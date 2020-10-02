5G: Nokia заявляет о 100 контрактах в области 5G

MForum.ru

5G: Nokia заявляет о 100 контрактах в области 5G

02.10.2020, MForum.ru

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Nokia демонстрирует высокую активность на рынке 5G, для этого вендора это сейчас крайне важно. Заявления о все новых выигранных контрактах призваны подтвердить прогресс компании в усилении портфолио продуктов для развертывания сетей 5G.

Сегодня Nokia объявила о заключении еще 17 коммерческих сделок в области 5G в 3q2020. Благодаря этому, компания нарастило общее число коммерческих сделок с отдельными клиентами до 100, а если считать и платные демо и пилотные системы - число сделок равно 160.

Nokia присутствует на всех рынках, где прошло раннее внедрение 5G, в частности, в портфеле компании 4 ведущих поставщика услуг связи в США и три ведущих поставщика услуг связи в Японии и Корее. В последние дни Nokia подписала новое соглашение по части 5G с британской BT и обновила соглашение на поставку решения 5G c финской Elisa.

Решения Nokia активно приобретают промышленные предприятия. На долю корпоративных клиентов приходится порядка 12% сделок Nokia в области 5G. В последнее время этот вендор обеспечил развертывание выделенных сетей 5G для таких клиентов, как Deutsche Bahn, Toyota Production Engineering, Sandvik. Также компания Nokia может похвастаться портфелем из 180 клиентов, которым были поставлены решения выделенных сетей, - очевидно, что многие из них перейдут на 5G.

В Nokia уверены, что внимание рынка к решениям компании обусловлен их высоким качеством и технологическими достижениями. В 2020 году компания действительно показывала немало интересного.

  • В частности, в феврале 2020 года Nokia объявила, что первой в мире ввела поддержку слайсинга сетей 5G, что позволяет оператора предоставлять клиентам уникальные изолированные "сегменты" единой сети, адаптированные под конкретные приложения.
  • В апреле 2020 года Nokia представила решение для динамического распределения спектра (DSS), которое позволяет переиспользовать имеющиеся у компании частоты 2G, 3G, 4G сетями 5G, не выключая сети предыдущих стандартов.
  • В июле Nokia объявила, что за счет обновления ПО может модифицировать 5 млн радиоблоков 4G с тем, чтобы они могли поддерживать 5G, что важно для минимизации затрат операторов на начальной фазе развертывания сети 5G.
  • В июле 2020 года Nokia также объявила о коммерческой доступности технологии 5G SA, отмечая, что сделала это раньше, чем другие вендоры.
  • В августе 2020 года Nokia "внесла вклад" в крупномасштабный запуск 5G SA оператором T-Mobile, США.

Все было бы здорово, если бы компания показывала только достижения. Но на практике не все шло гладко.

В частности Nokia "пролетела" со вторым этапом развертывания всех сетей 5G в Китае. Samsung перехватил ряд ключевых для Nokia контрактов в США и, возможно, в Индии. Об отказе работы с Nokia заявил такой серьезный оператор, как Deutsche Telekom, Германия, ссылаясь на проблемы с качеством решений этого вендора. В общем, компания Nokia сражается за рынок 5G, но пока что не добилась перелома в свою пользу.

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теги: телеком 5G пятое поколение Nokia выделенные сети

© Алексей Бойко, MForum.ru

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