5G: Telefonica протестирует решение частной сети 5G, разработанное в TIP

05.03.2021, MForum.ru

Telefonica готовится к тестам нового решения частной сети 5G, которое разрабатывает рабочая группа Telecom Infra Project (TIP). Как утверждают разработчики, решение обеспечит лучшую экономику и гибкость по сравнению с традиционными подходами.

5G Private Network Solutions Group была создана в TIP для разработки решения частной сети 5G на базе открытой облачной архитектуры с опорой на элементы ранее созданной в TIP платформы CI/CD (Continous Integration Continuous Delivery Deployment).

Тесты пройдут в лаборатории TIP Community Lab в Мадриде, полевые испытания - в Малаге.

Что будет проверяться: высокопроизводительные подключения 5G и периферийной вычислительной инфраструктуры, что может быть интересно вертикальным корпоративным клиентам.

В проекте планируется максимальное использование серийного оборудования "с полки", программного обеспечения с открытым исходным кодом и автоматизации, что, как ожидается, должно обеспечивать выигрыш в экономике решения по сравнению с тем, что предлагают классические вендоры. Также внимание уделяется повышению сетевой безопасности.

Интерес к частным сетям 5G в мире растет, особенно по мере того, как звучат все более смелые прогнозы. В Nokia, например, уверены, что в ближайшие 10 лет расходы бизнеса на частные сети 5G превысят те, что операторы тратят на развитие сетей общего доступа.

Понятно, что расходы бизнеса на 5G будут зависеть прежде всего от того, как именно будет организована схема реализации частных сетей. Во многих странах бизнесу дадут прямой доступ - можно будет взять частоты в аренду на территории того или иного предприятия с необходимыми ограничениями по мощности излучения. И самостоятельно купить и развернуть то или иное решение частной сети 5G того или другого вендора. В других странах, и похоже Россия пойдет по этому пути, бизнесу предложат идти на поклон к оператору сотовой связи, который построит и будет эксплуатировать частную сеть для того или иного вертикального бизнеса.

Хочется сказать, что это плохой вариант, но учитывая, насколько все более замороченной становится регуляторика, возможно для предприятий даже лучше, что они смогут доверить развертывание сети оператору, оставив ему и растущую головную боль по соблюдению водопадом сыплющихся на телеком рынок все новых обременений для владельца сети.

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теги: телеком пятое поколение 5G частные сети Испания Telefonica