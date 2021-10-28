Частные сети: МТС и Ericsson будут сотрудничать в области частных сетей 5G-ready

28.10.2021, MForum.ru

Компании МТС и Ericsson де-юро закрепили то, чем они и без того занимаются в последние годы. Вендор и оператор договорились о стратегическом сотрудничестве при создании выделенных технологических 5G-ready сетей, которые чаще называют «частными сетями» для промышленных применений. Впрочем, я не думаю, что сотрудничество ограничится только промышленными применениями, интерес к частным сетям LTE/5G растет не только у промышленных предприятий, но и у других российских бизнесов. И это закономерно.

Первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова и президент компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастиан Толстой подписывают соглашение МТС и Ericsson о стратегическом сотрудничестве

С 2019 года компании МТС и Ericsson успешно реализовали более 15 пилотных проектов LTE/5G-ready/5G для различных отраслей. Подписан ряд контрактов на строительство для российских заказчиков частных сетей LTE/5G-ready, включая контракты с СИБУР, ЕВРАЗ и Северсталь. В сентябре 2021 года МТС и Ericsson построили коммерческую частную сеть для компании Полиметалл.

Нет сомнений в том, что промышленность «распробовала» вкус современных телеком-технологий и в различных отраслях формируется спрос на частные технологические сети, прежде всего, в добывающем и энергетическом секторах, в автопроме. В рамках стратегического партнерства, МТС и Ericsson поддержат развитие в России Индустрии 4.0 на базе технологий LTE/5G.

Вряд ли необходимо напоминать, что у МТС есть лицензия на оказание услуг мобильной связи и ШПД, а также необходимый опыт и компетенции в развертывании сетей и необходимой ИТ-инфраструктуры. Ericsson располагает портфелем продуктов и решений для строительства частных технологических сетей в любых частотных диапазонах и глобальным опытом развертывания таких сетей в интересах заказчиков из различных отраслей.

«Подписанное соглашение — новый этап сотрудничества МТС и Ericsson. Теперь мы намерены тиражировать накопленный в течение более двух лет опыт создания выделенных технологических сетей. Для российских предприятий, проводящих модернизацию, выделенные сети являются важной инфраструктурной средой для цифровизации и автоматизации ключевых производственных процессов. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы предоставить каждому заказчику комплексные, полностью готовые к эксплуатации решения под различные технологические задачи в наиболее востребованных отраслях — горнорудной, металлургической, ТЭК, нефтехимии, энергетике, машиностроении, транспортной логистике», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

«Мы рады возможности внести весомый вклад в формирование Индустрии 4.0 и укрепление технологического лидерства предприятий в России. Согласно нашей оценке, от внедрения технологий 5G и создания разнообразных сценариев их использования выигрывают все отрасли без исключения. Технологии выделенных сетей позволяют оптимизировать организацию производственных процессов, повышают безопасность работы людей и способствуют улучшению экологичности производства. Судя по имеющимся запросам со стороны российских компаний, выделенные технологические сети уже сегодня готовы развертывать и активно эксплуатировать предприятия добывающего и энергетического секторов, а в ближайшей перспективе возможен рост спроса со стороны других отраслей», — сказал президент компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастиан Толстой.



Напомню преимущества частной сети LTE/5G. Она может создаваться по различной архитектуре, но в классическом сценарии – это независимая от основной сети оператора сеть, которая построена исключительно в интересах заказчика в соответствии с ТЗ, отражающим эти интересы и специфику бизнеса заказчика. Изолированность от публичных коммерческих сетей связи обеспечивает повышенную защищенность, надежность и безопасность производственных и ИТ-процессов.

В рамках открытых данных по рынку частных сетей LTE/5G в России можно с уверенностью поставить МТС на место лидера этого рынка по числу проектов, в этом значительная доля заслуг Ericsson – неизменного партнера МТС в данном направлении деятельности.

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