Качество услуг: Вымпелком показал лучшую связность сети на магистралях, ведущих из Москвы

MForum.ru
29.06.2022,
Драйв-тесты потеряли былую привлекательность. Основное пользование смартфонами происходит в помещениях, а драйв-тесты неплохо отражают ситуацию в основном на автотрассах или при других видах движения, например, в метро.
Сегодня результаты обследования нескольких федеральных трасс, М1, М5, М9, М10, М11 и А130, ведущих из Москвы к границам Московской области, представило агентство Telecom Daily.
Интересно, что если обычно в последние годы результаты тестов схожи до неразличимости, то на этот раз данные показали явного лидера по такому показателю, как связность покрытия (отсутствие мертвых зон, то есть зон существенного затухания или отсутствия сигнала). Этим лидером оказалась компания "Вымпелком" (билайн), т.к. ее покрытие вдоль перечисленных трасс, как показал драйв-тест, близко к 100%. Для автовладельцев и тех, кто ездит по автотрассам, этот показатель - наиболее существенный.
Второй важнейший параметр, который характеризует качество услуг операторов сотовой связи - это средняя скорость, доступная абонентам. В целом в данном тесте она составила 44 Мбит/c, максимальная средняя скорость была замечена на М1 - 55,5 Мбит/c. Если говорить о лидерстве по данному показателю, то первое место делят МТС и МегаФон, интегрально по всем трассам у них 53,9 Мбит/c и 53 Мбит/c, соответственно. Впрочем, неплохой результат показал и Вымпелком с 43,9 Мбит/c. А вот Tele2 - явный аутсайдер с показателем 25,3 Мбит/c. С другой стороны, большинство пользователей такая скорость вполне устроит в качестве среднего показателя.
Если говорить об аплинке, если вы любите стримить или постить фото и видео в соцсети, то с заметным отрывом лучшие показатели канала от абонента к сети демонстрирует Вымпелком (билайн) - 22,1 Мбит/c, обгоняя и МегаФон с МТС, и проигрывающего по данному показателю вдвое аутсайдера, которым по данному показателю является Tele2.
Тем, кому интересны показатели по конкретным направлениям, предлагается табличка:
Стоит, конечно, понимать, что результаты, получаемые с помощью вашего смартфона, в вашем автомобиле могут заметно отличаться от представленных. Кроме того, они зависят от времени суток, от дня недели и других факторов.
Важный итоговый вывод - все операторы большой четверки показывают неплохой уровень качества предоставления услуг, при этом билайн обеспечивает возможность получения услуг связи и мобильного интернета "примерно везде", пока речь идет о перечисленных трассах в пределах Московской области. Если, конечно, верить результатам драйв-теста, представленного коллегами из Telecom Daily.
Пресс-релиз Вымпелком - по итогам драйв-теста
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теги: телеком драйв-тесты качество сети качество услуг непрерывность покрытия билайн Вымпелком МТС МегаФон Tele2
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