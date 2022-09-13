Тарифы: Оператор ГПБ Мобайл представил новую тарифную линейку

MForum.ru
13.09.2022,
В линейке "Тариф года" - 3 тарифных плана: базовый, оптимальный или расширенный. Основная особенность - отсутствие ежемесячной абонплаты, один платеж обеспечивает возможность пользования мобильной связью и мобильным интернетом в течение года.
Все эти чудеса адресованы держателям карт Газпромбанка.
✔ Тариф S обеспечивает в месяц до 10 ГБ данных, 300 минут связи и 50 SMS;
✔ Тариф M - дает до 15 ГБ; 400 минут и 50 SMS;
✔ Тариф L - до 20 ГБ, 500 минут и 50 SMS.
Пакеты данных подразумевают бонус за переход в сеть ГПБ Мобайл" с сохранением номера.
Кроме этого обещаны безлимитные исходящие на номера ГПБ Мобайл в России, трафик на мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) не расходуют пакет. Неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц.
Чтобы воспользоваться опцией "одна оплата на весь год" нужно в день заключения договора присоединиться к программе лояльности "Быть вместе". И затем оплатить - 490 рублей за S; 890 руб за M и 1390 руб. за L.
Любопытный ход виртуального оператора, что-то оригинальное для нашего скучного в последние годы рыночка.
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теги: Газпром
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