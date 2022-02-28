Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 1)

28.02.2022, MForum.ru

Встреча прошла в онлайн-формате на прошлой неделе. Участники:

Игорь Харлашкин, директор по развитию бизнеса Qualcomm в России,

Сергей Карманенко, директор по развитию бизнеса Qualcomm в России,

журналисты профильных СМИ

Вашему вниманию конспект «круглого стола», подготовка – Алексей Бойко, MForum.

Игорь Харлашкин, директор по развитию бизнеса Qualcomm в России.

Вы знаете компанию Qualcomm по индустрии мобильной связи. Сейчас открываются широкие возможности, связанные с развитием Connected intelligent edge - подключенного интеллектуального края облако-сеть. Миллиарды интеллектуальных устройств подключены сейчас к сети постоянно, 100% времени.

Рост облачных вычислений связан с ростом объемов данных от миллиардов подключенных устройств на периферии. Аналитики отмечают рост капиталовложений в облако на 35% по сравнению с прошлым годом. Прогнозируется, что к 2025 году 64% от общего объема обработки данных, будет проводиться за пределами традиционных ЦОД на периферийных устройствах на границах облака. Понятно, что невозможно отправлять на обработку в облако каждый байт получаемых данных. Для эффективной работы облачных сервисов требуется Connected Intelligent edge - умное устройство на краю сети.

На 10-летнем горизонте Qualcomm прогнозирует 7-кратный рост возможного объема рынка.

Единая интегрированная дорожная карта компании по развитию передовых технологий включает искусственный интеллект на устройстве, наращивание производительности устройств на фоне низкого энергопотребления и, конечно, беспроводную связь.

Масштабный R&D портфель компании позволяет поддержать практически любой тип устройства на краю облака – от наушников, до подключенных интеллектуальных транспортных средств.

Платформа Snapdragon 8-й серии объединяет лучшие из технологий Qualcomm, задавая планку для флагманских смартфонов под ОС Android. Отмечу сверхбыстрое подключение, игровые функции на уровне настольных компьютеров, ИИ на устройстве и многое другое, что и создает премиальный пользовательский опыт устройствами под Android.

На конгрессе MWC-2022 будет сделано много новых анонсов, которыми мы и поделимся с вами сегодня.

Отмечу, что именно на платформе Qualcomm Snapdragon 8 серии базируются новейшие флагманские смартфоны таких компаний, как Xiaomi, Samsung, Motorola, Honor, OnePlus и Realme, других компаний, которые уже объявили или объявят о своих новинках на MWC2022.

На Конгрессе Qualcomm представляет знак Snapdragon Connect. Устройства со знаком Snapdragon Connect будут поставляться с лучшей поддержкой 5G, Bluetooth и Wi-Fi технологий, что обеспечит быстрое и надежное подключение с меньшим временем отклика. Snapdragon Connect означает, что устройство оснащено поддержкой ключевых современных технологий от модема до антенны, например, поддержкой миллиметрового диапазона 5G, перестраиваемой антенной, фильтрами ultraSAW и ultraBAW, Wi-Fi 6E и 7 с многопотоковыми, многодиапазонными возможностями. Логотип Snapdragon Connect применяется ко всем категориям устройств Snapdragon: телефоны, ноутбуки, портативные устройства, XR-устройства, часы, автомобили.

Сегодня хочу поделиться с вами новинками в области технологий подключений, о которых будет объявлено на Конгрессе. Это, прежде всего, Bluetooth и Snapdragon Sound Audio. Звук имеет значение. Аудиоустройства, такие как беспроводные устройства True Wireless, воспринимаются как неотъемлемая часть смартфонов. Комплексные оптимизированные инновации, такие как Snapdragon Sound, меняют представления о беспроводном прослушивании музыки, об играх без задержки и «кристально чистом» звуке при вызовах. С тех пор, как Qualcomm запустил Snapdragon Sound, 45 партнерских компаний, от мобильных до аудио брендов, внедрили эту технологию. Более 20 устройств с ее поддержкой доступны на коммерческой основе.

В Барселоне 2022 Qualcomm представляет две новые аудио платформы линейки Snapdragon Sound, Qualcomm S5 Sound и Qualcomm S3 Sound. Это новые маркетинговые термины в нашем портфеле. Ранее вы могли встречать аббревиатуру QCC: QCC5170 соответствует Qualcomm S5 Sound, QCC3070 – Qualcomm S3 Sound. Для большего удобства в Qualcomm решили перейти на новую систему обозначений.

Какие основные новые возможности присущи Snapdragon Sound?

Звук на уровне качества проигрывания CD – без потерь. Впервые для беспроводных наушников. Наши платформы со звуком Snapdragon могут динамически переключаться от HD до высокого разрешения и до качества компакт-диска. Это обеспечивает по-настоящему качественный опыт, который достигается за счет сквозной оптимизации.

Стереозапись через наушники позволяет создателям контента записывать звук с левого и правого микрофонов наушников, чтобы передать аудитории свой пользовательский опыт. Поддерживается внутриигровой чат для геймеров, задержка на 25% меньше, чем было на нашей предыдущей платформе. Новая технология адаптивного подавления шума – Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation третьего поколения обеспечивает отличную производительность практически на всех частотах. Звук адаптируется к порывам ветра, к изменению посадки наушника в ухе. Есть поддержка возможности поделиться аудио, поддержка широковещательной трансляции. Пользователи могут делиться своим аудиопотоком приватно или публично, использовать свои наушники для участия в общедоступных трансляциях.

FastConnect от Qualcomm, это основа массового перехода к технологиям Wi-Fi следующего поколения, то есть Wi-Fi 6 / 6E. На сегодня в портфолио компании более 500 проектов на базе Wi-Fi 6/6E FastConnect, еще более 200 находятся в стадии разработки. Решения охватывают мобильные, вычислительные, XR и другие категории продуктов. Эта история продолжается и сегодня, благодаря новому флагманскому решению в области Connectivity – FastConnect 7800. Это первая в мире Wi-Fi 7 система, самая быстрая система Wi-Fi. Как вы знаете, Wi-Fi 7, это новый стандарт, который продолжает находиться в процессе разработки. FastConnect 7800 – первый чип, воплощающий текущее состояние Wi-Fi 7, позволяющий достигать скорости до 5.8 Гбит/c. Это на 60% более высокие скорости, чем те, что обеспечивали предыдущие поколения Wi-Fi. Устойчивая низкая задержка на уровне менее 2 мс, что на 50% меньше, чем обеспечивает предыдущее поколение решений. Плюс низкое энергопотребление.

Ключевое отличие FastConnect 7800, это функция премиум класса – Wi-Fi 7. Для обеспечения высокой скорости и низких задержек передачи сигнала используется одновременно несколько каналов в диапазонах 5 ГГц и 6 ГГц. На сайте Qualcomm есть визуализация процесса работы Wi-Fi 7.

Решение обеспечивает более оперативное сопряжение устройств, образцы доступны уже сегодня. Коммерческая доступность серийно выпускаемых устройств будет обеспечена во второй половине 2022 года.

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