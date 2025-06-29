Open RAN: Индийская компания Tejas Networks и японский холдинг Rakuten Symphony объявили о намерении объединить усилия для разработки решений открытого RAN (Radio Access Network)

MForum.ru
29.06.2025,
Сотрудничество предусматривает интеграцию программного обеспечения центральной (CU) и распределенной (DU) частей базовой станции Rakuten с радиоустройствами Tejas четвертого и пятого поколений (4G и 5G). Также в планах — объединение систем оперативной поддержки (OSS) и портфеля облачных решений Rakuten с радио Tejas. Об этом рассказывает Light Reading.
Представитель Tejas опроверг слухи о наличии лицензионных соглашений в рамках партнёрства:
«В нашем соглашении не предусмотрены лицензии. Мы интегрируем проверенные радиоустройства 4G/5G с облачными решениями RAN от Rakuten Symphony, чтобы предложить нашим клиентам совместимую и конкурентоспособную технологию open RAN»
Проблемы и сомнения вокруг open RAN
Хотя инициатива Tejas и Rakuten появилась на фоне растущего разочарования инвесторов в open RAN, представители компаний уверены в перспективах технологии. Американская компания Mavenir, известная своими разработками в области open RAN, недавно объявила о сворачивании своего проекта в области радио open RAN и увольнении сотрудников в ряде стран, включая Индию, сославшись на финансовые трудности.
Кроме того, open RAN пока не смог утвердиться в Индии: ни одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны — Reliance Jio, Bharti Airtel и Vodafone Idea — не заключили договоры с поставщиками open RAN в рамках запуска сетей 5G. Ведущие эксперты отрасли открыто критикуют технологию за ее дороговизну и недостаток зрелости.
Надежда на Tejas и Rakuten
Появление совместного проекта Tejas и Rakuten может изменить ситуацию. Tejas уже активно сотрудничает с государственными операторами связи, участвуя в строительстве 4G-сети Indian Telecom Department (BSNL). Компания выиграла крупнейший контракт на поставку оборудования RAN стоимостью $900 млн в 2023 году и выпустила с тех пор свыше 100 тысяч БС для сетей 4G и 5G.
Tejas также подписала соглашение с Vodafone Idea на поставку оптических транспортных решений сроком на 3 года. Правительство Индии активно поддерживает Tejas в рамках программы Atmanirbhar («Самообеспечение»), направленной на укрепление внутрииндийского производства телеком оборудования.
Со своей стороны, Rakuten Mobile, дочерняя компания Rakuten Symphony, лидирует в Японии по числу внедрений open RAN. Rakuten Symphony надеется воспользоваться успешным опытом японского оператора, чтобы укрепить позиции на мировом рынке, в том числе в Индии, где компания открыла инновационную лабораторию в Бангалоре.
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теги: развитие сетей Open RAN Индия
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