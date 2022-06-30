Операторская статистика: МегаФон проанализировал туризм

30.06.2022, MForum.ru

В МегаФон проанализировали роуминговый трафик абонентов и сделали выводы о трендах на рынке туризма.

В апреле-июне значительно выросло число россиян, которые выезжали за границу, по ряду направлений превышены показатели 2019 года, но в среднем к этим показателям пока что вернуться не удалось.

Выросла средняя продолжительность загранпоездок - с 8 (2019) до 10 (2022). Среди причин - усложнившаяся и подорожавшая логистика, что стимулирует удлинение поездок, раз уж тратятся такие большие усилия на их организацию.

Выбор направлений во многом диктуется политической ситуацией. Чаще всего россияне ездят в Беларусь. На втором и третьем месте - Турция и Казахстан. Причем, если Беларусь практически вернулась к допандемийным показателям посещаемости, то в Турцию поток российских туристов сократился вдвое, а в Казахстан - вырос на 52%. Серьезно подрос турпоток в Киргизию (+71% к 2019 году) и в Узбекистан (+55%). Этому способствует и прямое авиасообщение, и пакетные туры.

Вырос объем поездок в дальний зарубеж, прежде всего, в безвизовый - поток туристов в Шри Ланку (+39%), на Мальдивы (+27%) и на Сейшелы (+4%).

Беларусь после обнуления с 1 апреля платы за входящие вызовы в роуминге, стала чемпионом по продолжительности звонков, в среднем - 26 минут на человека. Впрочем, не будем переоценивать значимость этого фактора, у туристов, приезжающих в ОАЭ средняя продолжительность разговоров - 19 минут, а в Грецию - 16 минут.

Оператор отмечает выросшую активность абонентов в мобильном интернете. Потребление трафика выросло на 60% к 2019 году. Наибольший расход трафика в роуминге дают следующие приложения:

YouTube (8%)

WhatsApp (6%)

Telegram (5%)

VK (4%)

Яндекс.Музыка (2%)

TikTok (2%)

Если говорить про картографические сервисы, то российские туристы часто используют Яндекс.Карты - трафик пользования этим приложением составляет 60% от всего трафика в картографических сервисах.

«Мы видим, что потребление услуг в роуминге на одного клиента постоянно растет. Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, то сейчас пользуются услугой, как в обычной сети. Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, настроили синхронизацию приложений и облачных хранилищ в роуминге таким образом, чтобы технический трафик был минимальным — в результате он сократился с 14 до 4%. Это деньги, которые абоненты смогли сэкономить без потери комфорта. Кроме того, мы предоставляем первые 100 Кб трафика бесплатно — если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, списание не произойдет», — рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

На сайте МегаФон и в мобильном приложении компании есть калькулятор, которые позволяет примерно оценит, сколько трафика потребуется в поездке. Скажем, сообщение из 500 символов, переданное по WhatsApp - это 1 МБ, а часовая видеоконференция в Zoom в HD-качестве это уже 1.5 ГБ. Отвечая на рост потребностей клиентов, МегаФон нарастил лимиты, входящие в пакеты до 10 ГБ и 30 ГБ, соответственно.

пресс-релиз компании МегаФон

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теги: телеком тарифы акции ГПБ Мобайл виртуальные операторы