5G: Проникновение пользователей 5G на Тайване достигнет 23% в 2021 году

MForum.ru
02.03.2021,
Проникновение абонентов 5G в абонентскую базу операторов сотовой связи Тайваня, как ожидается, достигнет 23% в 2021 году. Этому будет способствовать продолжающееся развитие сетей операторами, а также появление новых приложений и услуг.
Photo by Yeo Khee on Unsplash
Chunghwa Telecom (CHT) - крупнейший оператор на Тайване, намеревается подключить до 2 млн абонентов 5G до конца 2021 года, используя различные приемы и инструменты, включая частные сети 5G, игры и услуги видеостриминга, а также приложения AR/VR.
В Taiwan Mobile ожидают, что доходы компании вырастут на 12-15% в 2021 году, чему поможет расширение коммерческих услуг 5G и платформы e-коммерции Momo. Компания выделила на 2021 году инвестиционный бюджет размером NT$11,8 млрд (US$423,05).
FarEasTone Telecommunications (FET) ставит своей задачей достижение уровня проникновения 5G в абонентскую базу на уровне 25-30%, с фокусом на сегменты B2B и B2C. Как ожидается, сегмент B2B обеспечит до 16% от всех доходов в 2021 году.
FET завершила развертывание 4600 базовых станций 5G, сообщают источники.
Taiwan Star Telecom старается привлечь абонентов за счет продвижения интегрированных услуг вместе с оператором кабельного ТВ Homeplus Digital (Home+).
В сегменте B2C компания объединилась с HwaCom Systems для строительства индустриальных парков, предлагая в них приложения на базе частных сетей.
Источник: digitimes.com
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теги: телеком пятое поколение 5G Тайвань проникновение число абонентов
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