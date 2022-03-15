Тарифы: ГПБ Мобайл подрихтовал тарифную линейку

15.03.2022, MForum.ru

В Легко добавился 1 ГБ трафика и 50 минут, Удобно похудел на 100 минут, Выгодно подорожал на 30 рублей, но получил +200 минут и +950 SMS, Всегда подорожал на 60 рублей, потеряв 10 ГБ, и получив +800 SMS. А точно кому-то нужны эти тысячи SMS (в ГПБ Мобайл что-то знают про будущее мессенджеров?).

С 15 марта к регионам, где доступны новые тарифы оператора, присоединятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Волгоградская, Калининградская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО и Алтайский край. Среди новых условий – удвоение тарифного пакета новым абонентам в первый месяц после подключения, безлимитный мессенджер Telegram, а также действие пакетов минут на звонки по всей России.

А еще 1000 руб при переходе со своим номером, как в Тиньков. Действующие тарифы не закрываются, а становятся архивными, ими можно продолжать пользоваться на прежних условиях.

Сравнить условия тарифов помогут две картинки ниже.

Прежние условия:

Новые условия:

пресс-релиз

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теги: тарифы MVNO ГПБ Мобайл