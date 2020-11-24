Выделенные сети: Билайн Бизнес испытал выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли

MForum.ru
24.11.2020,
Билайн Бизнес и Гринатом, IT-интегратор Росатома, испытали выделенную сеть LTE на опытном участке в ПАО "Машиностроительный завод". Тестирование подтвердило возможность создания на основе технологии беспроводной передачи данных стандарта LTE единой среды для работы различных цифровых сервисов, используемых и планируемых к внедрению в атомной отрасли: индустриального интернета вещей, АСУ, мобильного ТОРО, абонентских терминалов PTT, а также высоконагруженных IT-платформ: интеллектуального наблюдения, систем удаленного пилотирования, роботизации и других.
Результаты испытаний подтвердили преимущества выбранной технологии. Среди них следует отметить, прежде всего, возможность обеспечить передачу данных с учетом требований информационной безопасности, то есть локально, в рамках предприятия, без подключения к сетям общего пользования. Также развернутая сеть позволяет существенно увеличить скорость реализации любых цифровых проектов, оптимизировать расходы на эксплуатацию инфраструктуры передачи данных.
Запуск проекта в сжатые сроки показал высокую технологическую готовность решения. Была обеспечена стабильная основа для развертывания нескольких цифровых сервисов, актуальных для предприятия.
Ожидается, что в рамках развития проекта, можно будет объединить текущие системы и добавляемые элементы IIoT в рамках закрытого контура отраслевой экосистемы. Выделенная сеть повысит эффективность и безопасность труда, станет фундаментом для перехода к принципам Индустрии 4.0, создаст основу для внедрения платформ предиктивной аналитики и AI.
Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:
«В условиях работы предприятий атомной промышленности даже простые функциональные задачи решаются намного сложнее, чем на других объектах. А если мы говорим о построении новейшей беспроводной сети с целым комплексом пользовательских опций, то это проект беспрецедентной сложности, тестировать который необходимо с соблюдением всех требований в области безопасности. Тем не менее, нам удалось реализовать его в сжатые сроки и показать новый уровень технологических возможностей беспроводных сетей на базе технологии LTE, обеспечив при этом соответствие требованиям информационной безопасности».
Евгений Абакумов, ИТ-директор Госкорпорации «Росатом»:
«Централизованный подход к созданию защищенной выделенной сети на базе отраслевого решения позволит с одной стороны обеспечить снижение совокупной стоимости в масштабе отрасли, а с другой — создать доверенное решение с учетом всех требований, в том числе по информационной безопасности, допущенное к использованию на территории наших предприятий. Данный проект является одним из первых на предприятиях отрасли, который демонстрирует все преимущества этой технологии для предприятий в высокотехнологичных отраслях промышленности. Топливная компания Росатома демонстрирует приверженность к использованию перспективных технологий для повышения эффективности основной деятельности».
Евгений Гаранин, директор по цифровизации компании ТВЭЛ:
«Использование беспроводной сети обеспечит гибкую коммуникацию сотрудников в условиях сложных производственных циклов от конкретного предприятия до уровня дивизиона, позволит добиться стандартизации подходов к внедрению цифровых сервисов и перейти от модели «нишевых» транспортных решений к универсальной технологии безопасной передачи данных. Учитывая высокую динамику цифровизации производственных процессов в сочетании с требованиями безопасности производственных площадок ТВЭЛ, топливный дивизион видит огромный потенциал в использовании защищенной отраслевой беспроводной сети связи».
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теги: Билайн ВымпелКом частные сети выделенные сети private networks
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