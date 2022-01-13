MVNO: eSIM от виртуала - ГПБ Мобайл запустила подключения eSIM

MForum.ru
13.01.2022,
Заключение договора с виртуальным оператором ГПБ Мобайл осуществляется путем сканирования QR-кода (не путать с QR-кодами "ковидной" темы). К сожалению, для получения услуги нельзя просто скачать QR-код с сайта оператора или из его мобильного приложения - потребуется или идти в салон, или вызывать к себе доставку на дом.
Для подключения eSIM абонентское устройство должно поддерживать эту технологию. Подключения пока что доступны в офисах обслуживания Москвы и Московской области.
«Технологический прогресс не стоит на месте, он делает нашу жизнь проще и ускоряет привычные процессы. Cегодня мы рады сообщить о новой возможности для наших абонентов и тех, кто только планирует подключиться к ГПБ Мобайл: теперь с использованием технологии eSIM подключиться к услугам оператора можно простым наведением камеры на QR-код без установки обычной пластиковой SIM-карты на свой мобильный телефон. Для получения QR-кода нужно будет посетить офис обслуживания или заказать доставку на дом. В течение года мы планируем запустить возможность подключения к услугам оператора по технологии eSIM и в других регионах. Кроме того, в скором времени мы рассматриваем возможность дистанционного заключения договора на услуги мобильной связи в мобильном приложении ГПБ Мобайл», – сообщила генеральный директор ГПБ Мобайл Нина Цирулик.
Абонентам с eSIM доступны любые тарифы оператора и предлагаемые оператором бонусы - удвоение первого платежа, бесплатное тестирование связи, 5ГБ и 200 минут на 14 дней, 1000 бонусных рублей на мобильный счет за переход со своим номером (процесс переноса обещают провести не более, чем за 8 дней).
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теги: телеком MVNO eSIM виртуальные операторы ГПБ Мобайл Газпром
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