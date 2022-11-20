Прогнозы: Телекому будет непросто в 2023 году

20.11.2022, MForum.ru

Речь не идет о российском телекоме, это совсем отдельная история, хотя и на него распространяются многие основные факторы рынка. Аналитики TBR представили три прогноза в отношении глобальной телеком-индустрии. По их мнению 2023 год станет одним из наиболее неопределенных и сложных периодов в истории телеком-отрасли.







Проблемы, с которыми сталкиваются поставщики услуг связи (CSP - communications service providers), это:

🔥 рост процентных ставок (удорожание заимствования);

🔥 инфляция (обесценивание собственных средств);

🔥 отсутствие 5G ROI (медленный возврат средств от вложений в 5G);

🔥 технологическая сложность;

🔥 рост затрат на электроэнергию;

🔥 нарушение цепочек поставок;

🔥 новые конкуренты;

🔥 забастовки рабочих;

🔥 экономический спад

#1

В TBR ожидают, что в 2023 году условия мирового финансового рынка и бизнеса значительно ухудшатся, при этом телеком отрасль окажется в числе наиболее пострадавших секторов из-за высокого левериджа и фундаментального ослабления бизнеса. Финансовый левередж отражает степень зависимости бизнеса от кредиторов, то есть величину риска потери платежеспособности вплоть до банкротства. Коэффициент финансового левериджа это отношение заемного капитала к собственному капиталу оператора.

#2

Расходы CSP на инфраструктуру 5G будут постпиковыми в крупных странах, особенно в США, Китае, Японии и Южной Корее в 2023 году после беспрецедентного роста спроса на услуги во время "пандемии".

Большинству операторов в Европе и на развивающихся рынка (в Индии, прежде всего), еще только предстоит пройти инвестиционный цикл 5G, но в совокупности инвестиции будут ниже по сравнению с теми, что были уже сделаны в постпиковых странах, что приведет к снижению глобальных расходов на развитие телекома.

5G не выстрелила в плане доходов, как это ожидалось ранее, и теперь многие операторы неохотно инвестируют в автономную (SA) 5G и Open vRAN из-за высоких затрат на фоне неопределенной рентабельности инвестиций. Операторы связи продолжат инвестиции в 5G, но LTE продолжит оставаться основной покрытия (и опорным ядром для большинства операторов связи с сетями 5G NSA), по крайней мере, пока показатель ROI не начнет расти для вложений в 5G.

#3

Ожидается, что ведущие кабельные операторы США будут активнее расширять свои услуги мобильной связи в 2023 году. В частности, Comcast и Charter используют для этого сеть Verizon, а Altice задействовала инфраструктуру T-Mobile, опираясь на модель MVNO.

Прогноз доходов кабельных операторов от услуг беспроводной связи - рост, на сентябрь 2022 года база предоставления услуг беспроводной связи выросла на 9,9 млн абонентов, а доходы составили 2.1% от общих доходов рынка беспроводной связи США.

Comcast планирует использовать 600 МГц и частоты CBRS для оказания услуг сотовой связи. Charter может последовать подходу Comcast, начав соответствующее строительство в 2023 году. Активное присутствие операторов кабельной связи в сегменте беспроводной связи, представляет собой существенную проблему для телеком-операторов, особенно AT&T, Verizon и более мелких игроков, как US Cellular и C Spire. T-Mobile, вероятно, не пострадает от конкуренции со стороны кабельных компаний из-за своего сильного ценностного предложения.

Источник: telecomlead.com

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