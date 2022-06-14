Качество услуг: Драйв-тест dmtel в Москве — повод поменять сложившиеся мнения?

14.06.2022, MForum.ru

Речь пойдет об исследовании dmtel, проведенном в мае 2022 года, согласно которому сеть Вымпелком (билайн) уверенно лидирует на рынке Москвы по интегральному качеству оказания услуг, а на втором месте — МТС.

Как известно, хороших объективных способов оценки качества услуг мобильной связи не существует. Поэтому остаются три основных варианта для таких оценок.

Во-первых, личный опыт — никто лучше вас не оценит качество услуг там, где для вас это по-настоящему актуально. Минус метода — нужно заморочиться сравнением услуг нескольких операторов, купить соответствующие SIM-ки, потестить в активном режиме их услуги там, где для вас услуги наиболее важны — на работе, дома, на даче, на прогулках, в квартире родителей и т.п.

Во-вторых, метод оценки, предусматривающий установку мобильного приложения, которое позволяет замерять какие-то параметры работы сети. В этом случае обработка результатов и выдача интегрированных данных находится не в ваших руках, поэтому о степени правдивости той же Ookla или ее российских аналогов можно только догадываться.

В третьих, метод драйв-тестов. Когда-то очень популярный, особенно в инженерных подразделениях сетей сотовой связи, он с годами несколько поблек. Поскольку оценка качества связи на улицах города это далеко не оценка качества связи в условиях indoor, где и происходит основное пользование сетями сотовой связи. Это как искать под фонарем вещь, потерянную неподалеку в темном переулке. Тем не менее, этим методом продолжают пользоваться, и до какой-то степени он все же релевантен уровню развития и степени загрузки сети.

В частности, в мае 2022 года этим методом не в первый уже раз воспользовалась компания dmtel. Вот карта объезда Москвы — работа проведена серьезная. В марте-апреле 2022 года исследователи проехали по Москве около 3818 км. Это и много, цифра внушительная, и мало — посмотрите на отсутствие данных по «зеленке» и «промке». А ведь там тоже актуальны услуги сотовой связи. По сути исследование накрывает город лишь «паутинно» и, до какой-то степени, избирательно.

Отмечу использование современного оборудования для проведения драйв-теста, — комплекса Nemo Invex II.

Сразу к итогам. Опуская подробности формирования интегральных показателей, отмечу, что полученные каждым оператором оценки далеки от идеала в 1000 баллов (не превышают 870 у лидера), то есть исследование выявило немало проблем у всех операторов.

Можно отметить, что качество предоставляемых услуг передачи данных исследователи считают очень близким у билайна, МТС и Tele2, отмечая более низкое качество у сети МегаФон.

По части голосовой связи, близкое качество услуг показывают билайн, МТС и МегаФон, а заметно проигрывает «большой тройке» — ростелекомовский Tele2.

Это интегрально. А в деталях, конечно, все еще сложнее. Например, если билайн заметно опережает конкурентов по части доступности услуги (доля отказов почти вдвое меньше, чем в остальных сетях), то, в целом проигрывающий по части голосовых услуг, Tele2 демонстрирует на порядок меньшее число обрывов сеанса связи, чем конкуренты. Впрочем, это все имеет мало значения, т.к. доли и отказов, и обрывов — не выше 0.5%, то есть в этом плане все операторы — большие молодцы.

Столь же тонкие (до степени «не имеет значения») отличия можно наблюдать в остальных характеристиках. И опять лидером может оказываться любой из операторов, что лишний раз говорит о том, что качество их услуг в Москве дошло до степени слабой различимости. Скажем, МегаФон опережает всех конкурентов по совокупности характеристик качества передачи речи. Но вряд ли, пользуясь любым другим оператором, вы недовольны тем качеством передачи речи, с которым обычно имеете дело (отдельные редкие случаи — не в счет).

В целом, заметное отставание Tele2 по части передачи голоса связано, прежде всего, с отсутствием поддержки VoLTE, отсюда и тормознутость в установлении соединений, и отсутствие оценок «отлично» по части качества передачи речи — этот оператор вытянул лишь на «четверку».

Интегральные оценки мобильного интернета в исполнении «большой четверки» также подтверждают сравнимость качества их услуг в Москве. Любое лидерство или отставание по этим показателям — весьма условное, все гонщики идут близко друг другу без выраженного лидерства или аутсайдерства.

Выделю разве что тест аплинка. Если вы любите отсылать со своего смартфона снятые фото или видео, или, тем более, стримить с него видео, то оптимальный для Москвы вариант — пользоваться услугами билайн. По крайней мере, если вы доверяете результатам исследования dmtel.

Подробнее можно посмотреть в отчете dmtel, в .pdf, размещенном на MForum.

Как развивается ситуация с качеством услуг в Москве?

Мне всегда любопытна не только статичная картинка качества услуг, но и развитие в динамике. Это не первое исследование dmtel, поэтому можно было сравнить результаты.

Можно, в частности, заметить, что при сохранении комплексного лидерства билайн, к результатам этого оператора намного ближе подошел МТС. Исследователи связывают такие результаты с масштабным внедрением на сети МТС кодеков EVS SWB (24,4 кбит/c), что заметно улучшило качество передачи речи в VoLTE режиме.

Из других существенных изменений отмечу, что Tele2, интегрально оставаясь на 4-й позиции, внезапно опередил МегаФон по качеству передачи данных, достигнув в Москве третьей позиции, причем близкой к показателям МТС. Так что конкуренция не останавливалась и почивать на лаврах вряд ли можно кому-то посоветовать.

Разумеется, у любого оператора есть зоны, где качество связи низкое, в целом не менее 1% от площади покрытия (и это на улицах, представляете, что творится в условиях indoor?). Также сейчас ситуацию усугубляют бесконечные блокировки РКН, которые могут нарушать работу самых разных интернет-сервисов, снижая оценку качества услуг операторов сотовой связи в глазах пользователей. Вины операторов в этом нет, но пользователям от этого не легче.

В завершение — скрин с выводами авторов исследования для тех, кому лень читать весь .pdf.

Последнюю реплику оставлю за собой — при всем уважении к инструментальным методам исследования, лучшим способом остается получение личного опыта. Кроме того, в условиях Москвы-2022, при выборе оператора вряд ли стоит обращать внимание на качество его услуг, оно интегрально сравнимо для всех операторов. И выбор следует осуществлять по другим показателям:

1. Ценовые — для большинства абонентов именно они на первом месте.

2. Работает ли удовлетворяющим вас образом выбранный вами оператор там, где вы чаще всего оказываетесь.

3. В идеале этим оператором должны пользоваться ваши близкие и друзья, зачастую это дает возможность сэкономить дополнительно.

А драйв-тесты… — они больше для операторов, чтобы не дремали и чтобы техслужбы не кормили своих гендиректоров байками, как они все замечательно построили. \\

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теги: телеком качество услуг "драйв-тесты" dmtel