Статистика роуминга: Абоненты Билайн чаще ездят за границу и пользуются интернетом в роуминге

11.09.2017, MForum.ru

Количество выезжавших за границу летом 2017 года (c 1 июня по 24 августа) выросло на 17%, по России стали ездить на 5% больше год к году. При этом потребление интернета в поездках выросло вдвое (или в 1.5 раза на одного пользователя). Существенный вклад в рост трафика дает поддержка LTE-роуминга в 100 направлениях: потребление LTE-трафика выросло в 1.7 раз на пользователя. Интересно и удивительно также и то, что вырос голосовой трафика - весь на 4%, исходящий - на 2%. Сокращается только SMS-активность пользователей за границей - на 28% на абонента.

В "Билайн" рост показателей объясняют доступными ценами на связь в роуминге для абонентов компании. Это, например, 5 рублей за 1 МБ (200 рублей за 40 МБ) и 10 рублей за минуту голосового вызова (200 руб. за 20 минут). А тем, кто готов платить 350 рублей в сутки доступна опция "Безлимитный интернет в роуминге", обеспечивающая 100 МБ в сутки на максимальной скорости в 90 странах мира.

Всего летом 2017 года абоненты Билайн ездили в 205 зарубежных направлений. Список самых популярных направлений выглядит следующим образом (в скобках приведу данные за лето 2016 года):

Турция (Беларусь) Беларусь (Украина) Украина (Грузия) Грузия (Казахстан) Казахстан (Испания) Испания (Греция) Греция (Италия) Италия (Болгария) Китай (Германия) Германия (Кипр)

Нетрудно заметить, что Турция окончательно вернулась на свое классическое место, несмотря на снижение безопасности отдыха на курортах этой страны. Больше данных - в пресс-релизе компании "ВымпелКом" (см. ниже)

+

11 сентября 2017 года, Москва. Пресс-релиз "ВымпелКом". Летом 2017 года абоненты «Билайн» стали чаще отдавать предпочтение поездкам за границу. Количество таких путешественников выросло на 17%, в то время как путешествующих по России - на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года потребление интернет трафика летом 2017 года выросло в 2 раза, а в расчете на одного пользователя интернета – в 1,5 раза. При этом абоненты «Билайн» стали активнее пользоваться LTE во время путешествий, который доступен уже в 100 направлениях по всему миру. Так, потребление 4G-трафика выросло в 2,5 раза, а в расчете на абонента - в 1,7 раза.

В то же время, находясь за границей абоненты продолжили пользоваться и голосовыми услугами связи. По сравнению с прошлым летом, голосовой трафик вырос на 4%, в том числе исходящий – на 2%.

Во многом такие показатели обусловлены доступными ценами на связь в роуминге для абонентов «Билайн»: в популярных у российских туристов странах стоимость мобильного интернета составляет всего 200 рублей за 40Мб (далее 5 рублей за 1Мб), а стоимость голосовых звонков – 200 рублей за 20 минут (далее 10 рублей за минуту). Кроме того, с 5 апреля для абонентов «Билайн» в 90 странах мира доступна для подключения новая опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, которой воспользовались уже тысячи абонентов.

В то же время популярность смс-сообщений за границей продолжает падать. Так, количество отправленных смс за прошедший сезон сократилось в целом на 16%, а в расчете на абонента показатель составил 28%.

Количество стран, которые посетили абоненты «Билайн» этим летом, увеличилось на 2,5%. Всего российскими туристами было выбрано 205 зарубежных направлений, самыми популярными из которых (в порядке убывания) стали Турция, Беларусь, Украина, Грузия, Казахстан, Испания, Греция, Италия, Китай и Германия, в то время как в прошлом году приоритетными направлениями были Беларусь, Украина, Грузия, Казахстан, Испания, Греция, Италия, Болгария, Германия, Кипр. Наибольший прирост туристов из России пришелся на Турцию.

Среди российских направлений этим летом абоненты «Билайн» чаще всего выбирали Москву, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тулу, Владимир, Тверь, Рязань, Калугу и Санкт-Петербург. Летом прошлого года список городов был таким же, местами поменялись только Тула и Владимир.

Самыми активными путешественниками по России стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Саратова, Ставрополя, Волгограда, Тулы и Воронежа, а за границу чаще всего выезжали абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Смоленска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга.

Интересно, что среди москвичей наибольшей популярностью среди зарубежных направлений пользовались Турция, Беларусь, Украина, Испания и Италия, а среди российских – Владимир, Тула, Калуга, Тверь и Рязань.

Петербуржцы этим летом выбирали Беларусь, Финляндию, Турцию, Украину и Эстонию, а внутри страны чаще всего путешествовали в Москву, Великий Новгород, Тверь, Краснодар и Псков.

Активность общения абонентов «Билайн» в поездках по России также показала рост по сравнению с летом 2016 года – голосовой трафик вырос в целом на 7%, а в расчете на абонента – на 1%.

Наибольший интерес к путешествиям проявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова и Ярославля. Основную часть путешественников составили абоненты в возрасте 25-35 лет (36%) и 35-45 лет (28%). Всего совершили путешествия по России 26% интересовавшихся, а за границу – 6%.

Согласно данным «Билайн», количество иностранных туристов, посетивших Россию этим летом, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 4%. Наибольшее количество гостей приезжало из Украины, Китая, Канады, Беларуси, Германии, Великобритании, Эстонии, Узбекистана, Азербайджана и Южной Кореи. При этом наибольший прирост отмечался у Великобритании (+56%), Южной Кореи (+49%) и Китая (+40%). Прошлым летом больше всего туристов приезжало из Украины, Беларуси, Китая, Канады, Германии, Эстонии, Финляндии, Польши, Великобритании и Азербайджана.

Самыми популярными для посещения городами в этом году стали Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Смоленск, Брянск, Белгород, Тверь, Краснодар, Калининград и Ростов, в то время как прошлым летом туристы выбирали Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, Ростов, Брянск, Калугу, Белгород, Краснодар, Калининград и Тверь.

+

Телеграм-канал Алексея Бойко о телекоме

+ +