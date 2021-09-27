Частные сети: МТС и Ericsson построили для золотодобывающей компании выделенную коммерческую 5G-ready сеть

27.09.2021, MForum.ru

МТС объявляет о завершении строительства и запуске в опытно-промышленную эксплуатацию для компании «Полиметалл», одного из крупнейших производителей золота и серебра в мире, первой в России коммерческой выделенной (Private Network) сети LTE/5G-ready на золоторудном месторождении Надежденское в Республике Саха (Якутия).

Для АО «Южно-Верхоянской горнодобывающей компании» («Полиметалл») МТС построила беспроводную сеть передачи и обработки данных. В нее интегрированы различные производственные системы: диспетчеризации открытых горных работ, позиционирования, управления различными объектами – экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами, системами мониторинга удаленного оборудования и видеомониторинга.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в октябре 2020 года. В его рамках был реализован полный комплекс работ и услуг «под ключ», включая обследования, проектирование, поставки базовых станций LTE и ядра сети, вспомогательного оборудования, пуско-наладку, сдачу систем в эксплуатацию.

На первом этапе выделенная сеть LTE/5G сеть с использованием решений Ericsson будет работать в стандарте LTE, в дальнейшем планируется ее перевод в режим 5G, когда это, наконец, станет возможным в России.

«МТС в числе первых в стране успешно реализовала ряд пилотных проектов с ведущими российскими предприятиями по созданию выделенных LTE и 5G-ready сетей для различных производственных нужд. Мы признательны нашим партнерам из «Полиметалла» за сотрудничество, результатом которого стало создание первой в России коммерческой выделенной LTE/5G-ready сети для мониторинга и управления критическими процессами на удаленном месторождении в непростых географических и погодных условиях. Уверен, что компетенции и опыт МТС в реализации уникальных сетевых и ИТ-решений, цифровизации и автоматизации производственных процессов помогут нашим заказчикам повысить эффективность своего бизнеса и улучшить условия работы людей», — отметил директор департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев.

«Система уже показывает свою эффективность и готова плавно переходить на этап внедрения инновационных технологий в производстве. Сеть Private LTE/5G-ready значительно повысит скорость передачи больших объемов данных, сократит затраты на обслуживание технологической сети. Одними из первых проектов на базе этой сети станут внедрение удаленного управления буровыми станками, система видеонаблюдения и диспетчеризация, — комментирует начальник отдела информационных технологий и связи Якутского филиала «Полиметалла» Александр Лагута.



«Выделенная сеть — основа критически важной инфраструктуры связи и промышленного интернета вещей не только в горнодобывающей промышленности, но и других отраслях, предъявляющих высокие требования к бесшовному покрытию территории, производительности, безопасности и надежности при обеспечении поддержки критически важных бизнес-процессов в новых цифровых реалиях. Специфика бизнеса добывающих компаний — работа в сложных условиях в отдаленных районах с ограниченным покрытием сотовой связью. Выделенные сети с высокими скоростями, качественной защитой передаваемых данных и эффективным энергопотреблением позволяют реализовать любые, даже самые требовательные сценарии с использованием передовых технологий виртуализации и искусственного интеллекта», — сказал директор направления технологических сетей компании Ericsson в России Александр Романов.

В проекте использовано решение Ericsson Dedicated Networks с ядром операторского класса (Ericsson Enterprise Core) с поддержкой технологий 4G и 5G NSA (неавтономная архитектура) и возможность перехода на автономную технологию 5G SA. В сети доступны все функции пакетной сети для критически важных услуг. Сеть обеспечивает бесшовную передачу трафика от мобильных и автономных устройств с широкой полосой пропускания и низкой задержки. Обеспечена возможность масштабирования сети при расширении территории горных работ.

Планируется реализация системы диспетчерской радиосвязи на базе технологии MC-PTT (Mission Critical Push-to-Talk) поверх развернутой сети LTE и ее интеграция с внутренней телефонной сетью предприятия.

МТС уже развернула не один десяток частных сетей LTE, в том числе и совместно с Ericsson, как, например, сеть LTE с тестовым участком 5G на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах. Всего в России более 70 кейсов частных или корпоративных сетей LTE/5G в режиме пилота на предприятиях различных отраслей. Чего не хватает, так это решения регуляторов, которое бы разрешило использование технологии 5G хотя бы для частных B2B сетей предприятий, где их внедрение особенно актуально.

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