Тарифы: Оператор ГПБ Мобайл представил новую тарифную линейку

13.09.2022, MForum.ru

В линейке "Тариф года" - 3 тарифных плана: базовый, оптимальный или расширенный. Основная особенность - отсутствие ежемесячной абонплаты, один платеж обеспечивает возможность пользования мобильной связью и мобильным интернетом в течение года.

Все эти чудеса адресованы держателям карт Газпромбанка.

✔ Тариф S обеспечивает в месяц до 10 ГБ данных, 300 минут связи и 50 SMS;

✔ Тариф M - дает до 15 ГБ; 400 минут и 50 SMS;

✔ Тариф L - до 20 ГБ, 500 минут и 50 SMS.

Пакеты данных подразумевают бонус за переход в сеть ГПБ Мобайл" с сохранением номера.

Кроме этого обещаны безлимитные исходящие на номера ГПБ Мобайл в России, трафик на мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) не расходуют пакет. Неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц.

Чтобы воспользоваться опцией "одна оплата на весь год" нужно в день заключения договора присоединиться к программе лояльности "Быть вместе". И затем оплатить - 490 рублей за S; 890 руб за M и 1390 руб. за L.

Любопытный ход виртуального оператора, что-то оригинальное для нашего скучного в последние годы рыночка.

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теги: Газпром