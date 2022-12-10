Частные сети: МТС построит выделенную коммерческую сеть на Мокулаевском месторождении Норникеля

MForum.ru
10.12.2022,
МТС сообщает об очередном проекте частной сети LTE - на этот раз речь идет о строящемся Мокулаевском месторождении известняка, которое входит в состав ГМК "Норильский никель".
МТС построит для ООО "Норильский обеспечивающий комплекс" цифровую инфраструктуру для диспетчеризации горных работ на базе выделенной технологической сети LTE. Как ожидается, это позволит оптимизировать погрузку руды и передвижение карьерного транспорта и техники, сократит время перегонов и простоев на руднике, а также повысить уровень промышленной безопасности.
Строящийся рудник заработает в 2026 году. До заключения договора, МТС успешно реализовала для ГМК "Норильский никель" другой проект - в 2021 году развернула пилотную сеть pLTE на подземной шахте Скалистая рудника Комсомольский. Там была, в частности, показана возможность использования роботизированной техники, групповой оперативной радиосвязи, автономных систем диспетчеризации и управления. В целом МТС в 2021 году реализовала более 10 контрактов по направлению pLTE.
«Подписание контракта с ГМК «Норильский никель» - один из ключевых коммерческих проектов МТС по развертыванию цифровой инфраструктуры в горнорудной промышленности, где использование выделенных сетей демонстрирует особую эффективность в повышении производительности и безопасности горных работ. Отличительная черта текущего проекта в том, что выделенная сеть и ее параметры закладываются еще на ранних этапах развитиях рудника. Так мы сможем учесть все технические нюансы, влияющие на успешную деятельность горнодобывающего предприятия», - отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.
«Создание надежной инфраструктуры широкополосной передачи данных промышленного уровня надежности в условиях карьеров - нетривиальная задача для традиционных поставщиков оборудования и операторов мобильной связи. От проекта мы ожидаем создание мультисервисной сети беспроводной передачи данных, обеспечивающей текущие потребности основного производства с необходимой масштабируемостью и гибкостью, что позволит реагировать на новые требования к функциональности и пропускной способности», - прокомментировала директор по ИТ-инфраструктуре и связи «Норильского никеля» Виктория Повелицина.
подробнее о выделенных сетях LTE
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теги: частные сети LTE МТС Норникель выделенные сети
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