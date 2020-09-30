5G: Telenor Sweden активировал коммерческую выделенную сеть 5G для Atlas Copco

MForum.ru
30.09.2020,
Telenor Sweden сообщила о подписании коммерческого договора на запуск выделенной сети 5G, которая основана на решении Ericsson Industry Connect для предприятий и использует полосу частот 3.7 ГГц. В компании почему-то уверены, что это первый такой договор в мире.
(Завод Altas Copco в Индии)
Инсталляцию и активацию сети 5G на заводе Atlas Copco в районе Sickla в Стокгольме Telenor осуществлял совместно с компанией Fujitsu.
В Telenor Sverige планируют подключить еще двух партнеров в Швеции из числа промышленных компаний до конца 2020 года, для каждого из них будет активирована выделенная сеть 5G.
Lars Eklof, президент подразделения двигателей Atlas Copco, заявил, что более 90% всего оборудования является подключенным, причем в основном это фиксированные подключения. Поскольку для промышленности все более важна гибкость, на предприятиях сейчас используется также множество различных беспроводных систем на базе различных технологий. Переход к использованию сетей 5G обеспечивает новые возможности в плане автоматизации и умных подключенных систем.
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теги: телеком 5G пятое поколение Швеция выделенные сети
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