Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 2)

Встреча прошла в онлайн-формате на прошлой неделе. Участники:

Игорь Харлашкин, директор по развитию бизнеса Qualcomm в России,

Сергей Карманенко, директор по развитию бизнеса Qualcomm в России,

журналисты профильных СМИ

Сергей Карманенко, Qualcomm Europe, директор по развитию бизнеса Qualcomm в России.

На Конгрессе в Барселоне мы представим новое поколение 5G-модема - Snapdragon X70 5G. Это уже пятое поколение модем-RF системы Qualcomm. Впервые оно включает в себя AI-процессор, то есть процессор искусственного интеллекта, который будет поддерживать все 5G-технологии. Его задача - повышать качество и производительность работы 5G модема.

Стоит напомнить, что Qualcomm – единственная компания, которая выпускает коммерчески доступный 5G модем с поддержкой всех коммерчески используемых диапазонов во всем мире, от 600 МГц до 41 ГГц. Это позволяет операторам гибко внедрять 5G с использованием практически любых доступных им частотных диапазонах. При этом модемы могут поддерживать скорости вплоть до 10 Гбит/с, причем с низким расходом электроэнергии батареи.

Также мы анонсируем «пакет софта» или «пакет дополнительных настроек», адресованный OEM-производителям. Он называется Qualcomm 5G AI Suite. Его цель – оптимизация всех режимов работы модема для улучшения скоростей работы, мобильности, покрытия, надежности соединения. Он непосредственно будет отвечать также за такой функционал, как beamforming, beam management (управление ИИ электромагнитным лучем в диапазоне миллиметровых волн). Управление состоянием канала и переключениями между каналами на основе ИИ. Управление переключением между сетями на основе ИИ - best smart network selection. А также динамическая настройка антенны – dynamic internet tuning. На базе этой подсистемы будет осуществляться настройка модема и всякие тонкие настройки, обеспечивающие улучшение качества сигнала и его обработки.

Работу 5G AI modem-RF и Qualcomm 5G AI Suite мы покажем на стенде в Барселоне во время MWC-2022.

Еще одна новинка – Qualcomm 5G PowerSave Gen 3, то есть система, которая оптимизирует работу модема, улучшая его характеристики энергопотребления. Заявляется, что появление этой системы на 60% улучшает энергоэффективность нового модема. Дополнительно будет анонсирован Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite, пакет настроек, обеспечивающих существенное сокращение задержек распространения сигнала. Это необходимо, прежде всего, для игр, для индустриальных применений.

Как уже отметил Игорь, у нас единый технологический roadmap. Наш модем, в частности, используется во всех ключевых областях. Ключевые для нас области роста показаны на картинке: это новое поколение мобильных компьютеров, XR и метавселенная, автомобильный сектор, преобразование производства, современные сети 5G (релизы 16, 17, 18) и беспроводный фиксированный доступ класса «оптоволокно» - FWA.

Мы сегодня имеем возможность наблюдать за тем, как происходит неизбежный переход к компьютерам на базе Arm с процессором Snapdragon на плате. Причем не только в сегменте потребительской электроники, но и в корпоративном сегменте. На MWC-2022 представлен новый продукт на Arm с нашим партнером, который для Qualcomm очень важен. Давайте поговорим о нем чуть подробнее.

Будет анонсирован продукт Lenovo ThinkPad X13s на базе представленной в декабре платформы Snapdragon 8cx Gen 3. Он предназначен для корпоративных пользователей и будет интегрирован в корпоративные среды и приложения. Это супертонкий и суперлегкий ноутбук, конечно, без вентиляторов. Бесшумный, всегда подключенный к сети. Встроенная батарейка обеспечивает возможность его работы вплоть до 28 часов до необходимости подзарядки.

Процессор оснащен AI, который заметно улучшает клиентский опыт при проведении видеоконференций. Это, в частности, обеспечение повышенного качества обеспечения конфиденциальности, это улучшенного шумоподавления при использовании встроенного микрофона. Это поддержка быстрого логина с помощью камеры.

Кроме того, в этом продукте реализована поддержка Snapdragon Connect, то есть возможность работы в сетях 5G, включая миллиметровый диапазон частот. С таким устройством уже не так актуально – есть ли в точке, где вам удобно работать сигнал Wi-Fi, комфортнее везде пользоваться подключением к сети оператора сотовой связи.

Также на аппаратном уровне поддерживается работа с технологиями безопасности, в частности, с процессором безопасности Microsoft Pluton, что позволяет защитить данные пользователя на всем пути от чипсета до облака (chip-to-cloud protection).

Можно упомянуть о том, что корпус ноутбука выполнен на 90% из переработанных (recycled) материалов. Операционная система – Windows 11 pro из коробки.

Решение адресовано сотрудникам бизнесов, а также сотрудникам IT-отделов для кого важны вопросы безопасности.

Qualcomm активно развивает корпоративное применение Windows on Snapdragon. Более 225 компаний тестируют или внедряют продукты экосистемы Snapdragon Compute. Qualcomm работает также с разработчиками софта, с ISV-компаниями. Более 100 компаний оптимизируют свои решения под Windows on Snapdragon. Среди них – такие компании, как Microsoft, Adobe, ESET и другие. Развивается сотрудничество с крупными компаниями и сетями. В России эта работа также идет, Qualcomm сотрудничает с крупными дистрибьютерами, c OEM, развивая это направление.

Безусловно идет работа с операторами над тем, чтобы пользовательский опыт работы «из коробки», опыт always connected был бы таким же, как при работе со смартфонами.

Немного о том направлении, над которым мы работаем уже около 10 лет. Это XR, виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность. Это пространственные вычисления и то, что сейчас называется the metaverse или «метавселенная». Ранее это называлось «пространственные вычисления». Мы верим в то, что будущее вычислений – это пространственные вычисления, это метавселенная. Пока мы не знаем, как в точности будут выглядеть метавселенные, какие из них станут популярными, как это все будет работать. Но мы уверены, что Qualcomm будет управлять входом, доступом в эти метавселенные. Наши продукты будут встроены в очки, в гарнитуры AR/VR. Сегодня у нас уже есть платформы XR1 и XR2.

Основные столпы наших решений – это железо, это purpose build для XR продуктов, это софт для этих продуктов, это референтные дизайны устройств, которые позволяют OEM-провайдерам быстро разрабатывать свои продукты. Это развитие экосистемы и создание программ, включая глобальные программы, позволяющие создавать новые рынки и обеспечивать быстрый выход на них для производителей экосистемы. Например, это программа XR design development kit. На сегодня выпущено уже более 50 продуктов, использующих XR1, XR2.

В Барселоне представлено демо Qualcomm совместно с китайской компанией, специализирующейся в области XR. Это демонстрация возможности общения в формате виртуальной реальности. У обеих компаний есть «дорожная карта» в области XR-технологий, идет в том числе совместная работа над реализацией поставленных задач, создаются инструменты для разработчиков, которые работают над устройствами XR и сервисами на базе XR. Планируется дальнейшая работа над XR-устройствами, программными платформами, устройствами для разработчиков.

Электроника для автомобиля – это одно из ключевых для Qualcomm направлений развития бизнеса компании. Совсем недавно, на CES-2022, мы анонсировали продукт под названием Snapdragon digital chassis (цифровое шасси). Это то, что превращает автомобиль в полноценный автомобиль 21-го века. Это обеспечение безопасности, возможности работы с цифровыми сервисами, взаимодействия с другими автомобилями на дороги и элементами инфраструктуры дороги и так далее. Цифровое шасси формируют 4 ключевых продукта, это набор четырех облачных подключенных платформ.

Snapdragon cockpit platform – цифровая приборная панель. Это платформа, интегрирующая практически все функции автомобиля, мультимедиа и инфотайнмент в едином цифровом блоке, на единой панели. Блок отвечает за интеграцию автомобильных функций, за навигацию, за меню, за контент, за стриминг, игры, премиальный звук, распознавание голоса. Будут поддерживаться и другие интеллектуальные функции для водителя и пассажиров, включая e-mirrors или «электронные зеркала» и 3D-навигация.

Snapdragon ride platform – цифровая платформа, отвечающая за функциональность ADAS (система поддержки водителя), то есть платформа, которая помогает водителю в управлении автомобилем на основе различных политик движения и безопасности и управления автомобилем. ADAS зачастую воспринимается как «автопилот», система автономизации управления автомобилем. В данном случае мы говорим об ADAS, как о цифровом помощнике водителя, облегчающим управление автомобилем. Эта система может оценивать ситуацию на дороге. В платформе активно используется локализация данных. Система способна к оценке среды в контексте автомобиля. Это система, которая может управляться из облака, в частности, могут обновляться применяемые политики.

Snapdragon auto connectivity – платформа, обеспечивающая подключенность автомобиля к 4G/5G сетям оператора, обеспечения Wi-Fi покрытия внутри автомобиля, создания точек доступа на базе сотовых каналов. В этой платформе используется 5G модем Qualcomm – X65, X70.

Snapdragon car-to-cloud – платформа, позволяющая управлять автомобилем из облака, проводить OTA-апгрейды. Также эта платформа отвечает за глобальную out-of-the box connectivity. Автомобиль подключен к интернету уже в момент его продажи. Не требуется вставлять какую-то дополнительную SIM-карту или подключаться к какому-то оператору. Также в эту платформу встроена интегрированная аналитика, она позволяет наращивать набор сервисов.

Процесс разработки новых автомобилей не слишком короткий, но у Qualcomm уже примерно на $13 млрд заказов, связанных с Snapdragon digital chassis или с элементами этой системы.

В Барселоне будет анонсированы такие платформы, как Snapdragon car-to-cloud и Snapdragon auto-connectivity platform.

Global connectivity говорит о том, что автомобиль подключен к интернету уже с первого дня его продажи, при этом подключенность обеспечивается не только в стране основного использования автомобилем, но и за ее пределами. Особенность платформы – интегрированная аналитика и возможность использования различных облачных приложений и сервисов.

Для обеспечения глобальной подключенности в Qualcomm работают с партнерами, в частности, с Cubic telecom и с компанией Cognizant. В партнерстве с различными компаниями реализуются и облачные приложения и сервисы.

Auto connectivity будет расширена набором ПО для разработки телематических приложений, что позволит упростить создание приложений для платформы, а также позволит внедрить телематические функции и приложения во все платформы «цифрового шасси».

Также в Барселоне презентуется автомобильный чипсет с поддержкой Wi-Fi 6E Automotive. Он обеспечивает поддержку работы 4-потоковую двухдиапазонного DBS-технологию при одновременной интеграции Bluetooth 5.3 с поддержкой LE Audio. Это обеспечит доступ к частотам диапазона 6 ГГц, это 1200 МГц дополнительного спектра, повышенные скорости работы Wi-Fi 6E.

Игорь Харлашкин, директор по развитию бизнеса Qualcomm в России

Поговорим о промышленной трансформации в рамках концепции Connected Intelligence Edge. Промышленный интернет вещей видится крупнейшей территорией роста. Происходит переход от промышленного интернета вещей на базе микроконтроллеров со встроенным ПО к передовым платформам – всегда подключенным, высокопроизводительным вычислительным системам с низким энергопотреблением, с интеллектуальными функциями на самом устройстве.

Что стимулирует промышленную трансформацию?

Запросы приходят от розничной торговли, от таких отраслей, как «умный город», «энергетика» и других. Трансформация поддерживается современными граничными решениями. Частные сети, точки доступа Wi-Fi, виртуальная RAN.

Qualcomm и gridspertise давно работают в области трансформации энергосетей и оказания коммунальных энергоуслуг. Из названия компании gridspertise (от англ. «grid» – энергосеть и «expertise» – экспертиза) следует, чем занимается компания. В декабре 2021 года Qualcomm и gridspertise выпустили устройство quantum edge в котором используются решения Qualcomm Technologies для интернета вещей. Устройства quantum edge – это комплексные решения, в которых функционал сети получает обработку на границе облака, повышая надежность сети и удобство работы с ней для компаний-эксплуатантов.

На MWC 2022 компании демонстрируют дальнейший этап сотрудничества, направленного на ускорение цифровой трансформации энергосетей. Эти решения ориентированы, прежде всего, на применение энергетической отраслью.

Почему это важно?

Компания gridspertize – дочерняя компания NL. Что позволяет ей использовать многолетние наработки компании NL, одной из крупнейших энергетических компаний в мире. Энергосети включают в себя коммунальные подстанции, передающие, распределительные активы, опоры линий электропередач, трансформаторы, конденсаторы и так далее. Внедрение комплексных решений и услуг для интеллектуальных сетей призвано упростить внедрение и интеграцию растущего числа умных устройств.

Справа на слайде представлено еще одно объявление.

Речь идет о сотрудничестве Qualcomm и rexroth (Bosch Company). Небольшая предыстория: компании сообщили о начале сотрудничества еще в 2019 году. Две компании провели совместное исследование радиоканалов в промышленных условиях, чтобы понять требования и конфигурации заводских цехов. Были представлены подтверждающие концепцию time sensitive network (сети, чувствительной к задержкам распространения сигнала) два промышленных устройства, которые демонстрировали возможность их точной синхронизации с использованием радиоканалов.

В этом году на Конгрессе в Барселоне анонсируется новый этап совместных исследований технологий 5G, компании продемонстрируют как можно настроить беспроводные средства для гибкого управления производственными мощностями цеха с целью сокращения затрат. Демонстрации будут проводиться на площадке завода Bosch rexroth в Германии, наблюдать за ними можно по видеосвязи.

Архитектура современной сети

Прошло уже полтора года с момента объявления Qualcomm о расширении линейки платформ для сетей радиодоступа RAN 5G. В настоящее время привлекательность этих решений подтверждается недавними анонсами компаний NEC, HPE и других компаний, в частности, Microsoft, Mavenir, Fujitsu, которые будут объявлены на Конгрессе на следующей неделе.

Следующий анонс посвящен решениям, позволяющим развернуть частные сети 5G. Частные сети становятся важной частью цифровой трансформации отраслей. Происходят все новые их развертывания на предприятиях, фабриках, в городах. Более 70% операторов уже предлагают частные сети и, как ожидается аналитиками GSMA Intelligence, в ближайшие годы этот показатель будет только расти. Чтобы упростить и ускорить развертывание частных сетей 5G, Qualcomm представляет ряд решений.

1.Платформенное облачное решение для упрощения планирования, развертывания, мониторинга и обеспечения автоматизированных операций на сети RAN.

2.Программу партнерской экосистемы частных сетей 5G. Эта программа предлагает комплексное, предварительно интегрированное решение для частных сетей 5G и вертикальных сценариев использования.

3.Сотрудничество с корпорацией Microsoft по предоставлению уникального решения от чипа до облака для частных корпоративных сетей. Это решение будет продемонстрировано на стенде Конгресса, будет коммерчески доступно в 3q2022.

Переход к открытой виртуализированной сети 5G RAN.

На Конгрессе будет объявлено о сотрудничестве с лидерами отрасли, которое ускорит внедрение Open vRAN – решение виртуальных сетей радиодоступа на принципах открытой архитектуры.

О сотрудничестве с Hewlett Packard было объявлено в середине февраля. Речь идет о создании виртуализированных распределенных устройств 5G на базе платы ускорения вычислений Qualcomm X100 5G RAN в который будут включены серверы Hewlett Packard, оптимизированный для нагрузок 5G RAN.

Qualcomm объявляет о работе с Rakuten Symphony и Mavenir над распределенными модулями 5G DU и RU с поддержкой massiveMIMO, также в формате Open RAN 5G. Это решение одной из самых сложных задач в экосистеме OpenRAN.

Вместе с Fujitsu идет разработка интегрированных модулей DU и RU 5G mmWave для создания систем Open RAN 5G с поддержкой диапазона миллиметровых волн.

Новость из области фиксированного беспроводного доступа. Здесь мы можем наблюдать новый подход к домашним подключениям с помощью «беспроводного оптоволокна» (wireless fiber) – этот термин становится все более популярным. Спрос на 5G фиксированный беспроводный доступ резко вырос, при этом среднегодовой темп роста рынка составляет 8%, согласно недавнему исследованию, проведенному компанией Deloitte.

На сегодняшний день более 40 OEM производителей анонсировали или разрабатывают устройства фиксированного беспроводного доступа на базе платформы Qualcomm. Это более 125 проектов, использующих платформу Qualcomm для создания устройств FWA 5G. На Конгрессе Qualcomm представляет новые функции следующего поколения для платформы FWA 5G Gen 2 (второго поколения).

Во-первых, поддержка автономного режиме для 5G FWA в миллиметровом частот. Этот функционал давно ждут многие компании в мире. То есть это работа без использования спектра ниже 6 ГГц. Одна из компаний, которые уже планирует использовать данный функционал, это компания Fastweb, провайдер фиксированного интернет-доступа в Италии. Планируется использование этой технологии для обеспечения доступа в домохозяйствах и на предприятиях Италии.

Во-вторых, будет анонсирован Qualcomm RF sensing suit – он позволяет программно мониторить окружающую среду роутера, определять, где он находится – стены, объекты, которые влияют на радио распространение и динамически регулировать мощность передатчика роутера – CPE в миллиметровом диапазоне, в зависимости от дальности и условий приема. Это обеспечит высокую производительность устройства даже при установке внутри помещений, что позволит с легкостью самостоятельно устанавливать CPE устройства.

Стоит коротко сказать о подразделении Qualcomm, которое занимается разработками. Оно также представит ряд новинок, в частности, передовые разработки на пути от 5G к 6G, в частности: передовой радиоинтерфейс с поддержкой AI; эволюции поддержки миллиметрового диапазона; поддержки агрегации частот; massiveMIMO; точного позиционирования устройств 5G; интернет вещей; решения для автомобильной отрасли. В общей сложности будет более 20 инновационных демонстраций 5G категории «впервые в мире».

Другие демонстрации, это 5G AI и новый модем X70, о которых рассказывал Сергей, новые функциональности решения для миллиметровых волн и другие.

В заключение – слайд со сводкой всех анонсов, которые мы ожидаем на следующей неделе. Как видите, это плотный большой список. Все они будут доступны на русском языке, выйдут в дни Конгресса.

