Связь в метро: TelecomDaily оценил качество мобильного доступа в московском метро на БКЛ - в лидерах Вымпелком и МегаФон

MForum.ru

Связь в метро: TelecomDaily оценил качество мобильного доступа в московском метро на БКЛ - в лидерах Вымпелком и МегаФон

03.03.2023, MForum.ru

Результаты показывают, что пока что средние скорости мобильного интернета на Большой кольцевой линии выше на 54%, чем в среднем по московскому метро.

Лучшим по средней скорости загрузки (DL) оказался МегаФон, ВымпелКом показал лучшую (самую низкую) среднюю задержку сигнала, лучшую (самую высокую) среднюю скорость в восходящем канале (UL) и лучшую (самую высокую) непрерывность соединений. Tele2 заметно проигрывает по 3 из 4 показателей другим операторам "большой четверки".

БКЛ - это на сегодня 31 станция, 70 км туннелей.

 

 

Вымпелком - 98.7%, МегаФон — 97,9%, МТС — 96,8% , Tele2 — 92,5%.

 

 

 

Вымпелком - 35 мс, Tele2 - 44 мс, МТС - 51 мс, МегаФон - 55 мс

 

 

МегаФон - 160 Мбит/с, МТС и Вымпелком - 140,8 и 140,6 Мбит/с, Tele2 - 40 Мбит/с

 

 

Вымпелком - 24,7 Мбит/с; МегаФон - 22,3 Мбит/с; МТС - 18,2 Мбит/с; Tele2 - 6.5 Мбит/с

 

Как результаты комментируют в Вымпелкоме?

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Надежная связь билайн в московском метро – это результат планомерной работы команды. За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории метро. Сегодня клиенты билайн могут оценить результат нашей работы с первого дня открытия новых станций на Большой кольцевой линии. Мы и дальше будем продолжать обеспечивать связью новые станции метрополитена к моменту их открытия, предоставляя надежную связь для наших клиентов».

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пресс-релиз Вымпелком, МегаФон

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теги: развитие сетей связь в метро Москва Вымпелком МТС билайн Мегафон Tele2 драйв-тесты

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

03.03.2023 13:29 От: ABloud

[Связь в метро. МегаФон]

МегаФон обеспечил самую высокую скорость мобильного интернета на БКЛ

3 марта 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон лидирует по скорости мобильного интернета на Большой кольцевой линии (БКЛ), которая открылась 1 марта, говорится в исследовании агентства Telecom Daily. Абоненты могут смотреть видео в высоком качестве, проводить трансляции, а также звонить при помощи технологии VoLTE во время поездок на новой линии.

Специалисты TelecomDaily проводили тестирование на протяжении 70 км в тоннелях БКЛ, объединяющих 31 станцию. Использовались сим-карты операторов «большой четвёрки». Замеры проводились в ходе нескольких сессий — при максимальной и минимальной нагрузке. МегаФон продемонстрировал лучшую среди операторов среднюю скорость загрузки — 160 Мбит/с. МегаФон заранее подготовил сеть на Большой кольцевой линии с учетом прогнозируемой нагрузки, обеспечив качественной связью все перегоны и платформы на скорости до 300 Мбит/сек.

На всей протяженности БКЛ абонентам МегаФона также доступен сервис VoLTE, который позволяет установить соединение с абонентом любого оператора, обеспечивает чистый звук во время разговора, а также даёт возможность разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, отправлять файл в мессенджер, не прерывая разговор с собеседником.

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03.03.2023 13:32 От: ABloud

[Связь в метро. ВымпелКом]

билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии московского метро

3 марта 2023 года, Москва, пресс-релиз Вымпелком через MForum.ru – по результатам исследования аналитического агентства Телеком Дейли билайн продемонстрировал лучший результат по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии московского метро.

билайн оказался лучшим по показателю непрерывности среди всех участников исследования с результатом 98,7%. Это значит, что во время движения поездов клиенты билайн могут иметь возможность оставаться на связи и пользоваться сервисами в интернете. Кроме этого, билайн оказался лучшим по стабильности соединения.

Отметим, что билайн также является лидером по непрерывности и средней скорости скачивания контента по результатам исследования качества связи во всем московском метро.

Средняя скорость мобильного интернета билайн на Большой кольцевой линии при скачивании контента достигает 140,6 Мбит/с. Такой скорости может быть достаточно для стриминговых сервисов, просмотра фильмов и сериалов, общении в соцсетях и для использования других мобильных сервисов. А средняя скорость билайн при загрузке контента в интернет составила 24,7 Мбит/с, что является максимальным показателем по итогам замеров.

Сеть билайн на новых станциях и тоннелях БКЛ работает с первого дня открытия. Технические специалисты компании заранее подготовили всю необходимую инфраструктуру в метро для того, чтобы обеспечить всю Большую кольцевую линию качественной связью. Важно, что кроме мобильного интернета 4G, клиентам оператора также доступна услуга VoLTE (передача голоса через сеть 4G). А это значит, что в метро, как и в городе, есть возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать сессию в интернете без прерывания на время разговора.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Надежная связь билайн в московском метро – это результат планомерной работы команды. За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории метро. Сегодня клиенты билайн могут оценить результат нашей работы с первого дня открытия новых станций на Большой кольцевой линии. Мы и дальше будем продолжать обеспечивать связью новые станции метрополитена к моменту их открытия, предоставляя надежную связь для наших клиентов».
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