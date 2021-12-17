Конспекты: Павел Архипов, "Элементная база и ПО для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN"

17.12.2021, MForum.ru

Вашему вниманию - конспект выступления Павла Архипова,менеджера по развитию телекоммуникаций, AVNET, "Элементная база и программное обеспечение для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN. Системы на базе программируемой логики как первый шаг к отечественному оборудованию". 14 декабря 2021 года.

Конференция "OpenRAN Russia 2021" в Сколково была организована МТС и Сколтех. Автор конспекта - Алексей Бойко, MForum.ru.

Павел Архипов, AVNET: Сегодня хотелось бы поговорить в том числе о разработке отечественного оборудования с позиции аппаратного подхода. Мы, как компания AVNET, поставляем компоненты. Кратко о компании.

Мы являемся одним из крупнейших дистрибьютеров компонентов в мире. Волею судеб, мы также являемся представителем компании Xilinx на территории РФ.

Я осуществляю, в том числе, техподдержку по линии телекома. Также через нас идет вся поддержка продаж.

В своем докладе я хотел бы развить тему использования элементной базы в телеком-оборудовании, включая отечественное телеком-оборудование.

Xilinx - одна из передовых компаний, предоставляющих элементную базу для создания систем 5G.

Я хотел бы затронуть 5G всесторонне, не ограничиваясь CU, DU и радиомодулями, но также взглянуть, в частности, на транспортные сети.

Нам в России необходимо разрабатывать свое оборудование. Основные силы сейчас брошены на это. Но в связи с этими работами встает вопрос - а на каких компонентах разрабатывать, что сейчас доступно разработчику? На этот вопрос мы и пытаемся ответить.

Напомню, что такое "программируемая логика". Это микросхемы с нечетко заданной структурой. И в этом их основной плюс, т.к. именно эта их особенность - залог того, что при их использовании мы сможем взрастить отечественную интеллектуальную собственность. Пусть для этого и придется использовать зарубежные компоненты.

На картинке приведены узлы комплексного решения 5G O-RAN, где может использоваться программируемая логика.

Кроме отработки стандартов 3GPP и пожеланий Open RAN, применение ПЛИС (FPGA) позволяет добавить в решение и и локальную специфику.

Скажем, если нам требуется обеспечить соответствие локальным криптостандартам на скоростях, характерных для 5G, то с помощью ПЛИС это сделать возможно, тогда как иная элементная база вам это сделать не позволит.

ПЛИС - это тот ключ, который открывает двери к отечественному оборудованию, к отечественной интеллектуальной собственности.

Не будем также забывать о том, что программируемая логика - это первый шаг к дальнейшей разработке и заказу специализированных микросхем. Все моделирование сегодня проводится на ПЛИС.

Важно, что уже существует 5G O-RAN экосистема, вы - не одни. Мы тесно сотрудничаем не только с зарубежными, но с российскими разработчиками и изготовителями оборудования. В частности, работаем с компанией "Радио гигабит".

Понятно, что мы предлагаем специфические компоненты, на топе технологий.

Универсальность ПЛИС, с одной стороны, это их преимущество. С другой стороны, она накладывает серьезные ограничения.

Если рассматривать по компонентам, то видно, что у нас есть вся элементная база, необходимая для изготовления локальной отечественной экосистемы решений 5G. Один из таких компонентов уже используется в отечественных разработках, на нем выполнено одно из решений, которое можно посмотреть в демо-зоне 5G. Это решение RF SoC, передовое решение в которое интегрирована часть дата-конверторов и программируемой логики на одном кристалле. Это топовое решение, которое есть на сегодня.

Есть много вендоров, которые производят заказные микросхемы для 5G. Но на российском рынке, с учетом политики импортзамещения, и желания разрабатывать свои телеком-решения, нам нужно большее, чем готовые зарубежные заказные микросхемы с фиксированным функционалом. Даже если софт на них каким-то образом открытый.

Устройства, имеющие "на борту" программируемую логику - это та стартовая точка, откуда можно начинать движение в сторону отечественных решений 5G.

Мы предлагаем на российском рынке не только RF SoC, содержащую программируемую логику, но и представленную на картинке Versal ACAP - следующее поколение данной технологии. Которая в дальнейшем еще может получить встроенные конверторы данных.

Отечественные разработчики сталкиваются с рядом трудностей.

Прежде всего, это отсутствие планирования. Сейчас, в разгар мирового кризиса нехватки компонентов, это создает особо серьезные проблемы. Среднее время поставки сейчас выросло до 1 года. То есть, если вы что-то хотите сделать в следующем году, то размещать заказы следовало еще несколько месяцев назад. Эта ситуация касается не только микросхем Xilinx, ситуация в отрасли тяжелая и системный кризис затронул практически всех.

Когда наступает кризис, цены взлетают, это тоже следует учитывать. Все вендоры вынуждены поднимать цены.

Поскольку речь о рынке России, немаловажной составляющей является экспортный контроль. Как американская компания мы должны исполнять требования экспортного контроля.

Разработчики зачастую об этом аспекте не думают. Находят в интернете спецификацию той или иной микросхемы, применяют ее в разработке, а затем оказывается, что мы не можем это изделие в Россию экспортировать. Иногда это в принципе возможно, но требует немалых объемов бюрократической работы.

Одна из задач нашей компании - объяснять нашим заказчикам, как учитывать экспортные ограничения, научить работать с западными компаниями.

Понятно, что нельзя сбрасывать со счетов санкционные риски. Это то, на что мы влиять не можем.

Итак, роль нашей компании - помочь инженеру-разработчику выбрать то, что доступно, то, что мы сможем привезти. Где-то поддержать в плане ответов на вопросы.

Сегодня разработка сложного оборудования немыслима без тесного взаимодействия с производителями компонентов. Вопросы иногда возникают каверзные и должен быть кто-то, кто может ответить на эти вопросы. Компания Avnet здесь в России выполняет эти функции. \\

Материалы конференции OpenRAN Russia 2021

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