Конспекты: Алексей Маслянкин, МТС, "Стратегия Open RAN"

16.12.2021, MForum.ru

Вашему вниманию - конспект выступления Алексея Маслянкина, директора департамента сети радиодоступа, МТС, "Стратегия Open RAN", 14 декабря 2021 года. Конференция "OpenRAN Russia 2021" в Сколково была организована МТС и Сколтех. Автор конспекта - Алексей Бойко, MForum.ru.

Алексей Маслянкин, МТС: Не буду рассказывать про контекст, что в мире происходит с Open RAN, сегодня об этом расскажут представители зарубежных операторов. Остановлюсь на том, зачем Open RAN компании МТС.

АМ: Мы видим 3 основных драйвера внедрения этой технологии.

Во-первых, это способ оптимизации TCO (полной стоимости владения сетью) за счет расширения экосистемы решений.

Во-вторых, это снижение порога и времени выхода на рынок, а также снижение сложности внедрения на сети новых решений, в том числе, локально разработанных.

В третьих, Open RAN, как мы понимаем, это будущая архитектура сети, которая строится на облаках.

Чуть подробнее об этом.

АМ: О расширении экосистемы решений. У нас сейчас есть 5 макро поставщиков и, как вы знаете, достаточно большая группа компаний, мировых разработчиков, среди которых встречаются и крупные, развивающих технологию Open RAN.

Мы не противопоставляем макро поставщиков этой экосистеме Open RAN. Прежде всего потому, что некоторые из низ уже предусматривают в своих дорожных картах внедрение технологии Open RAN и открытие интерфейсов. Кроме того, мы думаем, что решения Open RAN и решения макро поставщиков в дальнейшем смогут успешно сосуществовать на нашей сети и взаимно дополнять друг друга.

АМ: Для этого, конечно, важным элементом является фактор открытия интерфейсов, что позволит нам совмещать решения новых поставщиков, включая новые типы с уже установленными на сети решениями без необходимости масштабных проектов изменений или без свопа (полной замены оборудования какого-то вендора на решение другого вендора).

Может показаться, что некоторые из комбинаций показанных на рисунке излишне оптимистичны, но если изучить мировой опыт, то окажется, что каждая из них уже реализована. Это касается и внедрения новых радиомодулей поверх существующей сети с использованием legacy цифрового модуля (безусловно, с доработкой ПО), и интеграции существующих legacy радиомодулей и модулей цифровой обработки Open RAN. Standalone (5G SA) фрагменты сети также можно развивать.

Безусловно все это требует договоренностей с поставщиками, возможно, каких-то коммерческих условий, возможно, каких-то проектных усилий. Но это реализуемо, а остальное - вопрос времени.

Мы считаем, что открытые интерфейсы существенно облегчат внедрение новых технологий на сети. Мы в эту сторону безусловно движемся и дальше будем двигаться.

АМ: Cloud Open RAN - наше принципиальное видение будущего архитектуры сети LTE/5G. Еще несколько лет тому назад, когда внедрялись облачные вычисления на наших платформах коммутации, приходилось слышать немало скептических замечаний: что это не будет работать, что нужно применять проприетарное железо, так как оно более эффективно. Сегодня мы знаем, что облака на обычных массовых серверах себя неплохо зарекомендовали, что это надежные решения, которые устойчиво работают в центральных узлах сети. Понемногу облачный подход приближается к конечным сайтам, к сайтам с базовыми станциями.

В перспективе мы видим архитектуру сети именно такой, что у нас облачные платформы будут вплоть до Far Edge digital центров, установленных в непосредственной близи от базовых станций. А к ним уже будут оптикой подключаться радиомодули. При этом все вычисления будут происходить в облаке. Все это будет управляться единой платформой оркестрации, которая будет гибко перераспределять ресурсы, в зависимости от того, какой непосредственно кейс или какой слайс мы будем реализовывать на сети.

АМ: Что мы уже сделали с точки зрения внедрения технологий Open RAN на сети МТС.

В 2019 году мы вступили в TIP (Telecom Infa Project). И, кстати, в том же 2019 году подписали Соглашение о намерениях со Сколтех о том, что будем совместно работать в направлении внедрения этих технологий.

В 2020 году мы также интенсивно поработали, учредили "Ассоциацию открытых сетевых технологий", создали у себя "Лабораторию Open RAN", начали первые тестирования решений.

В 2021 году мы учредили компанию "МТС Электроника", которая будет заниматься разработкой компонентов решений различных, не только радио-, технологий. И, по части радио технологий, конечно будет заниматься темой Open RAN.

В наших конкурсах на модернизацию сети радиодоступа, которые мы сейчас играем, в частности, в большом конкурсе на Дальний Восток, мы предусмотрели лот с требованиями реализации решения на базе Open RAN. Конкурс еще продолжается, идут переговоры с поставщиками.

Мы активно продолжаем тестирование решений, в частности, совместно со Сколтех провели тестирование одного из решений 5G SA сети на базе ПО Сколтеха с использованием радиомодулей третьей стороны, управляемых решениями на x86 серверах. С точки зрения производительности и скоростей скачивания, результаты тестирования оказались весьма приличными - мы получили скорости выше 1 Гбит/с с использованием полосы в 100 МГц на радиомодуле 4T4R. Это вполне сравнимо, сопоставимо с тем, что мы получали в тестах решений макро поставщиков. При том, что они использовали massive MIMO. Скорость на "классических" решениях была чуть выше, но нам представляется весьма неплохим и результат тестирования решения Open RAN.

Есть еще интересные результаты функциональных тестов. Мы публично о них расскажем позднее. Работа кипит.

АМ: Что мы планируем делать дальше.

Во-первых, рассматриваем для себя 5G/4G в качестве стратегических, технологических направлений применения Open RAN. Не смотрим на 2G, 3G в этом плане. Фокусируемся на применении технологии Open RAN для 4G и 5G в соответствии со спецификациями O-RAN Alliance, где стараются этот стандарт окончательно выкристаллизовать.

В 2022 году мы планируем запустить пилотный сегмент сети 5G Open RAN. Возможно это будет какой-то небольшой город.

Продолжим активно работать в Ассоциации совместно с нашими партнерами над остающимися открытыми вопросами. Вопросы есть и они требуют решений.

В дальнейшем, вероятно, в 2023 году мы планируем переходить к полноценным коммерческим внедрениям Open RAN на сети МТС.

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Материалы конференции OpenRAN Russia 2021

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