Развитие сетей: МТС в Северной Осетии - оператор развернул 2 базовых станции на новом горнолыжном курорте Мамисон

MForum.ru
13.03.2025,
МТС сообщает, что к открытию всесезонного туристического комплекса Мамисон в республике Северная Осетия - Алания, оператор развернул базовые станции на отметках 2000 и 2950 м над уровнем моря. Это обеспечило покрытие на всей территории курорта. В частности, обеспечивается покрытие сигналом в "экодеревне", кафе, пунктах проката оборудования, на начальной станции канатной дороги, а также наверху - на протяжении подъемников и на территории горнолыжных трасс разного уровня сложности.
В 2024 году МТС расширила сеть на важных туристических участках Алагирского района Северной Осетии. В частности, улучшено качество связи и мобильного интернета на Транскавказской магистрали по направлению с Мамисону. В планах МТС - обеспечить цифровыми сервисами строящийся многофункциональный центр за счет новых ВОЛС.
«МТС планомерно и комплексно развивает ИТ-инфраструктуру на ключевых горнолыжных курортах Северного Кавказа. Так, в феврале прошлого года компания завершила масштабную стройку на территории горного кластера Сочи. Кроме того, замеры, проведенные на других локациях Северного Кавказа, чаще всего посещаемых туристами, показали, что в Северной Осетии – в частности, во Владикавказе - сеть LTE используется абонентами чаще, чем у остальных операторов. Это говорит о ее широкой доступности и качестве. Исследования на автомобильных трассах республики также показали, что у МТС наиболее устойчивое интернет-соединение, наибольшая доля успешных загрузок и как следствие - самая быстрая загрузка интернет-страниц. Мы рады, что первыми из операторов смогли обеспечить полное покрытие нового курорта Мамисон в Республике Северная Осетия - Алания», — отметил директор МТС в Северной Осетии Таймураз Кожиев.
«Мамисон» — третий горный курорт Северо-Кавказского туристического кластера, построенный компанией Кавказ.РФ с нуля совместно с Правительством Республики Северная Осетия-Алания. Ранее компания запустила курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне. Планируется, что к 2030 году на курорте будут работать 43 км трасс и пять подъемников, вместе с резидентами будет создано почти 3000 мест размещения и 2600 рабочих мест. Курорт сможет принимать 345 000 туристов в год.
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теги: МТС Северная Осетия развитие сетей
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