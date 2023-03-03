Связь в метро: TelecomDaily оценил качество мобильного доступа в московском метро на БКЛ - в лидерах Вымпелком и МегаФон

03.03.2023, MForum.ru

Результаты показывают, что пока что средние скорости мобильного интернета на Большой кольцевой линии выше на 54%, чем в среднем по московскому метро.

Лучшим по средней скорости загрузки (DL) оказался МегаФон, ВымпелКом показал лучшую (самую низкую) среднюю задержку сигнала, лучшую (самую высокую) среднюю скорость в восходящем канале (UL) и лучшую (самую высокую) непрерывность соединений. Tele2 заметно проигрывает по 3 из 4 показателей другим операторам "большой четверки".

БКЛ - это на сегодня 31 станция, 70 км туннелей.

Вымпелком - 98.7%, МегаФон — 97,9%, МТС — 96,8% , Tele2 — 92,5%.

Вымпелком - 35 мс, Tele2 - 44 мс, МТС - 51 мс, МегаФон - 55 мс

МегаФон - 160 Мбит/с, МТС и Вымпелком - 140,8 и 140,6 Мбит/с, Tele2 - 40 Мбит/с

Вымпелком - 24,7 Мбит/с; МегаФон - 22,3 Мбит/с; МТС - 18,2 Мбит/с; Tele2 - 6.5 Мбит/с

Как результаты комментируют в Вымпелкоме?

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Надежная связь билайн в московском метро – это результат планомерной работы команды. За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории метро. Сегодня клиенты билайн могут оценить результат нашей работы с первого дня открытия новых станций на Большой кольцевой линии. Мы и дальше будем продолжать обеспечивать связью новые станции метрополитена к моменту их открытия, предоставляя надежную связь для наших клиентов».

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пресс-релиз Вымпелком, МегаФон

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