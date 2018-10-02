Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу

02.10.2018, MForum.ru

В выходные я тестировал любопытное устройство Yola12 и теперь готов поделиться с вами результатами.

Yola12 WP2600-lite это CPE, сокращение от английского customer premises equipment - оборудование для работы в помещении клиента. Впрочем, как раз эта модель предназначена для наружной установки, например, на стене дома или на опоре в виде трубостойки.

Такой девайс может пригодиться там, где необходим Ethernet-доступ, но по тем или иным соображениям предпочтительнее подключиться к интернету при помощи сети сотовой связи. Такая задача нередко возникает, например, если надо подключить к интернету офис компании, или домашнюю сеть в дачном поселке.

Yola12 WP2600-lite - недорогое устройство, собранное на базе USB-модема Hi-Silicon. CPE обеспечивает поддержку работы в сетях 3G/LTE вплоть до LTE Cat.4, что обещает возможность получения скоростей доступа вплоть до 150 Мбит/c.

Речь, конечно, идет о пиковых скоростях до 150 Мбит/c, которые достигаются лишь при условии сочетания прямой видимости антенны базовой станции, использовании ею полосы 20 МГц и отсутствии других пользователей в секторе. На практике такое сочетание встречается редко, но понятно, что, покупая такое устройство, хочется рассчитывать на получение скоростей в несколько десятков мегабайт.

Устройства марки Yola12 выпускает небольшая российская компания, созданная в 2010 году в Йошкар-Оле. Компания разрабатывает свои платы, пишет собственный софт, организовала мелкосерийное производство. За рубежом закупаются процессоры, в частности, Qualcomm, и корпуса, - для устройств линейки Yola12 их приобретают в Польше. Благодаря такому подходу, цена устройств получается низкой по-сравнению с импортными аналогами - 7300 рублей.

Мне устройство пришло курьерской почтой, вот в такой коробке.

Внутри нее - коробки поменьше.

Слева - блок питания и кронштейн для крепления на рефлектор, справа - коробка с CPE.

Корпус устройства обеспечивает защиту электроники по IP67, это важно, если устанавливать устройство, например, на стене дома. Производитель гарантирует работу девайса при температурах от -40 градусов до +55. Кстати, сразу подсказка - не рекомендую крепить CPE к стволу дерева или к чему-то, что может раскачиваться из-за ветра, иначе это негативно скажется на качестве доступа в сеть.

Что еще входит в комплект.

Блок питания MikroTik на 24 Вт. Выбран с запасом, потребляемая мощность CPE не превышает 6 Вт. Зато блок не греется.

На самом деле это более сложное устройство, нежели чем обычный блок питания. Как видно на фото, у него есть два разъема RJ45: один из них, PoE предназначен для подачи питания на CPE; другой, LAN это ваш разъем Ethernet для подключения к интернету. Обратите внимание, - если соберетесь покупать комплект, не забудьте заранее обзавестись двумя кабелями Ethernet необходимой вам длины, в комплект они не входят. Один будет соединять блок питания с CPE, другой - блок питания с вашим ноутбуком, ПК, роутером Wi-Fi или коммутатором домашней сети 10/100 Ethernet.

Максимальная длина "витой пары" для подачи питания на устройства - до 100 метров. В моем случае я воспользовался короткими кабелями длиной в пару метров.

Полный комплект поставки описан в инструкции, приводить его здесь не буду, у меня все совпало с описанием.

Есть два варианта CPE Yola12 WP2600-lite - комплект с “тарелкой” (овальным рефлектором, таким же, что используются для приема телеканалов) или без нее. Разница в том, что если встроенная в корпус антенна с двойной наклонной поляризацией обеспечивает усиление не менее 9 дБи (это очень неплохо) и ширину луча 45 градусов, то с использованием рефлектора можно сузить апертуру до 14 градусов, подняв усиление до 23 дБи.

Обычно тарелка нужна тогда, когда вы хотите иметь возможность тонкой пространственной настройки или когда базовая станция от вас сильно удалена. Разработчик обещает возможность работы с базовыми станциями, удаленными на десятки километров, например, с рефлектором диаметром 0.6 м проверялась работа с базовой станцией LTE 2600, удаленной от CPE на 53 км.

Вариант с рефлектором выглядит так:

Поскольку у меня базовая станция находится в зоне прямой видимости, я заказал комплект без рефлектора.

Если снять эластичную заглушку с корпуса CPE, откроется доступ к разъему для установки SIM.

В приложенной к CPE инструкции, картинка, подсказывающая, как вставить SIM-карту, оказалась неправильной. Нужна SIM-ка классического размера 2FF (Mini SIM, не путать с более компактными micro SIM и nano SIM). Она вставляется в разъем срезом в верхнем левом углу и контактами вниз, как на фото. О том, что вы правильно вставили SIM, говорит легкий щелчок. Не забудьте после этого вернуть на место эластичную заглушку, это защитит устройство от влаги.

Вначале я поигрался с симкой Tele2, но поскольку меня интересовали максимально возможные скорости, затем поменял ее на SIM-карту МегаФон, ведь только у этого оператора есть полоса 20 МГц в диапазоне 2600 МГц.

Если собираетесь ставить устройство на улице, то вам придется самостоятельно обжать кабель Ethernet. Для этого понадобятся инструменты, прежде всего, кемпер для обжима, разъем RJ45 и соответствующий опыт. Прежде, чем обжимать кабель, наденьте на один из его концов кабельный сальник и гайку, чтобы после подключения кабеля к CPE, корпус оказался бы герметично закрытым.

Мне это не было нужно, поэтому я просто вставил кабель PoE от блока питания в соответствующий разъем под корпусом CPE. Для этого тоже требуется некоторая ловкость, но в целом с пары попыток сделать это несложно.

Прижим, шпильки, шайбы и гайки из комплекта поставки позволили закрепить CPE на трубостойке.

Если базовая станция у вас в зоне видимости, сориентируйте переднюю панель устройства в ее направлении, если нет, то не затягивайте крепеж сильно, нужно будет найти оптимальное направление встроенной антенны, это существенно влияет на результат.

Итак, все собрано, включаем. Минуты через две нужно зайти на адрес: http://192.168.254.1. На стартовой странице спрашивают логин и пароль, отвечаем: admin и admin.

На вкладке main представлено множество показателей, среди которых стоит обратить внимание на RSRP - чем дальше он от значения -110 dBm, тем лучше.

У меня, например, он составлял -52 dBm, что достижимо только при очень хорошем наблюдаемом сигнале базовой станции. Также обратите внимание и на значение SINR, оно должно быть как можно больше, от 4 dB и выше. Подсказкой будет цвет наблюдаемых на экране цветных полосок - в идеальном случае они зеленые, смещение цвета от зеленого к желтому и красному - нехороший признак. Начинайте поворачивать антенну на оси трубостойки, давая возможность показателям устояться. Найдите положение в котором показатели оптимальны и затяните гайки (или болты) крепления.

Интересные факты: Устройства Yola12 автоматически подключаются к системе облачного мониторинга, телеметрия доступна после регистрации на сайте yola12.com. Это данные об объеме трафика и уровнях сигнала, никакие личные данные о клиенте, его трафик, в облако не передаются. Данные о месте установки фиксируются по Cell-ID, в городе - это означает информацию о местоположении с точностью примерно от 500 метров до 1 км, в сельской местности точность геолокации ниже.

Что существенно, так это то, что предусмотрена возможность обновления ПО “по-воздуху”. Для устройств, которые приобретают предприятия, есть поддержка личных кабинетов.

С остальными закладками можете поиграться самостоятельно. На закладке Wireless, скажем, вместо режима Auto, который позволяет устройству выбирать оптимальное в данный момент подключение к сети LTE или 3G, можно задать принудительно “только LTE” или “только 3G”, аналогично можно задать частотный диапазон в котором вы хотите, чтобы устройство работало. Я оставил устройство в режиме автовыбора.

Что же, теперь самое время прогнать пару тестов. Для начала запускаю Ookla.net.

Неплохо для беспроводного подключения без агрегации! Это результат для подключения к сети LTE2600.

Теперь попробуем принудительно подключиться к сектору, работающему на частоте 1800 МГц. На закладке Wireless выбираем вместо Auto - 4G, а вместо B7 2600 MHz FDD - B3 1800 MHz FDD.

Нажимаем Save и через несколько секунд запускаем тест заново:

Да, похоже частота 1800 МГц более загружена на ближайшей ко мне базовой станции.

Возвращаю настройки в режим Auto и пробую еще один тест скорости.

Неплохо, неплохо.

Сравним с моим фиксированным соединением.

Кстати, в варианте Speedcheck, фикса выглядит не столь радужно.

Так что для меня беспроводный доступ к интернету выглядит полноценным подключением к сети, а не “костылем” на черный день. Если бы еще МегаФон давал беспроводный безлимит по цене, сравнимой с фиксированным ШПД...

И снова попробуем беспроводный доступ, теперь уже не для тестов, а для чего-нибудь полезного. Скажем, посмотрим-ка мы Youtube в режиме 4К.

Как и следовало ожидать, никаких тормозов на наблюдается, ползунок загрузки заметно обгоняет ползунок воспроизведения.

Что же, теперь у меня появился достаточно надежный резервный канал подключения к интернету, который в зимнее время будет дополнять фиксированное подключение, а летом обеспечит мне интернет на даче.

Для тех, кто любит все разбирать, фото внутренностей CPE Yola12 WP2600-lite.

Открывать CPE в период гарантии не советую, если повредить наклейку, вы потеряете право на гарантийный ремонт.

В компании сейчас проектируют CPE с поддержкой 3GPP LTE Cat.12 и Cat.18 с поддержкой MIMO 4x4. Когда такие CPE могут пойти в продажу, мне узнать не удалось, так что пока что стоит ориентироваться на Yola12 WP2600-lite, если вы хотите бюджетными средствами решить для себя проблему надежного и быстрого беспроводного доступа.

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