pLTE/p5G: В Индии частные сети 5G будет строить компания, арендующая частоты

28.01.2023, MForum.ru

Частные сети - не новость, как и 5G в Индии. Интерес представляет то, что в Индии некая компания Echelon Edge договорилась с государственным оператором Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) использовать его частоты для того, чтобы развертывать сети pLTE/p5G для своих клиентов. Echelon Edge будет не только строить сети, но и их обслуживать, действуя по пока что не используемой в России модели провайдера частных сетей, не являющегося при этом лицензированным оператором.

Сети pLTE/5G Echelon Edge, как ожидается, обеспечат автоматизацию операций для компаний в различных отраслях, а также высокий уровень сетевой безопасности, в отличие, скажем, от достижимого в сетях Wi-Fi. Компания планирует развертывать частные сети 5G/LGA в шахтах, на нефтеперерабатывающих производствах, в аэропортах, офисных зданиях, для обеспечения правительственных организаций и так далее.

В Индии процессы регуляторики идут медленно (хотя 5G уже внедрили), поэтому местный телеком-регулятор (DoT) лишь недавно запустил процесс определения диапазонов частот, которые будут выделены компаниям для запуска частных сетей. После этого операторы наверняка захотят участвовать в процессе распределения этих частот, чтобы также участвовать в рынка частных сетей.

Пока что подход индийского DoT подразумевает, что у бизнесов Индии будет широкий выбор возможностей в плане запуска и эксплуатации собственных частных сетей:

они могут арендовать частоты у операторов связи или получить их непосредственно от DoT, построив частную сеть самостоятельно;

они могут договориться с операторами или провайдерами типа Echelon Edge развернуть частные сети в своих интересах. Тогда пользование такой сетью будет своего рода арендой.

по материалам: TheTechPanda.com

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теги: частные сети Индия выделенные сети p5G pLTE