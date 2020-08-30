5G: Qualcomm и Ericsson показали 2.5 Гбит/c в 5G SA на частоте 2.5 ГГц

30.08.2020, MForum.ru

Qualcomm и Ericsson показали пиковые скорости 2.5 Гбит/c в тесте агрегирования частот сети 5G SA 2.5 ГГц (TDD). Агрегировались полосы частот 100 МГц и 60 МГц в полосе n41 TDD 2.5 ГГц в конфигурации 70% для нисходящего канала и c использованием 4x4 MIMO. Достигнутая скорость близка к теоретическим достижимым пиковым скоростям для данной конфигурации.

В качестве терминала в тесте использовались платформа на базе модема Snapdragon X60, инфраструктура, понятно, Ericsson. Тест проходил в пекинской лаборатории Ericsson.

Это, вероятно, первый анонсированный публично пример успешного тестирования автономного агрегирования несущих 5G CA TDD 2.5 ГГц.

Это не абсолютный рекорд скорости, например, в феврале 2020 года Verizon показала пиковые скорости 4.2 Гбит/c с использованием решений Samsung и Qualcomm в действующей сети - для этого были объединены 8 каналов в миллиметровом диапазоне частот. В мае Fujitsu и Qualcomm проверили высокоскоростную передачу данных 5G NR с использованием агрегации частот. Проверялась конфигурация 5G NSA, агрегировались частоты в диапазонах 3.5 ГГц и 4.9 ГГц.

Ericsson предложит коммерчески доступную версию ПО с поддержкой агрегации частот в сетях 5G NR в 4Q2020. Решение Ericsson может обеспечивать агрегацию несущих 5G, комбинируя частотные ресурсы, выделенные под использование в режиме FDD в низком частотном диапазоне и полосы для TDD в среднем диапазоне. В отличие от уже используемых схем с "двойной подключенностью" в которых также используются частоты нижнего и среднего диапазонов, схема с агрегацией дает выигрыш до 7dB, что в переводе на более осязаемые понятия, может обеспечить выигрыш в охвате населения примерно на 25%.

Кроме того, чем больше пользователей будет переведено с использования диапазона низких частот на использование диапазона средних частот, тем больше вырастет общая емкость - на 27%.

Развернутые сети 5G NSA опираются на использование LTE в качестве якорных сетей. Сейчас начался постепенный переход к сетям 5G SA. Первым оператором в США, запустившим 5G в режиме SA в начале августа, стала компания T-Mobile. В июле 2020 года Verizon планировала начать переход на новое ядро 5G SA, который должен будет завершиться в конце 2020 года. Полная коммерциализация ожидается в 2021 году. В AT&T планируют начать развертывание сети 5G SA ближе к концу 2020 года. Возможность агрегации частот в сетях 5G SA может послужить стимулом для операторов к масштабированию сетей 5G.

Источник: fiercewireless.com

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