройства (DL), средние скорости загрузки данных с мобильного устройства (UL) и среднюю задержку распространения сигнала (latency).

 

 

В период 1H2021 по данным Ookla лидером российского рынка мобильного ШПД с большим отрывом от конкурентов остается МегаФон. Средние скорости скачивания данных для абонентов этой компании составляют 32,92 Мбит/c, средняя скорость в направлении базовой станции - 11,90 Мбит/c.

Tele2 - на последнем месте, впрочем, показатели МТС, Билайна и Tele2 схожи.

 

 

База исследований - пользовательские тесты в количестве 7,35 млн с помощью мобильных приложений Speedtest в период исследования - 1H2021.

 

 

Статистика рынка. Чаще других тестили скорость мобильного интернета пользователи "яблокофонов". На первом месте - владельцы iPhone 11 - 63,7 тысяч замеров скорости.

Куда интереснее средние значения скоростей - у МегаФона это 32,92 Мбит/c при скачивании данных на мобильное устройство. Среднее по рынку значение для всех абонентов - 24,72 Мбит/c. То есть речь идет о заметном отрыве МегаФона от всех остальных операторов по данному показателю.

Средние скорости МТС, Билайн и Tele2, соответственно, 21,7 ; 19,72 ; 18,86 Мбит/c. То есть, если у вас не МегаФон, то особой разницы в скоростях может и не быть, симка какого из операторов у вас в аппарате не оказалась.

Средние скорости "к базовой станции" - та же картина, но более сглаженная. 11,9 Мбит/с - лидерские показатели МегаФона; 8,82 - МТС, 9.59 - Билайн, 8.20 - Tele2.

По значению задержки распространения сигнала сети практически неразличимы. От 42 до 44 мс.

 

 

Как рассчитываются показатели.

 

 

Отдельно результаты теста скорости Ookla по городам. Москва в 1H2021.

Лидер по показателю скорости загрузки данных МегаФон - с заметным отрывом. Второе место у Билайн, третье - МТС, четвертое - Tele2.

По показателю скорости в аплинке (скорость загрузки данных в сеть) лидером оказался Билайн, на втором месте МТС, МегаФон - на третьем, Tele2 заметно отстает.

 

 

Результаты тестов скорости Ookla в 1H2021 в Санкт-Петербурге.

Лидер по DL/UL - МегаФон с 33,19 Мбит/c и 15,78 Мбит/c, соответственно. Второе место по DL у МТС, третье у Билайн, последнее -Tele2. Все компании показали существенно более скромные средние скорости - около 20 Мбит/с.

По показателю UL второе место в Санкт-Петербурге у Tele2, МТС и Билайн выглядят совсем скромно с показателями 9 и 6 Мбит/c.

 

 

Результаты тестов скорости Ookla в 1H2021 в Самаре.

Лидер - МегаФон, как по DL c 25.21 Мбит/c, так и по UL c 13.1 Мбит/c.

Что же, к тестам Ookla подходит известное выражение "сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам - урок"

В МегаФон прокомментировали результаты исследования Ookla в 1H2021.

«МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В 1H2021 МегаФон развивал сеть ускоренными темпами и это не замедлило сказаться на результатах исследований. Компания выполнила 75% годового плана по строительству базовых станций LTE. Кроме того, было принято решение о расширении инвестиционной программы во втором полугодии 2021 года. Фокус в развитии сети делается сейчас на обеспечение услугами мобильного интернета и связи населенных пунктов за пределами крупных городов.

Также на улучшении результатов МегаФон сказалось то, что компания активно занимается рефармингом частот 2G/3G под LTE, что позволяет более эффективно использовать частотные ресурсы и, в частности, добиваться более высоких показателей средних скоростей.

Неплохие результаты Вымпелком также объясняются активной стройкой новых базовых станций в Москве и ряде других регионов и рефармингом частот 2G/3G под LTE.

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теги: телеком Билайн Вымпелком кадры назначения

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