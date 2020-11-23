Выделенные сети: МТС и Ericsson построят первую в России выделенную коммерческую 5G-ready сеть

23.11.2020, MForum.ru

Заказчиком выделенной сети LTE / 5G-ready выступает золотодобывающая компания группы Полиметалл. Решение развернуть такую сеть безусловно находится в мировом тренде, сейчас предприятия самых разных отраслей, прежде всего, добывающей, массово обзаводятся выделенными сетями 4G/5G в целях автоматизации производства - в мире число их развертываний давно измеряется сотнями. В России уже есть выделенные сети LTE, а вот о создании выделенной сети 5G-ready заявляется впервые. Сеть планируется развернуть на золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия).

"Зонтичным" оператором, под лицензией которого будет создана выделенная сеть, выступит МТС. Она будет построена для АО "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания, это оператор Нежданинского, входящий в ГК Полиметалл.

На месторождении развернут беспроводную сеть передачи и обработки данных с интегрированной внутренней сетью IP-телефонии, поддержкой мобильных устройств сотрудников, системы горнорудной диспетчеризации, позиционирования, удаленного и автоматизированного управления различными объектами: экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами, автоматизированными системами пожаротушения и видеомониторинга. Помимо оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности.

Как ожидается, внедрение решения выделенной сети обеспечит не только возможность оптимизации производственных процессов, но и поможет повысить уровень промышленной безопасности.

Вендором проекта выступает Ericsson. Будет задействовано решение Ericsson Dedicated Networks, соответствующее стандартам 3GPP и представляющее собой полноценное ядро сети операторского класса (Ericsson Enterprise Core) с поддержкой технологий 4G и 5G NSA (неавтономная архитектура), а также с возможностью перехода на технологию 5G SA (автономная архитектура 5G).

Предприятию будут доступны все функции пакетной сети оператора связи для критически важных услуг. Ericsson Enterprise Core — виртуализированное решение, легко масштабируемое вплоть до размеров межрегиональной частной сети и обеспечивающее нагрузку от 250 до 50 000 абонентов. Выделенная технологическая сеть 5G-ready c использованием решений Ericsson на первом этапе будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G.

«МТС в числе первых в стране успешно реализовала ряд пилотных проектов с ведущими российскими предприятиями по созданию выделенных LTE и 5G-ready сетей для различных производственных нужд. Теперь наши партнеры из «Полиметалла» доверили нам создать первую в России выделенную 5G-ready коммерческую сеть для мониторинга и управления критическими процессами на удаленном месторождении в непростых географических и погодных условиях. Уверен, что компетенции и опыт МТС в реализации уникальных сетевых и ИТ-решений, цифровизации и автоматизации производственных процессов помогут нашим заказчикам повысить эффективность своего бизнеса и улучшить условия работы людей», - отметил директор департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев.

«С учетом тяжелых климатических условий и меняющегося горного рельефа развертывание выделенной сети как единой высокоскоростной площадки для различных технологических нужд позволит значительно повысить скорость передачи больших объемов информации, отказоустойчивость технологической сети и сократить затраты на ее обслуживание. Одними из первых проектов на базе сети станут внедрение удаленного управления буровыми станками и диспетчеризация. На Нежданинском уже идут работы по возведению антенно-мачтовых сооружений и монтажу оборудования. Планируем, что запуск сети состоится до конца 2020 года», - отметил начальник отдела информационных технологий и связи Якутского филиала «Полиметалл УК» Александр Лагута.

«Выделенная сеть (Private network) — основа критически важной инфраструктуры связи и интернета вещей не только в горнодобывающей промышленности, но и других отраслях, предъявляющих высокие требования к бесшовному покрытию территории, производительности, безопасности и надежности при обеспечении поддержки критически важных бизнес-процессов в новых цифровых реалиях», — говорит директор направления технологических сетей компании Ericsson в России Александр Романов.

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