Статистика: Tele2 проанализировала летний роуминг

06.09.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период. Абоненты Tele2 в июне-августе чаще выезжали за границу, чем годом ранее, в России наибольшей популярностью пользовались курорты Краснодарского края, а в гостевом роуминге Tele2 зарегистрировала больше всего китайцев.

Турецкие каникулы

Количество путешественников, покинувших пределы России, в сравнении с прошлым годом возросло на 71%. Наибольшее количество выехавших за границу клиентов Tele2 посетили Турцию. Среди европейских стран в числе лидеров оказались Финляндия, Испания, Эстония, Греция и Италия. Популярностью продолжили пользоваться поездки в страны СНГ: в топ-10 стран, где побывали абоненты Tele2 в летний туристический сезон, вошли Белоруссия, Казахстан и Украина.

Украина несколько лет подряд занимала лидирующие позиции в рейтинге наиболее посещаемых стран, однако в этом году она опустилась на 3 позиции и расположилась на 5 месте. Кроме того, из прошлогодней десятки выбыл Азербайджан, показавший отток туристов и занявший в рейтинге 2017 года 21-е место.

Топ-10 стран по количеству туристов:

Турция Белоруссия Казахстан Финляндия Украина Испания Эстония Греция Италия Грузия

Топ-10 стран по приросту туристов:

Турция (увеличение в 24 раза) Белоруссия Казахстан Финляндия Украина Испания Китай Тунис Греция Италия

Среди новых стран, которые абоненты Tele2 посетили в этом году, оказались: Сьерра-Леоне, Ботсвана, Фиджи, Нигер, Зимбабве, Новая Каледония, ЦАР, а также острова Теркс и Кайкос, Сент-Китс и Невис, Ангилья, где Tele2 недавно открыла роуминг сразу в двух сетях – Digicel и Cable & Wireless.

На отдыхе клиенты Tele2 все активнее пользуются мобильной связью. Количество исходящих минут у выезжавших за границу выросло в сравнении с прошлым годом на 23%. Общая продолжительность входящих вызовов в роуминге увеличилась на 35%. С опцией «Разговоры без границ» пользователи Tele2 могут отвечать на входящие звонки по цене 5 рублей за минуту. Абонентская плата за услугу составляет 5 рублей в сутки.

Наравне с голосовым трафиком путешественники не снижали и свою SMS-активность. В летние месяцы количество текстовых сообщений, отправленных из разных уголков планеты, выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем интернет-трафика в поездках за границу вырос на 58%. Больше всего туристы использовали мобильный интернет в Турции, Белоруссии и Италии. На эти страны приходится треть всего заграничного интернет-трафика летнего сезона 2017 года. Клиенты Tele2 активно пользуются опцией «Интернет за рубежом», которая позволяет скачивать 10 Мб трафика в сутки за 100 рублей в странах СНГ и Европы и за 300 рублей в остальных странах.

Популярность Краснодарского края и активные москвичи

Потребление услуг связи в путешествиях по России продолжает набирать обороты. Так, например, голосовой трафик год к году вырос на 39%. Самыми общительными оказались клиенты Tele2 из Москвы – они проговорили в поездках по России на 82% больше минут, чем годом ранее. В апреле Tele2 запустила новую линейку тарифов «Мой Tele2», на которой действуют льготные условия во время поездок по стране: для московских абонентов все входящие бесплатны, а исходящие на номера России расходуются из пакета минут. Следом в рейтинге идут абоненты из ХМАО, Салехарда, Санкт-Петербурга и Воронежа – в среднем их голосовая активность возросла на четверть.

В июне-августе этого года клиенты Tele2 больше всего минут проговорили в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге – это более трети всех звонков, совершенных в путешествиях по России. Московские абоненты Tele2 активнее всего пользовались голосовой связью в Краснодаре, Туле и Владимире. Петербуржцы проговорили больше всего минут, находясь в Краснодаре, Пскове и Великом Новгороде. В свою очередь, абоненты Tele2 из Краснодара в этом году часто ездили в Ростов-на-Дону, Москву и Санкт-Петербург.

Путешествуя по стране, абоненты Tele2 стали чаще отправлять текстовые сообщения – их количество увеличилось на 43%. В четыре раза выросло потребление интернет-трафика. На всех тарифах Tele2 в поездках по стране (кроме Республики Крым и Севастополя) интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, что позволяет клиентам компании пользоваться мобильным интернетом без дополнительных затрат.

Добро пожаловать, или путешествия иностранцев в России

Этим летом в сети Tele2 зарегистрировалось в полтора раза больше гостей из других стран, чем годом ранее. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая – в сравнении с прошлым годом Россию посетило почти в 2,5 раза больше китайцев. На втором месте по количеству зарегистрировавшихся в гостевом роуминге оказались США, третье место заняла Белоруссия.

Топ-10 стран, из которых в Россию приехало больше всего туристов:

Китай США Белоруссия Эстония Канада Казахстан Германия Польша Украина Италия

Роуминговая активность иностранных туристов в России показала рост по всем направлениям. Количество проговоренных минут увеличилось год к году на 51%. Как и российские туристы, иностранные абоненты активно отправляли текстовые сообщения во время путешествий по стране: +60% в сравнении с прошлым годом. Но еще охотнее они пользовались мобильным интернетом – летом 2017 года интернет-трафик в гостевом роуминге увеличился в 7 раз.

Самыми активными в России оказались американские и китайские абоненты. Туристы из США этим летом говорили в 7 раз дольше и отправили в 6 раз больше текстовых сообщений, чем годом ранее. На втором месте по объему потраченных в России минут оказался Китай, на третьем – Эстония. По количеству отправленных SMS вторую строчку занял Китай, на третьем расположилась Белоруссия. Рекордсменами по объему скачанного интернет-трафика в путешествиях по России в этом году стали китайцы, не отставали от них американцы и люксембуржцы.

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Комментарий Алексея Бойко, аналитика MForum.ru: "Наличие в рейтинге Топ-10 стран, где побывали абоненты летом Финляндии и Эстонии связано с тем, что среди ездящих за границу абонентов Tele2 большую долю занимают абоненты из С.-Петербурга и ЛО. Их по-прежнему больше, чем ездящих за границу абонентов Tele2 из Москвы. В остальном данные лежат в общем тренде, если сравнивать их, например, с данными компании ВымпелКом.

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