Частные сети: МТС запустила выделенную сеть LTE на решении Nokia

MForum.ru

Частные сети: МТС запустила выделенную сеть LTE на решении Nokia

18.09.2020, MForum.ru

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МТС развернула выделенную сеть LTE на базе решения Nokia на производстве "ОДК-Пермские моторы", в дальнейшем сеть может быть переведена в режим поддержки также 5G.

фото - пресс-службы МТС

В составе сети оборудование и программное обеспечение для ядра сети, базовые станции LTE, сервер групповой связи PTT/PTV, маршрутизаторы со встроенным LTE-модемом и носимые терминалы. Технология включает в себя функции оперативной групповой связи (Push-to-Talk, Push-to-Video), передачи данных о функционировании различных элементов производства, точное определение нахождения объектов на территории предприятия и другие.

Для МТС это не первый проект частной сети. Была демонстрация зоны private 5G на КАМАЗ в начале 2020 года, договорились о создании выделенной сети 5G в Пермском крае с Сибур (пока что регулирование вряд ли позволяет создавать коммерческие выделенные сети 5G). B вот теперь запущена частная сеть 4G/LTE на "ОДК-Пермские моторы".

Тема создания выделенных сетей 4G/5G безусловно трендовая, в мире число таких сетей измеряется уже многими сотнями. В России к этой теме пока что больше присматриваются, но с учетом роста внимания к производственному сектору, можно ожидать здесь и формирование спроса на выделенные сети для промышленных предприятий. Вендоры активны в продвижении решений частных сетей, ими располагает Ericsson и другие поставщики оборудования. Другие операторы тоже не спят, та или иная степень готовности есть не только у МТС.

Вместе с тем, предприятия, да и операторы, применительно к частным сетям, должны внимательно смотреть за развитием ситуации с Open RAN - может статься, что соответствующие решения для приватных сетей окажутся дешевле решений от классических вендоров. Но это только в ситуации, если предприятие не хочет обзавестись выделенной сетью прямо сейчас или в ближайшие месяцы.

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теги: телеком частные сети МТС 4G LTE выделенные сети производство

© Алексей Бойко, MForum.ru

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