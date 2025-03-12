Развитие сетей: Билайн в Северной Осетии - связь ВымпелКом появилась на новом горнолыжном курорте Мамисон

12.03.2025, MForum.ru

Из Билайн сообщают, что компания установила и запустила в работу базовую станцию в нижней части нового горнолыжного курорта Мамисон. Покрытие получили канатная дорога, глемпинги и парковки. Торжественное открытие курорта запланировано на 14 марта, но связь и мобильный интернет Билайн уже доступны.

Директор Владикавказского отделения Билайн Мурат Андиев:

«Мы развиваем сеть в популярных туристических районах республики, в том числе в Алагирском районе. Здесь находится курорт «Цей», где мы недавно ускорили мобильный интернет. Теперь любители активного отдыха смогут испытать склоны «Мамисона». В горах надежная связь нужна не только для безопасности, но и для того, чтобы можно было делиться своими впечатлениями в режиме онлайн. Планируем наращивать покрытие и емкость сети по мере развития «Мамисона».

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теги: Билайн ВымпелКом Северная Осетия развитие сетей

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