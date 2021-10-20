Частные сети: МТС построит для Северстали частную сеть на базе решения Ericsson

MForum.ru

Частные сети: МТС построит для Северстали частную сеть на базе решения Ericsson

20.10.2021, MForum.ru

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Частные сети для предприятий перестают быть чем-то необычным. Пока что в России их строят и обслуживают операторы, но в будущем ситуация может поменяться. Сегодняшняя новость - о частной сети LTE/5G-ready, которую МТС и Ericsson построят для комбината по добыче и переработке железной руды АО "Карельский Окатыш" (входит в сталелитейную и горнодобывающую компанию ПАО Северсталь).

 

 

 

Будет построена технологическая сеть для систем диспетчерской голосовой и видеосвязи, позиционирования и видеомониторинга работы транспорта и горнорудного оборудования, аварийного оповещения, оперативного управления производственным комплексом. Сеть планируется запустить в апреле 2022 года. На следующем этапе планируется модернизировать решения по автоматизации процессов по извлечению, транспортировке и переработке руды, а также решения по сбору, обработке, хранению и визуализации данных.

Выделенная технологическая сеть связи будет построена на решении Ericsson Dedicated Network, включающее в себя облачное пакетное ядро сети операторского класса Ericsson Enterprise Core. Сеть будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G.

«За последние два года наша компания реализовала многочисленные пилотные проекты выделенных сетей совместно с ведущими предприятиями России, подписала несколько контрактов с заказчиками и запустила первую в стране коммерческую выделенную сеть. Сегодня мы видим большую востребованность наших решений в добывающей, металлургической, энергетической и транспортной отраслях, так как надежная и скоростная выделенная сеть является инфраструктурной основой для цифровизации и автоматизации критически важных работ на больших территориях в условиях сложного рельефа. Создаваемая для комбината «Карельский Окатыш» выделенная сеть объединит системы связи, мониторинга и диспетчеризации с ИТ-инфраструктурой предприятия, что позволит повысить эффективность управления парком транспортной и горнорудной техники на карьере, а в будущем автоматизировать ряд производственных процессов», — отметил директор департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев.

«Для «Карельского Окатыша» проект внедрения выделенной технологической сети стандарта LTE/5G-ready в карьерах и на промплощадке важен и ожидаем. Существующая промышленная сеть Wi-Fi в карьерах работает на пределе своих возможностей, пропускная способность сети не соответствует новым требованиям для внедрения проектов. Помимо этого, на горнорудном предприятии технология Wi-Fi проигрывает технологии LTE/5G-ready в части технических характеристик сети, получения дополнительных сервисов и в общей эффективности вложения инвестиций. При реализации проекта LTE/5G-ready мы ожидаем существенного повышения качества работы систем диспетчерского управления и оптимизации работы карьерным транспортом, и как следствие - повышения эффективности производства в карьерах. Сеть LTE/5G-ready позволит более эффективно реализовывать проекты в области автоматизации производства, видеоаналитики, геопозиционирования персонала, быстрого и безопасного сбора данных и передачи голоса. Компания МТС имеет большой опыт создания сетей Private LTE/5G-ready на российских предприятиях. Мы ожидаем от партнёрства с компанией МТС скорейшей и полной реализации наших планов», - прокомментировал начальник управления цифровых технологий дирекции по развитию железорудных активов компании «Северсталь» Владимир Люшенко.

“Горнодобывающая промышленность в настоящее время трансформируется в высокотехнологичную отрасль, в которой используются инновационные решения для повышения эффективности работы в условиях пандемии, обеспечения безопасности и улучшения экологичности производства. Внедрение концепции безлюдной шахты и решений по диспетчеризации горных работ требуют передовой инфраструктуры для реализации самых требовательных сценариев с качественной защитой передаваемых данных и эффективным энергопотреблением. В мировой практике были апробированы различные технологии мобильного доступа, технология выделенных сетей LTE/5G доказала свою эффективность и широко применяется в горнодобывающей отрасли всего мира», — сказал директор направления технологических сетей компании Ericsson в России Александр Романов.

МТС активно устремилась в сегмент частных сетей для предприятий. Оператор может похвастаться такими проектами в портфеле, как запущенная частная сеть LTE/5G-ready для Полиметалла в Якутии. Строится частная сеть LTE/5G-ready для Евраза на шахте Шерегешская. Развернута частная сеть LTE на руднике БКПРУ-2 компании Уралкалий. Развернута частная сеть с "промышленной зоной 5G" на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах. Про испытания я уже и вспоминать не буду. Все известные мне внедрения частных сетей МТС на российских предприятиях выполнены на базе решений Ericsson. Частные сети - интересный новый сегмент получения доходов для российских телеком-операторов и МТС занимает в нем лидерские позиции.

Подробнее о частных сетях LTE/5G-ready в России можно почитать на MForum

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теги: телеком МТС Ericsson частные сети выделенные сети

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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