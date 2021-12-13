Конспекты: Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 2 - вопросы и ответы

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Конспекты: Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 2 - вопросы и ответы

13.12.2021, MForum.ru

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10 декабря в состоялась встреча представителей медиа с вице-президентом по телекоммуникационному бизнеса МТС Инессой Галактионовой. Вашему вниманию, мой конспект, продолжение. Часть 1 - здесь.

Сессия Q&A (здесь будут купюры в конспекте, кое-что говорилось на условиях off the records).

 

 

Как вышло, что у всех операторов по итогам 3q2021 отмечается прирост абонентской базы. Откуда взялись все эти люди?

Инесса Галактионова, МТС: В 2020 году все показывали падение абонбаз. "Замерли" "вторые симки", сократился поток мигрантов, иностранных туристов.

В 2021 году туристы так и не вернулись, но начался поток мигрантов - мы не самый значимый игрок в этом сегменте, но и для нас это значимый сегмент рынка. И идет процесс "реанимации" "вторых симок".

 

Как сказывается требование отключать не прошедших регистрации корпоративных клиентов на клиентах МТС?

ИГ: Была очень сложная работа проделана. Процесс идентификации на сегодня очень сложный, пройти его непросто. Команда, которая этой темой занимается, уже давно работает в режиме 24/7. Объем большой, корпоративные клиенты не горят желанием этим заниматься. Мы проводили много коммуникаций с Министерством цифрового развития, оттуда было много помощи. Пока что не все корп.клиенты прошли необходимые процедуры.

Мы начали блокировки... согласно законодательству мы должны это делать. Прежде всего неактивные сим-карты блокируем.

Продолжаем коммуницировать с клиентами, убеждать. Закон не отменен, значит все должны пройти эту процедуру.

 

Войдет ли МТС в СП по расчистке частот 5G в 2022 году?

ИГ: Мы точно хотим войти в это совместное предприятие. Но важны условия вхождения. Оцениваем вероятность того, что войти получится, как высокую. Делаем все возможное для того, чтобы найти взаимоприемлемые условия договоренности. Прежде всего, для нас важны равные права участников проекта.

 

Частоты 5G и инициатива правительства Москвы. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?

ИГ: Москва очень сложный регион по части частотного ресурса. Оборудование на сетях Москвы сейчас 5G ready - если частоты будут выделены, сети 5G очень быстро будут запущены. Проблема, прежде всего, в частотах. Не любые частоты подходят под 5G. Из тех, что подходят "в принципе", не все экономически целесообразно использовать.

Если, скажем, выделят освобожденные от ТВ частоты, можно будет конечно поставить формальную "галочку" - в Москве есть 5G, но подлинного клиентского опыта настоящих сетей 5G с этими частотами не получить. Но нам же не "шашечки нужны". А чтобы "ехать", нужны правильные частоты, чтобы было экономически целесообразно инвестировать.

Или можно сделать очередной "пилот" на частотах цифрового дивиденда... "для галочки".

В целом то, что в правительстве Москвы есть заинтересованность в 5G в нашем городе - это позитивный сигнал.

 

Проблема 5G не только в частотах, но также в требовании запускать сети 5G на отечественном оборудовании. Которого, как комплексного решения нет. Ждать ли нам Open RAN решений 5G? МТС в эту сторону движется?

14 декабря об этом направлении расскажет Виктор Белов на встрече «OpenRAN Russia 2021» в Сколтехе.

В 2021 году МТС создала дочку "МТС Электроника", которая занимается тематикой телеком-оборудования в том числе. Активно взаимодействует с Минцифрой и Минпромом, с вендорами, в попытках найти правильный сценарий появления отечественных решений 5G.

 

Ваши оценки перспектив появления в России крупных виртуальных операторов с заметной долей рынка

ИГ: Основываясь на моем опыте работы в телекоме, не верю в вероятность такого сценария, не верю в существование модели, которая позволит MVNO зарабатывать только на оказании услуги абонентам.

Если тема MVNO встроена в какую-то бизнес-модель, которая позволяет за счет кросс-субсидирования предоставлять услуги мобильной связи и ШПД, когда это встроено в идеологию общего бизнеса, это наверное, еще может быть.

Но пока что в России не приходилось видеть успешной модели работы отдельно стоящего MVNO-оператора с позитивной EBITDA.

 

Как отмена анлимов повлияла на ARPU?

ИГ: Это стандартный инструмент продуктового маркетинга. Когда есть возможность, ты стимулируешь клиента на потребление, а когда меняются цели, начинаешь менять продуктовую матрицу.

Но говорить о том, что "безлимиты пропали" - несколько преждевременно. У нас есть безлимитный тариф. В МТС Премиум, например, можно подключить опцию.

Пока что это на ARPU не повлияло.

 

Какие меры поддержки в МТС ожидают от государства?

ИГ: Соответствующий диалог идет с лета. В нем активно участвуют телеком-операторы и министерство. У регуляторов есть понимание нагрузки, которую оказывает новое регулирование на отрасль. У министерства есть опасения, что избыточная регуляторная нагрузка может сказаться на возможностях операторов инвестировать в развитие сети. Прорабатывается много возможных направлений.

Пока что рано о чем-то здесь говорить публично, работа идет, обсуждается порядка 10 пунктов предложений разных операторов, не только по мобильной, но и по фиксированной связи, по налогообложению. Участвует РСПП. Все вопросы связаны с экономикой, конечно.

 

Социальный интернет. Компенсации. Списки ресурсов. Какова ваша позиция?

Операторы в этой теме выступают единым блоком. Бесплатный доступ к ряду ресурсов - это существенная выпадающая выручка для всех телеком-операторов. Особенно в части видеоконтента.

Одно дело - защита интереса граждан государством, обеспечение им бесплатного доступа к государственным ресурсам, например, к Госуслугам.

Иное дело - развлекательные ресурсы, Было бы неправильно включать в социальный список ресурсы, которые зарабатывают на рекламе или контенте. Или ресурсы, переадресовывающие на коммерческие ресурсы.

Идет диалог. Список пока не зафиксирован.

 

Доля KION на рынке оценивается в 1%. Довольны ли в МТС таким результатом?

ИГ: МТС - амбициозная компания. Выходя в те или иные направления, ставится задача выхода на лидерские позиции, минимум, в Топ-3, максимум - в Топ-1. Это касается и KION, планируем биться за долю рынка, пока не займем лидирующую позицию.

Мы считаем, что запуск прошел очень хорошо, сопровождался сильным оригинальным контентом. Далее смотрим на цифры, мы делаем все возможное для того, чтобы цифры говорили сами за себя. Впереди большой путь. Здесь влияет и платформа, и то, насколько "бесшовным" мы можем сделать путь для клиента, насколько интерфейс KION соответствует ожиданиям клиента.

Инвестиции в KION пока не раскрываются.

 

О башнях

Алексей Меркутов, МТС: Позиция МТС сейчас такая - башенный бизнес будет выделен в отдельную компанию в 2022 году. Идут переговоры о его продаже.

 

Статус eSIM на сегодня

ИГ: Все понимают, что eSIM - это мейнстрим, но нужна регуляторика, чтобы перейти от пилотных к массовому подключению устройств с eSIM в России. Ждем ее появления в 2022 году.

То же касается и использования "копий" SIM-карт в двух устройствах. Пока что с этим проблема, связанная с СОРМ. Нужны изменения в регуляторике, чтобы это стало возможным, тема рынком востребована, технологически решаема, дело - за регулятором.

 

На этом официальная часть встречи завершилась, а с ней - и мой конспект. \\

Продолжить обсуждение тем, которые были затронуты выше, можно в чат-чате (число инвайтов ограничено).

К части 1 конспекта.

--

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теги: МТС конспекты Инесса Галактионова

© Алексей Бойко, MForum.ru

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