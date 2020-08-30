5G: Qualcomm и Ericsson показали 2.5 Гбит/c в 5G SA на частоте 2.5 ГГц

MForum.ru
30.08.2020,
Qualcomm и Ericsson показали пиковые скорости 2.5 Гбит/c в тесте агрегирования частот сети 5G SA 2.5 ГГц (TDD). Агрегировались полосы частот 100 МГц и 60 МГц в полосе n41 TDD 2.5 ГГц в конфигурации 70% для нисходящего канала и c использованием 4x4 MIMO. Достигнутая скорость близка к теоретическим достижимым пиковым скоростям для данной конфигурации.
В качестве терминала в тесте использовались платформа на базе модема Snapdragon X60, инфраструктура, понятно, Ericsson. Тест проходил в пекинской лаборатории Ericsson.
Это, вероятно, первый анонсированный публично пример успешного тестирования автономного агрегирования несущих 5G CA TDD 2.5 ГГц.
Это не абсолютный рекорд скорости, например, в феврале 2020 года Verizon показала пиковые скорости 4.2 Гбит/c с использованием решений Samsung и Qualcomm в действующей сети - для этого были объединены 8 каналов в миллиметровом диапазоне частот. В мае Fujitsu и Qualcomm проверили высокоскоростную передачу данных 5G NR с использованием агрегации частот. Проверялась конфигурация 5G NSA, агрегировались частоты в диапазонах 3.5 ГГц и 4.9 ГГц.
Ericsson предложит коммерчески доступную версию ПО с поддержкой агрегации частот в сетях 5G NR в 4Q2020. Решение Ericsson может обеспечивать агрегацию несущих 5G, комбинируя частотные ресурсы, выделенные под использование в режиме FDD в низком частотном диапазоне и полосы для TDD в среднем диапазоне. В отличие от уже используемых схем с "двойной подключенностью" в которых также используются частоты нижнего и среднего диапазонов, схема с агрегацией дает выигрыш до 7dB, что в переводе на более осязаемые понятия, может обеспечить выигрыш в охвате населения примерно на 25%.
Кроме того, чем больше пользователей будет переведено с использования диапазона низких частот на использование диапазона средних частот, тем больше вырастет общая емкость - на 27%.
Развернутые сети 5G NSA опираются на использование LTE в качестве якорных сетей. Сейчас начался постепенный переход к сетям 5G SA. Первым оператором в США, запустившим 5G в режиме SA в начале августа, стала компания T-Mobile. В июле 2020 года Verizon планировала начать переход на новое ядро 5G SA, который должен будет завершиться в конце 2020 года. Полная коммерциализация ожидается в 2021 году. В AT&T планируют начать развертывание сети 5G SA ближе к концу 2020 года. Возможность агрегации частот в сетях 5G SA может послужить стимулом для операторов к масштабированию сетей 5G.
Источник: fiercewireless.com
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: пресс-релизы 5G пятое поколение агрегация частот 5G CA Ericsson
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
25.08. [Новости компаний] Конспекты: Александр Балюк, Развитие сети - ключевой приоритет Билайн / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] 5G: МТС запустила пилотную сеть связи 5G в Томске / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] 5G: Tele2 запустил 5G роуминг в Швейцарии / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] 5G: Индия готовится нанести удар по 5G Huawei и ZTE / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Redmi 9C / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A53 с дисплеем 90 Гц представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Huawei Y9a / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Gionee K3 Pro представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон LG Q92 представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31s оценен в 22 990 рублей / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y1s появился в России / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Realme C12 представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Realme X7 и X7 Pro появились в TENAA / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: TECNO Camon 15 Pro оценен в 15 990 рублей / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: LG готовит к анонсу смартфон Q92 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 20 5G получит подэкранную фронтальную камеру / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Duo оценили в $1399 / MForum.ru