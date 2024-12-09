Развитие сетей: Билайн в Северной Осетии: оператор на 40% ускорил мобильный интернет

MForum.ru
09.12.2024,
Технические специалисты ВымпелКом завершили работу по рефармингу во Владикавказе и в Республике Северная Осетия - Алания. Большая часть полос диапазона 900 МГц (2G) и 2100 МГц (3G) переиспользованы в сетях 4G/LTE. В результате, улучшено качество покрытия, выросли доступные скорости передачи данных. Поддерживается VoLTE.
За 2024 год средний объем потребления трафика в республике вырос в 1,2 раза.
Директор Владикавказского отделения билайн Мурат Андиев:
«После рефарминга выросла не только скорость мобильного интернета - доля трафика VoLTE увеличилась на 12 процентных пунктов. Это результат расширения сети 4G. При этом клиенты, которые пользуются кнопочными телефонами, могут по-прежнему совершать звонки в сети 2G, которая используется для традиционной голосовой связи, и для них все остается по-прежнему».
Ранее билайн обеспечил скоростным мобильным интернетом села Даргавс, Фазикау, Ламардон, в том числе туристический район средневекового некрополя - «Города мертвых» (Пригородный район), а также Цейское ущелье (Алагирский район), куда круглый год приезжают любители активного отдыха в горах.
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теги: ВымпелКом Билайн Северная Осетия Северная Осетия-Алания развитие сетей
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