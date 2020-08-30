5G: Qualcomm и Ericsson показали 2.5 Гбит/c в 5G SA на частоте 2.5 ГГц

MForum.ru

5G: Qualcomm и Ericsson показали 2.5 Гбит/c в 5G SA на частоте 2.5 ГГц

30.08.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Qualcomm и Ericsson показали пиковые скорости 2.5 Гбит/c в тесте агрегирования частот сети 5G SA 2.5 ГГц (TDD). Агрегировались полосы частот 100 МГц и 60 МГц в полосе n41 TDD 2.5 ГГц в конфигурации 70% для нисходящего канала и c использованием 4x4 MIMO. Достигнутая скорость близка к теоретическим достижимым пиковым скоростям для данной конфигурации.

В качестве терминала в тесте использовались платформа на базе модема Snapdragon X60, инфраструктура, понятно, Ericsson. Тест проходил в пекинской лаборатории Ericsson.

Это, вероятно, первый анонсированный публично пример успешного тестирования автономного агрегирования несущих 5G CA TDD 2.5 ГГц.

Это не абсолютный рекорд скорости, например, в феврале 2020 года Verizon показала пиковые скорости 4.2 Гбит/c с использованием решений Samsung и Qualcomm в действующей сети - для этого были объединены 8 каналов в миллиметровом диапазоне частот. В мае Fujitsu и Qualcomm проверили высокоскоростную передачу данных 5G NR с использованием агрегации частот. Проверялась конфигурация 5G NSA, агрегировались частоты в диапазонах 3.5 ГГц и 4.9 ГГц.

Ericsson предложит коммерчески доступную версию ПО с поддержкой агрегации частот в сетях 5G NR в 4Q2020. Решение Ericsson может обеспечивать агрегацию несущих 5G, комбинируя частотные ресурсы, выделенные под использование в режиме FDD в низком частотном диапазоне и полосы для TDD в среднем диапазоне. В отличие от уже используемых схем с "двойной подключенностью" в которых также используются частоты нижнего и среднего диапазонов, схема с агрегацией дает выигрыш до 7dB, что в переводе на более осязаемые понятия, может обеспечить выигрыш в охвате населения примерно на 25%.

Кроме того, чем больше пользователей будет переведено с использования диапазона низких частот на использование диапазона средних частот, тем больше вырастет общая емкость - на 27%.

Развернутые сети 5G NSA опираются на использование LTE в качестве якорных сетей. Сейчас начался постепенный переход к сетям 5G SA. Первым оператором в США, запустившим 5G в режиме SA в начале августа, стала компания T-Mobile. В июле 2020 года Verizon планировала начать переход на новое ядро 5G SA, который должен будет завершиться в конце 2020 года. Полная коммерциализация ожидается в 2021 году. В AT&T планируют начать развертывание сети 5G SA ближе к концу 2020 года. Возможность агрегации частот в сетях 5G SA может послужить стимулом для операторов к масштабированию сетей 5G.

Источник: fiercewireless.com

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: пресс-релизы 5G пятое поколение агрегация частот 5G CA Ericsson

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

25.08. [Новости компаний] Конспекты: Александр Балюк, Развитие сети - ключевой приоритет Билайн / MForum.ru

20.08. [Новости компаний] 5G: МТС запустила пилотную сеть связи 5G в Томске / MForum.ru

17.08. [Новости компаний] 5G: Tele2 запустил 5G роуминг в Швейцарии / MForum.ru

15.08. [Новости компаний] 5G: Индия готовится нанести удар по 5G Huawei и ZTE / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 11:35 Betty Walker Тема: кто создал minecraft?
Я собираюсь загрузить игру minecraft на свой мобильный телефон, чтобы играть в нее каждый день. Мне очень любопытно, и я хочу знать, кем выпущена и создана эта популярная игра.
27.08.2020 20:15 blue_g Тема: Анализатор спектра Anritzu 8220T
Привет. Прошу сотрудничества. Как подключить кабели и антенны к анализатору спектра Anritzu 8220T. Буду только перемалывать радиосигналы. Спасибо
26.08.2020 19:53 Antava Тема: Помогите пожалуйста определится с выбором телефона
Советую флагман от Lenovo S720.
25.08.2020 13:53 michaelkors Тема: Selpic P1: самый маленький в мире портативный принтер с картриджем на 8 цветов?
Команда Selpic решила продлить крайний срок кампании самого маленького в мире ручного ручного принтера «Selpic P1». Вы можете получить поддержку Selpic P1 со скидкой 50% до 6 сентября 2020 года. ...
11.08.2020 14:11 scarcara Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
ребят помогите разблокировать beeline a105 emei 860630025945190 заранее всем огромный респект и уважуха!

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

28.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Redmi 9C / MForum.ru

28.08. [Новинки] Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A53 с дисплеем 90 Гц представлен официально / MForum.ru

25.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Huawei Y9a / MForum.ru

25.08. [Новинки] Анонсы: Gionee K3 Pro представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон LG Q92 представлен официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31s оценен в 22 990 рублей / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y1s появился в России / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Realme C12 представлен официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Realme X7 и X7 Pro появились в TENAA / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: TECNO Camon 15 Pro оценен в 15 990 рублей / MForum.ru

17.08. [Новинки] Слухи: LG готовит к анонсу смартфон Q92 / MForum.ru

17.08. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 20 5G получит подэкранную фронтальную камеру / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Duo оценили в $1399 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: