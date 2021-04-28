Частные сети: Частную сеть на частотах Tele2 запустил Норникель на одной из шахт рудника Скалистый

28.04.2021, MForum.ru

ГМК "Норильский никель" завершил тестирование частной беспроводной сети Private LTE/5G в одной из шахт рудника "Скалистый" на Таймыре. Сеть развернута на оборудовании Nokia, партнером от операторов выступает Tele2.

Рудник Скалистый с его шахтами глубиной до 2.5 км - образец высоких технологий в горнодобыче, а теперь и в телекоме. Были проверены такие возможности частной сети, как обеспечение надежной и безопасной передачи голоса и данных, видеонаблюдения, передача телеметрии от оборудования, связь между распределенными производственными площадками и центром управления и другое.

В составе сети - оборудование и ПО ядра сети 4G и 5G, базовые станции Flexi Zone Micro LTE, Nokia AirScale 5G, а также решение для групповой оперативной связи.

Компании не сообщают, какой диапазон частот был задействован для испытаний услуг 5G.

Для Tele2 это один из нескольких проектов частных сетей "для ряда крупных заказчиков". Среди них - Якутская топливно-энергетическая компания (ПАО ЯТЭК), Чепецкий механический завод. Все ли из этих проектов перейдут из статуса "пилотная сеть" в статус "коммерческая эксплуатация" - неизвестно.

В целом в России наиболее активной по части развертывания частных сетей выглядит компания МТС с ее проектами для ЕВРАЗа (шахта Шерегешская), Уралкалия (рудник БКПРУ-2), КАМАЗа.

Если МТС выбирает для своих проектов частных сетей решения Ericsson, то Tele2 - Nokia. Есть проект частной сети и у МегаФона - на Удоканском месторождении меди с планами запуска в 2022 году.

В этом плане российские проекты - в тренде мирового развития, где число частных сетей LTE для предприятий исчисляется многими десятками.

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Частные сети в России.

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