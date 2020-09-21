5G: 5G в миллиметрах хотят разрешить строить только на несуществующем оборудовании

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5G: 5G в миллиметрах хотят разрешить строить только на несуществующем оборудовании

21.09.2020, MForum.ru

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В ГКРЧ собираются принять решение, которое должно будет ограничить возможность строительства сетей 5G в диапазоне миллиметровых волн только отечественным оборудованием, сообщают сегодня Ведомости. Которого, как мы все хорошо знаем, на сегодня не существует. Хуже то, что нет никаких гарантий того, что это оборудование появится через пару лет, что оно будет работоспособным, комплексным и совместимым с существующими терминалами. Вполне вероятен сценарий, что даже если такое оборудование и появится, оно будет существенно более дорогим, нежели чем представленное на мировом рынке. И при этом менее надежным. В общем, кто жил в СССР и вынужден был пользоваться техникой отечественного производства - транзисторными магнитофонами, телевизорама, первыми персональными компьютерами и т.п., те знают, о чем я.

Заседание ГКРЧ планируется на середину октября и, вполне вероятно, на нем это решение будет принято.

На практике это может означать, что попытки начать уже сейчас сооружать выделенные сети 5G для промышленных предприятий в России с использованием решений западных вендоров, которые предприняли отдельные операторы, не получится тиражировать. Вначале будет задержка на время, пока создаются отечественные решения, затем пойдут их испытания и работа над ошибками. Сколько лет займут эти процессы до появления конкурентоспособных решений - не спрашивайте. Возможно я излишне пессимистичен, но мне представляется, что в течение жизненного цикла технологии 5G, ничего сравнимого с тем, что могут предлагать лидеры мирового рынка, из недр отечественной промышленности не выйдет.

И это, в свою очередь, означает замедление темпов роста экономики, снижение конкурентоспособности российской промышленности в целом. Что же, мы и так не были в верхних строчках международных рейтингов, нечего и паниковать.

5G - это, по-сути, три отдельных направления.

Во-первых, это возможность развивать IoT, а также дать всем желающим пусть медленный беспроводный интернет, но с покрытием большим и лучшим, чем у сегодняшних сетей 2G/3G/LTE - при условии, если строить 5G в России с использованием частот 600 или 700 МГц. Дать людям мобильный интернет там, где они живут, включая небольшие населенные пункты - это важная задача, которую 5G может помочь решить. Это касается и обеспечения мобильным интернетом сельхозпроизводителей - еще одна крайне важная задача. Как по мне, все это гораздо важнее промывки мозгов населению через голубые экраны, тем более, что заниматься этой почтенной задачей можно и с помощью мобильного интернета, а потому телевещателей давно следует подвинуть, забрать у них частоты 600-700 МГц и передать их операторам мобильной связи.

Второе мейнстримовое направление - это построение сетей связи 5G с использованием частот от 1 ГГц и до 6 ГГц. Здесь в условиях России особо не разгуляешься, у гражданских операторов в распоряжении частот недостаточно, зато много частот у военных и других silovikov. Тем не менее, если не начать добавлять частоты гражданским, не начать запускать сети 5G, то можем вскоре столкнуться с деградацией услуг, оказываемых с помощью сетей 4G/LTE, в частности, со снижением скоростей, доступных абонентам. Не когда-нибудь, а уже в ближайшие годы. Либо будет рост цен, который выполнит роль фильтра - богатые смогут продолжать пользоваться мобильным интернетом без особых проблем, бедные - в ограниченном варианте. Посмотрим, что выберет власть.

Отдельно здесь следует сказать о возможности рефарминга частот уже выданных операторам под использования в сети 5G. Это непременно должно быть разрешено, поскольку 5G позволяет более эффективно эти частоты использовать. Но без новых частотных выделений вменяемые сети 5G только за счет рефарминга не построить, таких иллюзий конечно быть не должно.

Третье направление 5G - это использование частот миллиметрового диапазона для сетей 5G. Это на сегодня нужно прежде всего для промышленного производства. И здесь мы видим "засаду" в виде озвученных выше ограничений, связанных с "отечественностью" применяемых для построения сетей решений. Темпы развития промышленного производства всей страны готовы принести в жертву отдельным лоббистам от производства РЭА? Ну, ок, такова воля людей у рычагов, нам в кузове останется только пожинать плоды их решений. Потребителю с его хотелками VR/AR шлемов и прочих радостей сверхбыстрого интернета останется WiFi 6, - хотя бы здесь пока что не заставляют покупать отечественное (впрочем, такими темпами дойдем и до этого, и до чековых магазинов "Березка" с чудесами зарубежной техники). Воистину ничто не ново под Луной.

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теги: телеком 5G пятое поколение оборудование инфраструктуры регулирование ГКРЧ

© Алексей Бойко, MForum.ru

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