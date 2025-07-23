5G: Рынок RAN не будет сокращаться

MForum.ru
23.07.2025,
Таким оптимистичным прогнозом делится Dell'Oro. По оценкам аналитиков компании, технология 5G прошла долгий путь, но впереди еще много работы. Прогнозируется, что выручка от продаж решений RAN останется стабильной и кумулятивно достигнет $160 млрд в прогнозируемый период 2025-2029.
«После двух лет подряд резкого спада, который привел к потере почти 9 млрд долларов выручки от продажи оборудования RAN во всем мире, обнадеживает тот факт, что рыночные условия сейчас стабилизируются», – заявил Стефан Понгратц, вице-президент по исследованиям рынка RAN в Dell’Oro Group. «В то же время не стоит слишком ликовать и рассчитывать на быстрое восстановление. Рыночные условия могут колебаться в краткосрочной перспективе, отчасти из-за асинхронности внедрения новых технологий. Однако эти приливы и отливы не меняют фундаментальных основ, определяющих долгосрочную траекторию», — продолжил Понгратц.
🔸 Прогнозируется, что мировые доходы от RAN, не включая доходов от услуг, будут снижаться со среднегодовыми темпами в 1% в ближайшие 5 лет, поскольку быстрое снижение доходов от LTE будет сводить на нет инвестиции в 5G.
🔸 Новые технологии / архитектуры, такие как Open RAN, Cloud RAN, AI RAN, будут играть важную роль в будущем. Но не ожидается, что они расширят рынок сетей радиодоступа.
🔸 Нетрадиционные инструменты роста RAN, включая FWA, частную беспроводную связь, общественную безопасность / критически важные услуги и расширение MBB для поддержки меняющихся требований конечных пользователей, могут (но не обязательно) ускорят рост рынка сильнее, чем ожидалось.
🔸 По мере постепенного смещения инвестиционного акцента с покрытия на емкость, одним из наиболее существенных рисков снижения выручки является замедление роста трафика мобильной передачи данных. Если рост трафика замедлится сильнее, чем ожидалось и операторы перейдут в режиме техобслуживания после завершения развертывания сетей 5G, отношение капитальных затрат к выручке может снизиться более значительно, чем это сейчас прогнозируется.
🔸 Неизменными остаются прогнозы в отношении 5G-Advanced. Это технология безусловно играет важную роль в развитии 5G. Но она не выступит движущей силой для еще одного крупного цикла капитальных затрат. Вместо этого, операторы будут постепенно переводить инвестиции с 5G на 5G-Advanced в рамках своих ограниченных бюджетов на капитальные затраты.
🔸 Ожидается, что сегменты рынка RAN, которые будут расти в ближайшие 5 лет, это 5G NR, FWA, mmWave, Open RAN, vRAN, p5G, малые соты, Massive MIMO, AI RAN.
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теги: пятое поколение прогнозы Dell'Oro рынок RAN рынок инфраструктуры
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